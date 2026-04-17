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El diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, afirmó que la provincia “necesita mayor acompañamiento del Estado Nacional” al referirse al estado de las rutas y al contexto económico local. Lo hizo durante la presentación del Plan Invernal 2026 de Vialidad Nacional, donde remarcó la importancia de sostener la inversión pública en infraestructura vial.

El legislador participó del acto realizado en el 23° Distrito de Vialidad Nacional y luego dialogó en exclusiva con La Opinión Austral, donde amplió su visión sobre el plan, el rol de la provincia y las nuevas medidas del Gobierno nacional.

“Santa Cruz necesita acompañamiento” Jairo Guzmán, titular de La Libertad Avanza en Santa Cruz

Durante su intervención en la presentación del Plan Invernal, Guzmán puso el foco en las particularidades de la provincia y la necesidad de sostener el apoyo nacional.

El diputado sostuvo que, a diferencia de otras jurisdicciones, Santa Cruz requiere una mirada diferencial debido a sus condiciones geográficas, la extensión territorial y la baja densidad de tránsito en sus rutas.

Vanina Cáceres, Jairo Guzmán, Giovani Albea, Rodrigo Guerra y Fernando Collareda. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno nacional reconoce esa situación y continuará acompañando a la provincia en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Inversión y funcionamiento del Plan Invernal 2026

En diálogo con La Opinión Austral, Guzmán explicó que el Plan Invernal es una herramienta que se renueva cada año y que articula el trabajo entre distintos organismos.

Detalló que Vialidad Nacional transfiere la operación del mantenimiento de rutas a Vialidad Provincial, en un esquema que involucra también a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad, Defensa Civil y organismos nacionales como el SINAGIR en caso de emergencias.

Presentación del Plan Invernal 2026 en la rutas de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El legislador destacó que este año el Gobierno nacional incrementó significativamente la inversión, con una partida que alcanza los 22.000 millones de pesos.

“Valoramos que se haya hecho un aumento importante del presupuesto, sobre todo en un contexto económico complejo”, expresó.

Control, coordinación y respuesta ante emergencias

Guzmán remarcó que, además de la inversión, resulta clave garantizar el control sobre la ejecución del plan.

En ese sentido, consideró que Vialidad Nacional debe supervisar el trabajo de Vialidad Provincial para asegurar el cumplimiento de las tareas de mantenimiento y planificación.

Jairo Guzmán destacó la inversión del Estado nacional en la provincia de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También destacó la importancia de la articulación entre organismos ante situaciones críticas, como la nevada extraordinaria registrada años atrás en la Patagonia, que requirió la intervención de múltiples áreas del Estado.

El rol de la salud en el operativo

El diputado también se refirió a la incorporación del sistema de salud en el esquema operativo del plan invernal.

Señaló que se reforzará el trabajo con el Hospital SAMIC de El Calafate, debido a su rol clave en la atención de emergencias en rutas y derivaciones de alta complejidad.

En ese marco, reconoció la situación crítica que atraviesa el sistema sanitario provincial y la necesidad de fortalecer la coordinación para garantizar respuestas rápidas ante siniestros viales.

Rutas nacionales, peajes y concesiones: la postura de Guzmán

Consultado por la medida del Gobierno nacional que habilita a las provincias a concesionar rutas nacionales, Guzmán planteó una postura cautelosa respecto a Santa Cruz.

Sostuvo que la iniciativa busca que las provincias ganen autonomía en la gestión de sus rutas, pero advirtió que la situación económica provincial limita esa posibilidad.

“Sería un error que la provincia se haga cargo de rutas nacionales en este contexto”, afirmó, al señalar que existen prioridades urgentes en áreas como salud, educación y seguridad.

Sector privado y rentabilidad en la Patagonia

El diputado también analizó la posibilidad de que empresas privadas participen en la gestión de rutas mediante concesiones. Explicó que, en regiones como la Patagonia, la baja circulación vehicular reduce la rentabilidad de estos proyectos, lo que dificulta atraer inversiones privadas.

En esa línea, sostuvo que el propio Gobierno nacional ya anticipó que, en los casos donde no haya interés del sector privado, el Estado continuará presente. “En Santa Cruz no parece viable en el corto plazo un esquema de concesión privada”, indicó.

Un escenario complejo para la infraestructura vial

Guzmán insistió en que el deterioro de las rutas en Santa Cruz es el resultado de años de falta de inversión eficiente y consideró que la recuperación demandará tiempo.

Al mismo tiempo, destacó el esfuerzo actual por mejorar las condiciones de transitabilidad, especialmente durante el invierno, cuando las rutas se vuelven más peligrosas.