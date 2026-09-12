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Newmont avanzó durante 2026 con distintos anuncios vinculados al desarrollo de Cerro Negro y su presencia en Santa Cruz. Las iniciativas presentadas a lo largo del año tienen como ejes la extensión de la vida útil del yacimiento, el fortalecimiento de la producción, la generación de empleo y el acompañamiento a las comunidades de la provincia.

USD 800 millones para extender Cerro Negro

El principal anuncio de inversión llegó en febrero, cuando Newmont y el Gobierno de Santa Cruz presentaron el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), una iniciativa que contempla una inversión de aproximadamente USD 800 millones durante los próximos seis años.

El proyecto permitirá extender la vida útil de la mina más allá de 2035 y contempla la ejecución de más de 30 obras, tanto en superficie como en interior mina.

De acuerdo con lo informado por la compañía, CNE1 también prevé la creación de 270 nuevas posiciones durante la etapa de ejecución, con un fuerte foco en el empleo local y en la participación de empresas contratistas de Santa Cruz.

La iniciativa resulta clave para sostener el perfil productivo de Cerro Negro y se espera que permita incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028.

“CNE1 es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades y talento local para ampliar las oportunidades y acompañar el futuro de las comunidades de Santa Cruz”, señaló María Eugenia Sampalione, directora País de Newmont en Argentina.

Desde la empresa también remarcaron que el proyecto se ejecutará bajo los permisos ambientales vigentes y de acuerdo con sus estándares globales, con el objetivo de avanzar en una operación responsable y de largo plazo.

Durante el anuncio de esta puesta en marcha, el gobernador Claudio Vidal junto a su comitiva estuvieron recorriendo las diferentes áreas que comprende yacimiento, con el gerente general de la operación, Tito Cacho.

Claudio Vidal y Tito Cacho, recorrieron diferentes áreas de Cerro Negro.

Open Pit: una nueva etapa para Cerro Negro

Meses después del anuncio de CNE1, Newmont presentó una nueva iniciativa para Cerro Negro. Se trata de Open Pit, cuyo inicio de ejecución está previsto para septiembre y que demandará una inversión superior a USD 60 millones.

El proyecto de cielo abierto apunta a optimizar la productividad del yacimiento y representa una nueva etapa dentro del modelo operativo de la mina.

Según informó la compañía, la iniciativa generará alrededor de 100 puestos de trabajo en Santa Cruz y buscará fortalecer la participación de trabajadores, empresas y proveedores locales.

“Seguimos fortaleciendo nuestra operación porque creemos en la capacidad de Cerro Negro para desplegar su potencial productivo y seguir creando oportunidades para las personas, las empresas y las comunidades de la provincia”, señaló Sampalione.

La iniciativa forma parte del plan de inversiones de aproximadamente USD 800 millones anunciado en febrero y se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer la productividad de Cerro Negro, asegurar su sostenibilidad en el tiempo y continuar generando beneficios económicos para Santa Cruz.

Durante el Council of the Americas, la directora País de Newmont también destacó el escenario que atraviesa la Argentina para el desarrollo de grandes inversiones mineras y puso el foco en la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y el diálogo con los gobiernos y las comunidades.

En declaraciones a La Opinión Austral, Sampalione manifestó que esta iniciativa “Va a ser un hito operativo”.

Tapa especial de La Opinión Austral del viernes 21 de agosto de 2026.

Desde Newmont remarcaron que el desarrollo de Open Pit “se realizará bajo estándares globales de seguridad, gestión ambiental y excelencia operativa, incorporando prácticas destinadas a optimizar recursos, minimizar impactos y sostener una operación responsable”.

María Eugenia Sampalione destacó el impacto de las inversiones de Newmont en Cerro Negro durante Council of the Americas.

Contribuciones comunitarias

Además de las inversiones directamente vinculadas con la operación minera, durante 2026 Newmont Cerro Negro presentó su Reporte de Contribuciones Comunitarias 2025, en el que informó un total de USD 9,75 millones destinados a iniciativas de desarrollo sostenible en Santa Cruz.

Los aportes estuvieron organizados en cuatro pilares: infraestructura, educación, salud y desarrollo económico. Según detalló la compañía, se concretaron a través de programas de desarrollo sostenible, donaciones directas y aportes en especie.

El principal componente de la contribución estuvo asociado a infraestructura territorial. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el aporte para la conexión de Perito Moreno y Los Antiguos al Interconectado Nacional de Electricidad.

De acuerdo con el reporte, el 96% de la inversión comunitaria registrada durante 2025 estuvo destinada a infraestructura.

La agenda también incluyó programas de alfabetización, becas de apoyo estudiantil, formación de jóvenes, fortalecimiento de emprendimientos y otras iniciativas orientadas al desarrollo social y productivo de las comunidades de la zona de influencia.

Conflicto

En las últimas horas, la continuidad de estos planes quedó atravesada por el conflicto entre Newmont y el Gobierno de Santa Cruz, luego de una serie de inspecciones en Cerro Negro en las que la Provincia denunció presuntas faltas de seguridad y no descartó la clausura de la operación. Los controles fueron respaldados por AOMA y ASIMRA, que reclamaron priorizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

La Opinión Austral pudo saber que, Newmont transmitió internamente a sus equipos que la inspección no modifica su compromiso de colaborar con las autoridades y actuar con responsabilidad y transparencia.

En la comunicación interna, la compañía también advirtió que las situaciones registradas durante las fiscalizaciones afectan las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos previstos para el mes y el trimestre, al tiempo que destacó el esfuerzo de los equipos y reiteró que su prioridad es la seguridad, el respeto y la continuidad de la operación.

En este contexto, queda abierto el interrogante sobre el impacto que el conflicto podría tener en las inversiones anunciadas durante 2026 y en los resultados previstos para Santa Cruz de cara a 2027.

Con este panorama, ¿Cuál sería una de las alternativas de solución del cruce? ¿Una reunión entre el gobernador y los altos ejecutivos de la empresa?