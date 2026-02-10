Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de un febrero legislativo cargado y con debates sensibles en la agenda del país, el diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, analizó en Radio LU12 AM680 de Río Gallegos la actualidad política nacional, la inminente discusión por la reforma laboral y el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

Con definiciones firmes, críticas al sindicalismo y al gobierno provincial, y un fuerte respaldo a la agenda impulsada por el Ejecutivo nacional, el legislador sostuvo que “la política tiene que estar a la altura de los problemas reales que tiene hoy la sociedad”.

La entrevista se dio en la antesala de una semana clave en el Congreso, con sesiones extraordinarias y proyectos que comenzarán su tratamiento en el Senado antes de llegar a la Cámara de Diputados. En ese marco, Guzmán planteó que los cambios propuestos no responden a una estrategia partidaria, sino a “una demanda social y productiva que viene postergada desde hace años”.

Actualidad política y clima legislativo

Al referirse al escenario político general, el diputado santacruceño reconoció que el proceso de construcción de consensos no está exento de tensiones, pero remarcó que el Gobierno nacional mantiene firme su hoja de ruta. “Siempre hay tirantes a la hora de conseguir acuerdos, porque hay gobiernos que necesitan seguir financiándose por no haber hecho lo que correspondía durante años”, señaló.

En ese sentido, apuntó contra sectores que, según dijo, se resisten a los cambios por intereses propios. “Necesitan financiamiento de cualquier tipo y todos sabemos que lo que financia al Estado son los impuestos. No quieren resignar eso para seguir haciendo política, y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar sin trasladarle todo el costo al pueblo argentino”, afirmó.

Guzmán sostuvo que el Congreso atraviesa un momento de definiciones profundas y que los legisladores “tienen la responsabilidad de entender que los tiempos políticos cambiaron y que la situación económica del país no admite más dilaciones”.

Reforma laboral: “No es un antojo, es una demanda del sector productivo”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la reforma laboral que comenzará a debatirse esta semana. Para Guzmán, el resultado del tratamiento será positivo. “Creo que se va a dar un resultado favorable, porque esto no es un antojo del Gobierno. Es una demanda de todo el sector productivo, de quienes generan trabajo”, aseguró.

El diputado remarcó que Argentina arrastra un problema estructural en materia laboral. “Hace muchísimos años que el país no puede avanzar en este tema. Tenemos una informalidad impresionante que también desfinancia al Estado, y nunca se dio un tratamiento serio para resolverlo”, explicó.

En esa línea, sostuvo que la reforma responde a una necesidad social concreta. “Esto no obedece a una agenda política, sino a un problema económico y social que la gente espera que se solucione. Si salís a la calle y preguntás, la mitad de los argentinos está de acuerdo en que se necesita una modernización laboral”, afirmó.

Consultado por el rechazo de sectores sindicales y las movilizaciones anunciadas, Guzmán fue contundente. “Los gremios que se oponen tienen miedo de perder privilegios. Han vivido a costa de la gente sin dar resultados reales y no representan a los trabajadores”, lanzó. Y agregó: “Que se manifiesten si quieren, no tengo ningún problema. Eso no va a cambiar la agenda del Gobierno, que fue votado para dar estos debates y llevar adelante los cambios”.

Inversiones, pymes y el caso Santa Cruz

Guzmán también se refirió al impacto que la reforma laboral podría tener en la llegada de inversiones y en la situación de las pymes. Aseguró que existe un interés concreto por parte de inversores nacionales e internacionales. “Yo personalmente me he reunido con grupos de inversores que quieren invertir en Santa Cruz. Lo que miran son los gestos del Gobierno para generar confianza y seguridad jurídica”, señaló.

Sin embargo, fue crítico con la realidad provincial. “En Santa Cruz es más difícil porque el gobierno provincial no genera seguridad jurídica. Impulsa leyes y políticas que compiten con el sector privado y desalientan la inversión”, cuestionó.

Sobre el cierre de empresas, relativizó las cifras alarmistas y pidió mirar el proceso económico con una lógica de reconversión. “La economía es dinámica. Hay industrias que se van a reconvertir y diversificar. No hay que tenerle miedo a los cambios”, sostuvo, y ejemplificó con sectores que debieron modificar su matriz de negocios ante un nuevo escenario competitivo.

Baja de la edad de imputabilidad: “Hay que dar el debate sin miramientos”

Otro de los temas abordados fue la baja de la edad de imputabilidad. Guzmán aclaró que no hay una edad definida aún, pero remarcó la necesidad de avanzar con una legislación más firme. “No está confirmada una edad porque todavía no se debatió. Personalmente creo que mientras un menor tenga conciencia del delito que comete, tiene que ser penado con la misma fuerza que un adulto”, afirmó.

El diputado consideró que la falta de definiciones en el pasado agravó la situación actual. “Por no animarnos a dar estos debates, hoy tenemos una ola de violencia protagonizada por menores que necesita una respuesta urgente”, dijo.

Frente a las posturas que priorizan la contención social por sobre la judicialización, Guzmán fue tajante. “Avancemos con la ley, condenemos a los menores y, una vez condenados, que quien quiera hacerse cargo lo haga. Pero el Estado no puede hacerse cargo de todo mientras hay familias destrozadas por la violencia”, expresó.

Tapa especial de La Opinión Austral, 1 de febrero de 2026. Informe sobre el debate por la imputabilidad de los menores.

Un Congreso ante decisiones urgentes

Sobre el cierre, Guzmán anticipó semanas intensas en la Cámara de Diputados. “Arrancamos con el trabajo en comisiones y van a llegar muchos proyectos desde el Senado. Van a ser sesiones largas, maratónicas”, adelantó.

Finalmente, subrayó que el desafío es estar a la altura de la coyuntura. “Son problemas urgentes. Los temas laborales y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo al Congreso requieren responsabilidad y decisión. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.

