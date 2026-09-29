"Esto no es de un día para el otro"

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El secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, destacó las gestiones del Gobierno de Santa Cruz para atraer inversiones y recuperar la actividad hidrocarburífera luego de la salida de YPF de los yacimientos convencionales.

En declaraciones a Radio LU14, aseguró que comienzan a registrarse señales concretas de reactivación, con nuevos equipos, proyectos y empresas interesadas en operar áreas de la provincia.

Lludgar explicó que la decisión de YPF de concentrar sus inversiones en el desarrollJosé Llugdaro no convencional obligó a Santa Cruz a atravesar un proceso de readaptación.

En ese contexto, resaltó las gestiones del gobernador Claudio Vidal y su equipo para generar nuevos acuerdos y buscar capitales para los yacimientos provinciales. “Esto no es de un día para el otro. A veces tenemos que salir a buscar a los inversores porque los tiempos han cambiado”, afirmó.

Hugo Eurnekian, Claudio Vidal y José Llugdar, durante el acto por la puesta en marcha del equipo perforador de CGC en Tres Picos.

Nuevos proyectos para los yacimientos

Entre las iniciativas mencionadas, se refirió a la llegada de Alianza Petrolera Argentina al área Río Deseado Sur y vinculó este desembarco con las gestiones realizadas durante la misión institucional y empresarial de Santa Cruz a Canadá.

“Hoy no es casualidad que Alianza Petrolera tome la decisión de hacerse cargo de un área como Río Deseado Sur. Hay un proceso en el cual asistió el gobernador, participaron autoridades de CGC y tuvimos la oportunidad de estar presentes. Se fue a buscar inversiones y hoy empiezan a verse los resultados”, sostuvo.

El dirigente también destacó el montaje de un nuevo equipo de perforación de CGC y anticipó gestiones para incorporar otro equipo de San Antonio a la provincia.

“Son cosas positivas porque necesitamos reactivar los yacimientos y mantenerlos. Todo esto se hace con inversiones, con gestión y también llegando a acuerdos”, expresó.

El gobernador Claudio Vidal junto al secretario general de los petroleros jerárquicos, José Llugdar y Rodrigo Fernández, Chief of Staff de CGC en Canadá.

El desafío de competir con Vaca Muerta

Lludgar reconoció que Santa Cruz enfrenta el desafío de atraer inversiones en un escenario donde Vaca Muerta concentra buena parte de la actividad hidrocarburífera nacional.

Según explicó, los campos maduros de la provincia presentan costos operativos superiores, una situación que obliga a buscar nuevas alternativas para mejorar la competitividad y sostener la producción. “Tenemos que acordar para que desembarquen empresas aquí y poder volver a ser atractivos para las inversiones”, señaló.

En este proceso, consideró necesario articular acuerdos entre el Estado, las compañías y los trabajadores para generar condiciones que permitan sostener la actividad.

Expectativas por Palermo Aike

Asimismo, el referente sindical habló de Palermo Aike, formación no convencional ubicada en el sur de Santa Cruz, y subrayó que existe expectativa por los próximos trabajos de exploración. “Quiero ser cauto y no dejarme llevar por el entusiasmo, pero la verdad es que tenemos mucha expectativa”, dijo.

Añadió que el objetivo es que la recuperación de la actividad no quede vinculada a un único proyecto, sino que avance mediante la incorporación progresiva de nuevas iniciativas.

“Una vez que se concrete lo de Alianza se sigue trabajando con otros programas. Esto es día a día. No podemos llegar al primer o segundo peldaño y quedarnos tranquilos. Hay que seguir transitando”, concluyó.

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