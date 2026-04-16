La jornada contó con la presencia del ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez, y el presidente de Distrigas S.A, Juan Carlos Berasaluce, quienes destacaron la importancia de este avance en materia de inclusión y calidad de vida.

Pero más allá de los números, la verdadera dimensión de la obra se refleja en historias como la de María Agüero, una vecina de 47 años que, después de 11 años de espera, finalmente accedió al gas en su vivienda.

María Agüero celebra la llegada del gas a su hogar tras 11 años de espera. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En la mayoría de los casos, la empresa Distrigas S.A. realiza la red de gas hasta la vereda, pero son los propios vecinos quienes deben afrontar el costo de la extensión domiciliaria para contar con el servicio en sus hogares. Sin embargo, en situaciones de vulnerabilidad como la de María, el Gobierno provincial interviene para asistir a las familias y garantizar el acceso al servicio.

Sebastián Georgion y Juan Carlos Berasaluce junto a María Agüero y su hija, durante la inauguración de la conexión de gas en su hogar. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una emoción que se enciende en la cocina

Madre de cinco hijos y jefa de hogar, María vive con cuatro de ellos —de 15, 13, 11 y 10 años— y hasta ahora cocinaba con un horno con garrafa. Su hija de 15 años fue la encargada de encender por primera vez la hornalla, en un gesto cargado de simbolismo: el inicio de una nueva etapa.

“Estoy muy feliz, muy contenta. Quiero agradecerle a todos los chicos que han trabajado”, expresó con emoción.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La llegada del gas no solo representa mayor comodidad, sino también una mejora sustancial en sus condiciones de vida. Durante años, la familia se calefaccionó únicamente con dos calefactores eléctricos que debían trasladar de un ambiente a otro para enfrentar el frío.

“Hemos pasado muchas cosas, mucho frío con mis hijos. Ahora estoy muy contenta”, relató.

Además del impacto en el hogar, el acceso al gas abre una puerta clave para la economía familiar. María elabora bizcochuelos para vender, una actividad que hasta ahora realizaba en condiciones limitadas.

La adolescente encendió por primera vez la hornalla. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Antes lo tenía que hacer en el horno que tengo ahí, con garrafa. Ahora va a ser distinto, va a ser una salida importante para mantener a la familia. Todo lo hago por mis hijos”, explicó emocionada.

Con entusiasmo, incluso invitó a sus vecinos a acercarse a comprar sus productos, dejando ver que el gas no solo mejora su calidad de vida, sino que también fortalece su autonomía económica.

María no pudo contener la emoción y rompió en llanto al recordar las dificultades que atravesó junto a sus hijos: “Hemos pasado mucho frío”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El horno a garrafa con el que María elaboraba bizcochuelos antes de contar con el servicio de gas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Un trabajo articulado

Desde Distrigas, su presidente Juan Carlos Berasaluce subrayó que este tipo de obras forman parte de una política pública orientada a dar respuestas concretas.

“Entendemos lo contenta que está. Es una solución que da el Gobierno provincial a este tipo de situaciones. Nosotros colaboramos con la puesta a punto y las conexiones”, señaló.

Juan Carlos Berasaluce destacó el trabajo conjunto para concretar las conexiones domiciliarias y avanzar con la ampliación del servicio de gas en la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, adelantó que continuarán las conexiones domiciliarias en la zona y que se trabaja en nuevas obras, como la conexión entre los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre.

Por su parte, el ministro Sebastián Georgion destacó la importancia de la planificación y el rol del Estado.

“Esto tiene que ver con una decisión política. El Estado tiene que estar presente, porque además de recibir el servicio, en este caso María también puede generar ingresos a partir de su trabajo”, afirmó.

Sebastián Georgion remarcó el rol del Estado en la obra: “Tiene que ver con una decisión política y con estar presentes para mejorar la vida de las familias”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Un plan que busca llegar antes del invierno

La subsecretaria Karina Gómez explicó que el programa se implementa por etapas, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad mediante relevamientos territoriales realizados desde los Centros Integradores Comunitarios (CIC).

“Ya tenemos 10 familias conectadas, la próxima etapa será de 25 y así queremos llegar a 100. La idea es que todas cuenten con gas antes del invierno”, indicó.

Karina Gómez destacó el trabajo territorial para llegar a las familias más vulnerables. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El objetivo es claro: mejorar las condiciones de vida y garantizar el acceso a un servicio esencial en una de las regiones más frías del país.

La historia de María resume el impacto real de estas políticas: dejar atrás años de frío, precariedad y limitaciones, para dar paso a nuevas oportunidades. En su cocina, donde antes predominaban las dificultades, hoy se enciende una llama que simboliza algo más que gas: dignidad, esfuerzo y futuro.