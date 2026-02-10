Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como había adelantado La Opinión Austral, el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, participó este martes de la constitución formal de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde fue convocado para integrar oficialmente dicho cuerpo legislativo.

La comisión es una de las más relevantes del Congreso, ya que aborda temas vinculados a la política exterior, los vínculos internacionales de la Argentina y los asuntos relacionados con los cultos.

“La incorporación de Guzmán representa una mayor presencia de Santa Cruz en debates estratégicos que trascienden la agenda local y tienen impacto en la proyección internacional del país”, expresaron desde el espacio de La Libertad Avanza.

Asimismo, destacaron que el objetivo será “acompañar una política exterior alineada con la defensa de la soberanía, la libertad y los intereses nacionales”.

El pasado 6 de febrero, el funcionario patagónico utilizó su cuenta de X para anunciar: “Integraré la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para fomentar la cooperación política, económica y cultural con países pro occidente“. Para cerrar, dijo que con el presidente Javier Milei “volvimos al lado correcto del mundo”.

