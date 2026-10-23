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La Libertad Avanza llevó adelante este viernes 23 de octubre el Congreso de Juventud de Santa Cruz en Río Gallegos. En ese marco, La Opinión Austral conversó con Jairo Guzmán, diputado nacional por la provincia, quien destacó la importancia del encuentro para la formación de nuevos dirigentes y la construcción política del espacio.

“Es un evento importante para la juventud, para la construcción política que estamos haciendo nosotros”, expresó. El legislador sostuvo que su espacio confía en la participación de los jóvenes para impulsar transformaciones: “Estamos convencidos de que, si la juventud se compromete, se pueden lograr cambios. Creo que el mayor ejemplo fue la elección del presidente Javier Milei y estamos convencidos de que también en la provincia de Santa Cruz lo podemos hacer”.

En cuanto a la realidad provincial, Guzmán consideró que “hoy Santa Cruz no ofrece oportunidades para la juventud, creo que todo lo contrario”. En ese sentido, valoró “que haya un espacio político que genere esto en la juventud, es importante para los momentos políticos que se vienen en la provincia”.

A propósito de la posibilidad de conformar listas con una mayor participación juvenil el próximo año, respondió: “Ojalá, Dios quiera que esto sea el fruto de un recambio político para la provincia”.

Al referirse a las principales demandas de la juventud en el contexto social y económico actual, Guzmán afirmó: “La principal preocupación que tienen los chicos en Santa Cruz es que no tienen futuro. No hay posibilidades laborales, el nivel educativo es malo”.

Además, advirtió: “Un pibe que no tiene recursos en la provincia de Santa Cruz no puede estudiar una carrera universitaria y tiene que salir a trabajar. En la situación donde viven sus familias es muy difícil, entonces creo que es un conjunto de cosas que hace que la juventud esté totalmente desahuciada y que busque una oportunidad de cambio dentro de un espacio político que le ofrece esa oportunidad de cambio”.

Ante la consulta sobre qué les diría a los jóvenes que consideran abandonar la provincia por la falta de oportunidades, el diputado manifestó: “Nosotros estamos luchando por transformar la provincia. Yo me quedé en el país y me quedé en Santa Cruz porque estoy convencido de que podemos hacer un cambio y, si podemos juntarnos todos y dar la batalla, (…) Así que les pido que tengan esperanza, que nos den la oportunidad de trabajar por esta provincia y que se queden a pelearla”.

Reconoció que “también sabemos que falta más de un año para las elecciones y que la situación es muy difícil, y que hay mucha gente que no está pudiendo aguantar este año”, al tiempo que reflexionó: “Pero esperemos que la mayoría de los santacruceños tengan esperanza y nos acompañen el año que viene”.

Por último, hizo hincapié en la presencia de dirigentes juveniles nacionales de La Libertad Avanza. “Vinieron los referentes de la juventud del partido: Rocío Gómez, que es la presidenta de la juventud a nivel nacional, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y algunos chicos de diferentes agrupaciones políticas del espacio a nivel nacional”, concluyó.

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