La Cámara de Diputados de Santa Cruz realizó este lunes una audiencia pública de la Sala Juzgadora en el marco del juicio político a Fernando Basanta, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia. Allí los 12 diputados que la integran tomaron juramento y conocimiento de la resolución emitida por la Sala Acusadora, que consideró que existen pruebas y fundamentos jurídicos suficientes para avanzar con el proceso.

La resolución N° 001/2025 a la que accedió La Opinión Austral, sostiene que Fernando Basanta aceptó ocupar cargos públicos de alta jerarquía sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales exigidos, configurando un presunto caso de mal desempeño e inhabilidad moral. Además, sostuvo que su designación podría formar parte de un patrón de designaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo como “un intento de cooptación institucional del Poder Judicial“. Y en ese esquema también incluyó en el escrito a la designación del Fiscal General ante el Tribunal Superior de Justicia, Lisandro de la Torre, exministro de Seguridad de Alicia Kirchner.

Fue firmada por los diputados del bloque oficialista que responde al gobernador Claudio Vidal, Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Urrutia, Alfredo Martínez Alfaro, Cristian Ojeda, Piero Boffi, Javier Jara, Claudia Barrientos; por el diputado Pedro Muñoz del ARI-CC. Con la firma de esos 8 no hizo falta el aval de los cuatro legisladores de Unión por la Patria: Carlos Santi, Agostina Mora, José Bodlovic, Carlos Godoy.

El abogado Sergio Macagno, autor de la denuncia que dio origen al proceso, celebró el avance del caso y la decisión unánime de los diputados de la comisión investigadora.

Sergio Macagno, abogado denunciante de Fernando Basanta, quedó conforme con el dictamen de la Sala Acusadora del juicio político a Fernando Basanta. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Que la resolución haya sido aprobada por unanimidad demuestra que mi presentación fue estrictamente ajustada a la ley, al derecho y a la Constitución. Esto ratifica que las instituciones funcionan y que ningún funcionario público está por encima de la Constitución provincial”, sostuvo en diálogo con La Opinión Austral.

EXCLUSIVO. La Opinión Austral tuvo acceso a la Resolución de la Sala Acusadora.

Macagno insistió en que la designación de Basanta vulneró principios básicos de idoneidad y ética pública, y aseguró que su objetivo es “reivindicar la transparencia en la Justicia santacruceña”.

Daniel Mariani le tomó juramento a Fernando Basanta en 2022 como vocal del TSJ de Santa Cruz.

La lectura pública del documento formalizó la acusación contra Basanta y habilitó la apertura de la instancia juzgadora.

Juicio político a Fernando Basanta: la resolución de la Sala Acusadora

Entre los principales puntos del dictamen, los legisladores acusadores detallaron que Basanta fue designado como agente fiscal y luego como vocal del Tribunal Superior de Justicia sin reunir la antigüedad profesional mínima que exige la Constitución provincial y que podría haber incurrido en delitos tipificados en los artículos 253, 248 y 249 del Código Penal Argentino, referidos a la aceptación de cargos sin cumplir condiciones legales y al incumplimiento de deberes públicos.

Diego Castro, secretario general de la Cámara de Diputados, leyó la resolución de la Sala Acusadora. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El informe subraya que Basanta no tenía matrícula habilitante en la provincia ni los seis años de ejercicio profesional como abogado exigidos por el artículo 127 inciso 3 de la Constitución de Santa Cruz.

Además sostiene que su conducta habría sido negligente y contraria a los principios éticos establecidos por la Ley 3325 de Ética en la Función Pública, y por último advierte un patrón de designaciones discrecionales que podría comprometer la independencia judicial en Santa Cruz.

Karina Nieto, Lorena Ponce, Rocío García, Eloy Echazú y Carlos Alegría, miembros de UxP en la Sala Juzgadora. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por esos motivos, sostuvieron los diputados de la Sala Acusadora, Basanta “tenía la obligación de rehusar la propuesta y abstenerse de asumir cargos para los cuales no cumplía las condiciones establecidas, afectando con su accionar la credibilidad ciudadana y el prestigio institucional del Tribunal Superior de Justicia”.

Lisandro De La Torre también en la mira

Fernando Basanta y Lisandro De La Torre cuando eran funcionarios del Poder Ejecutivo de Santa Cruz.

La resolución sostiene que hay una “posible participación en un esquema de designaciones irregulares”. Dice que del análisis de los antecedentes “surge la existencia de un posible patrón de designaciones discrecionales y coordinadas entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, orientadas a asegurar el control político del Poder Judicial mediante la designación de funcionarios sin los requisitos legales exigidos”.

Los diputados, incluidos los cuatro de Unión por la Patria, indicaron que “este patrón, que habría incluido también otras designaciones como la del exministro Lisandro de la Torre, podría configurar un intento de cooptación institucional del Poder Judicial, vulnerando el principio republicano de división de poderes consagrado en la Constitución Provincial”.

Cómo sigue el juicio político

Con la audiencia de este lunes se inició formalmente la etapa juzgadora del juicio político. La Sala Juzgadora, compuesta también por 12 diputados de todos los bloques políticos, será la encargada de escuchar los descargos del acusado y deliberar sobre su continuidad en el cargo.

Daniel Peralta y Pedro Luxen, miembros de la Sala Juzgadora en el juicio político contra Fernando Basanta. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Está conformada por seis diputados del oficialismo, José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez, Fernando Españón; cuatro de Unión por la Patria, Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García, Lorena Ponce; y dos más de bloques unipersonales Carlos Alegría, que responde al intendente Javier Belloni; y Daniel Peralta.

Este lunes los primeros en ocupar sus bancas fueron los legisladores de la oposición. Macagno, el denunciante, esperaba en las gradas atento a lo que pudiera pasar. Minutos más tarde, los legisladores del oficialismo dieron quorum y el vicegobernador dio inicio a la Audiencia Pública. Fueron de a uno tomando juramento al igual que Diego Castro, el secretario general de la Cámara de Diputados, quien luego leyó la resolución. Eloy Echazú y Daniel Peralta lo hicieron con la mano izquierda, y Karina Nieto se negó a jurar por Dios, porque, como creyente, sostiene que así lo dice el viejo y el nuevo testamento. “Se salvó Dios”, bromeó Leguizamón mientras ella volvía a su banca.

1 de 4 | Fabián Leguizamón tomando juramento a Daniel Peralta. FOTO:: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 4 | Karina Nieto juró por la Patria como miembro de la Sala Acusadora en el juicio político a Fernando Basanta. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 4 | La acusación contra Fernando Basanta avanza en la Legislatura. Fabián Leguizamón le tomó juramento a Diego Castro como secretario general de la Sala Juzgadora. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 4 | Eloy Echazú jurando como miembro de la Sala Acusadora en el juicio político a Fernando Basanta. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante la audiencia la única diputada que habló fue Adriana Nieto para que se lo notifique por nota formal a Basanta antes del 3 de noviembre y para acordar que el próximo encuentro será ese día a las 15 horas. Esta vez con Basanta presente en la Cámara de Diputados.

El cronograma oficial establece las siguientes fechas clave:

Lunes 3 de noviembre: Presentación formal de Fernando Basanta ante la Cámara para notificarse de la acusación.

Presentación formal de Fernando Basanta ante la Cámara para notificarse de la acusación. Jueves 13 de noviembre: Plazo máximo para la presentación de su defensa.

Plazo máximo para la presentación de su defensa. Hasta el sábado 15 de noviembre: La Sala Juzgadora deberá resolver si Basanta continúa suspendido o recupera sus funciones.

Para que se produzca una destitución, se requerirá una mayoría de dos tercios de los diputados presentes. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, Basanta permanece suspendido con goce del 50% de su salario.

La Comisión Acusadora, designada para sostener la acusación ante la Sala Juzgadora, la integran los diputados Santiago Aberastain, Piero Boffi, Pedro Muñoz y Cristian Ojeda.