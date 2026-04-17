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Vialidad Nacional presentó este viernes el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026 en la sede del 23° Distrito Santa Cruz, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y organismos vinculados a la seguridad vial y la salud. El acto se realizó en el SUM ubicado en 25 de Mayo y Ramón y Cajal y expuso las estrategias operativas previstas para enfrentar la temporada más difícil del año para circular por las rutas de la provincia.

El plan apunta a sostener la circulación, reducir riesgos y coordinar acciones entre distintos organismos ante fenómenos climáticos severos que afectan a la región patagónica.

Durante la apertura, se proyectó un video institucional que contextualizó el alcance del plan. Allí se explicó que durante el invierno las rutas nacionales de la Patagonia enfrentan condiciones extremas como nieve, hielo y temperaturas bajo cero.

El esquema incluye tareas preventivas y correctivas, con equipos que trabajan desde antes del amanecer y durante toda la noche desde campamentos distribuidos en zonas estratégicas. El objetivo central es garantizar la seguridad vial y minimizar el impacto de los eventos climáticos.

“Vamos a duplicar los kilómetros atendidos” Giovanni Albea, titular de Vialidad Nacional en Santa Cruz

El jefe del 23° Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, Giovanni Albea, destacó el esfuerzo operativo del organismo y puso el foco en la eficiencia del sistema.

Albea afirmó que el plan invernal 2026 permitirá duplicar la cantidad de kilómetros atendidos por administración directa, a pesar de una reducción de entre el 20% y el 23% del personal por retiros y jubilaciones.

Presentación del Plan Invernal 2026 en la rutas de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También subrayó la importancia del trabajo conjunto con Vialidad Provincial, que tendrá a su cargo 22 puestos invernales. “No podemos abarcar toda la situación de manera independiente, por eso coordinamos de forma complementaria”, señaló.

El funcionario remarcó que el objetivo principal es mantener las rutas transitables durante la mayor parte del invierno y valoró la articulación institucional “más allá de las banderas políticas”.

Jairo Guzmán: inversión, críticas y desafíos

El diputado nacional Jairo Guzmán remarcó el incremento de la inversión destinada al plan invernal y planteó la necesidad de mejorar el estado de las rutas.

Jairo Guzmán destacó la inversión del Estado nacional en la provincia de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El legislador informó que el Gobierno nacional destinará 22.000 millones de pesos para la transferencia de funciones operativas a la provincia. Sin embargo, advirtió que el deterioro de las rutas responde a problemas estructurales de larga data.

Guzmán sostuvo que “algo se hizo mal durante años” en relación a las inversiones viales y consideró que llevará tiempo revertir la situación.

Además, planteó que el Gobierno nacional busca avanzar hacia modelos de gestión provincial o privada, aunque reconoció que en Santa Cruz esto presenta dificultades por la baja rentabilidad para el sector privado.

Fernando Collareda explicó el convenio entre Nación y Provincia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

También destacó la importancia de mantener la inversión en infraestructura vial pese al contexto económico y aseguró que la provincia seguirá recibiendo acompañamiento del Estado nacional.

Cómo será el operativo en rutas

La jefa de Sección Mantenimiento y Obras Civiles, Vanina Cáceres, detalló la logística del plan y las tareas que se ejecutarán por administración directa.

Explicó que el objetivo es garantizar la transitabilidad segura mediante acciones preventivas y correctivas. Entre ellas, destacó la utilización de solución salina, aditivos químicos y orgánicos como melaza, y cloruro de calcio para evitar la formación de hielo.

El distrito cuenta con una planta capaz de producir entre 15.000 y 20.000 litros diarios de solución antihielo, con un stock de hasta 30.000 litros.

Cáceres precisó que se cubrirán 482 kilómetros con recursos propios, con puestos ubicados en sectores estratégicos como Cañadón de las Vacas, Güer Aike, el puesto de la bajada del 100, Trovato, Bella Vista y Monte Aymont.

También explicó que los “recorredores” inspeccionarán los tramos desde primeras horas de la mañana y que los partes de transitabilidad se publicarán diariamente a las 8, con actualizaciones en caso de contingencias.

Convenio con Vialidad Provincial

El jefe de División Obras, Fernando Collareda, explicó el funcionamiento del convenio con la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), que amplía la cobertura del plan.

Detalló que habrá 22 puestos de auxilio distribuidos en la provincia, especialmente sobre la Ruta 40, donde se registran mayores precipitaciones níveas.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Indicó que Vialidad Provincial aporta equipos, materiales y personal, mientras que Vialidad Nacional supervisa las tareas a través de seis zonas operativas.

Collareda explicó que las tareas incluyen riego antihielo, distribución de sal y despeje de nieve, con controles diarios y certificaciones mensuales para el pago de los servicios.

Salud y emergencias: protocolos ante accidentes

Durante el espacio de exposición, la jefa de emergencias del hospital SAMIC de El Calafate, Silvia Solís, detalló los protocolos de actuación ante siniestros viales en invierno.

Explicó que la respuesta requiere coordinación entre ambulancias, bomberos y Vialidad. Destacó la importancia del sistema de llamadas al 107, la geolocalización del incidente y la rápida activación de recursos.

La médica señaló que el hospital cubre un radio de más de 100 kilómetros, incluyendo la Ruta 40 y zonas turísticas, y que los accidentes en invierno demandan logística compleja por las distancias y condiciones climáticas.

También remarcó la utilización de tecnología, grupos de comunicación y equipamiento específico para garantizar la atención en condiciones extremas.

“El problema es la conducta en ruta” María Sanz, titular de Seguridad Vial

La subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, puso el foco en la conducta de los usuarios y la necesidad de mejorar la coordinación entre organismos.

Sanz afirmó que, según los datos oficiales, la siniestralidad vial disminuye en invierno debido a la reducción de la velocidad, aunque advirtió que persisten conductas de riesgo, especialmente en el transporte pesado.

Giovany Albea, jefe del Distrito 23 Santa Cruz de Vialidad Nacional. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Señaló que uno de los principales problemas es la negativa de algunos conductores a utilizar cadenas, lo que genera bloqueos y riesgos en las rutas.

También insistió en la importancia de respetar los comunicados oficiales y las restricciones de circulación, que se definen de manera conjunta entre Vialidad, fuerzas de seguridad y organismos de protección civil.

La funcionaria destacó que la coordinación y la comunicación son claves para evitar tragedias y sostuvo que el trabajo en conjunto debe prevalecer por sobre diferencias institucionales.

El cierre del acto estuvo a cargo del jefe de División Conservación, Rodrigo Guerra, en una jornada que reunió a distintos actores vinculados a la gestión vial.