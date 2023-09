Este lunes comenzó la Expo Argentina Oil & Gas (AOG), el evento organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) que se desarrolla en el Predio Ferial de Buenos Aires.

Previo a la inauguración formal de la XIV edición de la AOG, La Opinión Austral pudo hablar con Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles SA (CGC), quien conversó sobre el desarrollo en la cuenca Austral y las expectativas respecto al no convencional en Santa Cruz por el cual, aseguró, hay una motivación y un entusiasmo muy grande.

“Hace un año hablábamos del desembarco de CGC en el Golfo San Jorge, que era la novedad y lo central, pero no es que en ese momento el no convencional no fuera algo que veníamos trabajando sino que no tenía la centralidad y difusión que hoy tiene”, comenzó diciendo.

En este sentido señaló que se trata de “un trabajo que viene hace años cuando empezamos con la fractura de dos pozos verticales: primero identificarlos, fracturarlos y lograr la afluencia, lograr produccion de Palermo Aike de la roca madre de la cuenca Austral” y agregó que desde ese momento en adelante hubo un recorrido muy interesante que llevó a hoy estar en vísperas de tener el primer pozo horizontal.

Respecto a cómo se manejan las expectativas respecto al no convencional, Eurnekian fue precavido y aseguró que hay que tomarlo con mucha seriedad y hablar con la rigurosidad técnica. “Hasta acá hicimos dos fracturas, hay dos pozos verticales, los resultados fueron muy buenos, alentadores para hacer esta etapa; pero no deja de ser algo exploratorio”, apuntó

“Hoy estamos entusiasmados, pero hay que esperar los resultados de cada etapa”, señaló.

Por otra parte, explicó que la empresa tiene por delante desafíos de crecimiento en materia de infraestructura “para que todo ese potencial sea posible de desarrollarlo y llevarlo a la disponibilidad de nuestros clientes y los puntos de venta”.

“La cuenca Austral es más que yacimientos, hay una fuerte relación con la exploración y en CGC nos hemos destacado por la exploración. Hoy el 80% de la produccion de la cuenca viene de yacimiento descubiertos por la empresa, con lo cual seguimos en ese camino”.

Hugo Eurnekian, CEO de CGC junto a la ministra de Producción Silvina Córdoba y el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus

Consultado sobre la variabilidad que puede tener el acuerdo de colaboración con YPF, respecto de lo que puede pasar el año que viene, el CEO de CGC destacó que la petrolera siempre ha sido una empresa líder del sector que lideró el desarrollo, la explotación y la viabilización de Vaca Muerta y, en este sentido, señaló: “creo que esto va a ser un proceso similar”.

“Si bien CGC tiene un rol protagónico porque estamos explorando desde el inicio, no desconocemos que la asociación con YPF es algo estratégico y muy relevante para llevar adelante este proceso y creo que es muy natural que participe y sea protagonista también del desarrollo de proyectos tan importantes no solo para la provincia sino para el país”.

Respecto al convencional, que ya es es una realidad en Santa Cruz, Eurnekian señaló que a casi dos años de desembarcar en la cuenca San Jorge “estamos más que satisfechos” y detalló que “en ese momento las áreas en total producían 1900 metros cúbicos de petróleo, mientras que hoy estamos produciendo 2600”. En este sentido destacó en gran crecimiento que hubo y que augura “un potencial inmenso”.

