Javier Castro consideró "inviable" un aislamiento de 14 días para los mineros

Este miércoles, el secretario de Minería de Santa Cruz, Gerardo Terraz, participó de un encuentro con legisladores en el marco de la labor de comisiones. Allí explicó cómo se está trabajando en la minería y habló de los cambios que se plantea realizar en el protocolo para los trabajadores mineros que provienen de otras provincias.

En la actualidad los mismos cumplen un período de aislamiento obligatorio en Santa Cruz, desde su llegada hasta subir al yacimiento, incluyendo el PCR previo que ratifique su situación de negativo para Covid-19. El funcionario reveló a los diputados que el mismo se elevaría a 14 días.

Esto también fue confirmado por el área de Salud en el marco de la conferencia de prensa que este jueves realizó el ministro Claudio García y su equipo. "Hay protocolos que tenemos que modificar. Muchas empresas tenían un esquema de hisopados que había que revisar" explicó el secretario de Salud Pública, Ignacio Suárez Moré, aclarando que "la única forma que tenemos para prevenir el brote es hacer los 14 días de aislamiento y no 7".

Es inviable

Visiblemente contrariado porque, según aseguró a LU12 AM680, se enteró por los medios, el secretario general de AOMA, Javier Castro rechazó ese cambio.

En primer lugar sostuvo que "en muy poco tiempo es la segunda vez que nos anoticiamos por los diarios de una información que no es la correcta". Y puntualizó, en ese sentido, que tiempo atrás "se mal interpretó un convenio que nosotros habíamos firmado con las empresas mineras y ahora esto, que nos sorprendió, porque nos hacen parte de la conversación y la realidad es que, aún no hay nada aprobado".

Afirmó que se comunicó con el secretario Terraz y éste le desmintió la información surgida de la comisión de Minería de la Legislatura Provincial. "Me aseguró que no es lo que dijo". Y se mostró preocupado por ello. "Una noticia de estas nos genera un impacto que no es el que necesitamos. Entiendo que hay necesidades pero también entiendo que debemos trabajar articuládamente" afirmó.

De igual forma reclamó que las decisiones "no se pueden tomar sólo desde el punto de vista de Salud". Para Castro un aislamiento de 14 días, es "casi inviable". "Le estaríamos diciendo al trabajador que no verá más a su familia". Y explicó que eso sucederá "si yo los aíslo 14 días antes de entrar a trabajar, los otros 14 días están en la mina, y cuando bajan tendrían que volver a quedarse aislados".

El dirigente gremial dijo entender "que hay una necesidad y me pongo en el lugar de cada uno, pero ante decisiones así deberíamos hacer un trabajo articulado y determinar qué es lo que realmente queremos, porque sino, nos puede traer muchos problemas" adelantó.

El titular de AOMA aclaró que hasta el momento lo que está vigente, "es la decisión de aislarlo 7 días si venían de zona roja, con el PCR hecho en su lugar de origen y otro PCR que se la hace antes de subir" y que dicho trabajador, además tiene "absolutamente todos los controles".

Trabajo articulado

Javier Castro no ve la necesidad de un cambio en el protocolo, toda vez que "tan mal no nos está yendo" y recordó que todos los casos que se detectaron en la actividad, la gente "estaban absolutamente aislados, y controlados".

Y reiteró, "intentar un aislamiento de 14 días realmente nos podría llegar a complicar" y reiteró : "Terraz dice que él no lo dijo pero el tema salió en la tapa del diario más importante de la provincia de Santa Cruz y generó un caos en toda la actividad". Sostuvo en relación a la información publicada tanto por La Opinión Austral como La Opinión Zona Norte.

En ese contexto reclamó la articulación: "El mayor problema es la incertidumbre que vivimos todos y entonces tomar decisiones de esta índole, en un escenario que no sabemos por cuánto va a hacer, es muy difícil". "No podemos decirle a un montón de gente que va a estar encerrada quién sabe por cuánto tiempo" y sobre todo cuando, sostuvo, "no sabemos si ese nuevo protocolo será la solución".

Si llegado el caso, "tenemos que frenar la industria absolutamente, bueno la frenaremos, porque no habrá una negociación entre salud y el proceso productivo, al menos desde nuestra parte no. Ahora, "si lo que queremos es seguir desarrollándonos, en este contexto en el que estamos, entonces seamos más prolijos, un poco más serios, dando participación a los protagonistas de la actividad para poder entre todos encontrar un punto de equilibrio que nos permita estar mejor de lo que estamos".

Finalmente Castro reconoció que la Pandemia ha sido un golpe fuerte para la actividad. En el caso de Río Gallegos, dónde hoy está el epicentro del virus en Santa Cruz, reveló que "algunos yacimientos determinaron no llevar gente de Gallegos, y me pareció una decisión acertada, porque la cruda realidad nos indica que de cada 10 mineros que quieren subir a la mina que son de Río Gallegos, 5 o 6 tienen coronavirus"