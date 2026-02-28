Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz, Jairo Guzmán, expresó su preocupación por la posible existencia de bases chinas en Río Gallegos y cuestionó el rol de las autoridades provinciales ante la instalación de infraestructura vinculada al país asiático.

Las declaraciones se conocieron luego de que La Opinión Austral revelara el informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre Competencia Estratégica con el Partido Comunista Chino, que puso bajo análisis la estación satelital terrestre ubicada en la capital santacruceña, entre otras bases y observatorios en Argentina y el resto de América Latina.

Así se ve la base de Río Gallegos en la actualidad.

Legalidad

“Yo personalmente tengo grandes preocupaciones, no soy estadounidense, soy santacruceño”, afirmó Guzmán al referirse a la noticia que dio cuenta de la presencia de bases chinas en Río Gallegos.

El legislador remarcó que primero resulta necesario verificar la información publicada. “De ser así, las autoridades provinciales deberían actuar fuertemente para ver cómo se instalaron y qué principio de legalidad tienen”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que si la infraestructura no cumple con las condiciones legales correspondientes, el Estado provincial debe intervenir. “Hay que empezar a corregir si no están en condiciones de estar”, agregó.

“No estoy de acuerdo con bases de un gobierno comunista” Jairo Guzmán, diputado de LLA

Guzmán expresó una posición crítica respecto del vínculo con China y lo vinculó con su identidad política. “Me preocupa mucho como santacruceño y como liberal que un gobierno comunista tenga bases en un territorio como el de Santa Cruz. No estoy de acuerdo”, afirmó.

El diputado insistió en que se debe revisar en qué contexto y bajo qué autorizaciones se habilitó la instalación de estos espacios. “Hay que ver en qué sentido y cuándo se autorizó la colocación de estos lugares”, señaló.

También consideró que la responsabilidad de actuar recae en el Ejecutivo provincial. “Creo que es obligación del Estado provincial actuar porque esto se da dentro del territorio provincial”, remarcó.

“Nosotros vamos a hacer algún tipo de pedido de informes porque es inaudito que tengamos dentro de nuestra provincia este tipo de atropellos”, expresó.

El legislador sostuvo que el pueblo santacruceño no comparte un sistema político como el de la República Popular China. “Nosotros no comulgamos con un sistema de índole comunista como es el país que puso estas bases”, indicó.

Por último, reclamó precisiones sobre los motivos y las condiciones en que se avanzó con la instalación. “Queremos saber por qué, con qué sentido, para qué y cuáles fueron los intereses que llevaron a los políticos a autorizar este tipo de cosas”, concluyó.

Las declaraciones de Guzmán se suman al debate abierto en torno a la estación satelital terrestre en Río Gallegos, cuya participación empresarial y características técnicas quedaron bajo análisis tras el informe difundido en Estados Unidos. En Santa Cruz, el tema ya ingresó en la agenda política y promete generar nuevas discusiones en el ámbito legislativo.

Preocupación en Estados Unidos

La Opinión Austral informó que el Congreso de Estados Unidos encendió una señal de alarma sobre la presencia china en América Latina.

El informe del Comité Selecto advirtió que la infraestructura espacial impulsada por China en la región puede fortalecer capacidades de inteligencia y seguimiento satelital. El documento mencionó a la estación de la capital santacruceña como parte de una red de instalaciones en América Latina y señaló que opera a partir de una alianza comercial entre la empresa argentina Ascentio Technologies y la firma china Emposat (Beijing Aerospace Yuxing Technology).

La Opinión Austral recordó que la estación se emplazó en el Parque Industrial de Río Gallegos, sobre la Ruta Nacional 3, y que el proyecto contempló una inversión inicial de seis millones de dólares para la instalación de entre cuatro y seis antenas destinadas a servicios de Telemetría, Seguimiento y Comando (TT&C) y bajada de datos para satélites comerciales.

El informe estadounidense también incluyó otras instalaciones en Argentina, como la base de espacio lejano en Neuquén y un sistema de medición láser en San Juan, y recomendó revisar acuerdos multilaterales vinculados a cooperación espacial.