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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estuvo presente en el sector donde la Justicia Federal realizó pericias por el descarrilamiento de una locomotora de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ocurrido el pasado 7 de octubre. Tras conocer los primeros resultados informados por el equipo técnico, sostuvo que los indicios apuntan a un sabotaje y reclamó que la investigación avance hasta identificar a los responsables.

“Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, expresó Vidal, quien calificó lo sucedido como un hecho “triste” y “lamentable”, por el riesgo al que fueron expuestos los trabajadores y por las consecuencias que podría tener para la continuidad operativa de la empresa.

Así quedó la locomotora luego de descarrillar mientras se dirigía al puerto de Punta Loyola. FOTO: GOBIERNO

Atentar contra trabajadores

Cuestionó la gravedad del episodio y remarcó que el descarrilamiento no solo puso en riesgo la integridad física del personal ferroviario, sino también el esfuerzo realizado para sostener la actividad de YCRT.

“Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero acá se metieron con la vida de los trabajadores y con una actividad, con una empresa que es todo para Río Turbio y para 28 de Noviembre”, manifestó.

Señaló que la recuperación de la empresa demandó casi tres años de gestiones y diálogo con el Gobierno nacional, en un contexto en el que otras compañías estatales fueron cerradas. Vidal destacó que YCRT pudo continuar en funcionamiento y que la actividad comenzaba a tener nuevas perspectivas comerciales.

Claudio Vidal visitó el lugar del descarrilamiento este domingo por la mañana.

Era una oportunidad

Vidal explicó que la empresa se encontraba ante una oportunidad comercial relevante, con un contrato de venta de carbón que, según indicó, no tenía antecedentes similares en los últimos 15 a 17 años.

El gobernador vinculó esa posibilidad con la recuperación de la actividad productiva, la generación de ingresos y la adquisición de equipamiento ferroviario. Según detalló, la venta de carbón permitiría avanzar con la compra de dos locomotoras nuevas.

“Era la única locomotora que estaba funcionando. Me comentaban los operarios que estuvieron durante casi dos meses trabajando para dejar esta locomotora en condiciones y pasó lo que pasó”, señaló.

Consideró que el hecho representa un golpe para la planificación de la empresa, en momentos en que se buscaba incrementar la producción y consolidar nuevas oportunidades de comercialización.

Pidió que la investigación avance y se de con los responsables del sabotaje. FOTO: GOBIERNO

Investigación judicial

El gobernador reiteró que el Gobierno de Santa Cruz espera que la Justicia actúe con independencia y determine quiénes fueron los responsables del episodio.

“Nosotros respetamos la libertad de poderes, no le vamos a decir a la Justicia qué es lo que tiene que hacer. Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

En la misma línea, insistió en que deben establecerse las responsabilidades que correspondan por un hecho que, según sus declaraciones, afectó tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad de una actividad estratégica para la Cuenca Carbonífera.

Vidal también destacó que, durante su gestión, se logró sostener el financiamiento nacional destinado al pago de los salarios de los trabajadores de YCRT y remarcó que la masa salarial está contemplada en el Presupuesto 2027.

Convocó a los trabajadores a colaborar para recuperar las condiciones operativas de la locomotora y restablecer el servicio ferroviario.

“Que todos los trabajadores ayuden, colaboren, que trabajemos entre todos en equipo para poner en marcha nuevamente esta locomotora, poner los fierros en condiciones”, expresó.

Desde YCRT señalaron que los daños en la locomotora son irreparables. FOTO: GOBIERNO

Vidal defendió la continuidad de YCRT por su importancia económica y social para Río Turbio y 28 de Noviembre, dos localidades cuya actividad está estrechamente vinculada con la producción de carbón.

En ese marco, aseguró que el Gobierno provincial seguirá defendiendo los puestos de trabajo y la continuidad de la explotación carbonífera. “Nuestra idea es defender los puestos de trabajo. Sabemos que Río Turbio está en un lugar estratégico, que hay dos localidades que dependen de YCRT y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender esta actividad”, concluyó.

Ley de Financiamiento

Durante la entrevista, el gobernador también se refirió a la necesidad de avanzar con obras de infraestructura en Santa Cruz y mencionó la rotura de un caño en Palermo Aike como ejemplo de los problemas que requieren inversiones de fondo.

Vidal sostuvo que la situación refuerza la necesidad de contar con un plan de infraestructura provincial y cuestionó que la Legislatura no haya aprobado el proyecto de financiamiento impulsado por su gestión, que incluía un nuevo acueducto para Río Gallegos.

“Tenía razón cuando planteamos esta ley de financiamiento para un plan de infraestructura que permita a la provincia dotarse de la estructura que viene reclamando el vecino hace muchos años”, afirmó.

El mandatario cuestionó el rechazo legislativo y sostuvo que, pese a las dificultades económicas, su administración continuará impulsando proyectos orientados a mejorar los servicios y las condiciones de vida de los santacruceños.