En las últimas horas se dio a conocer que el presidente Javier Milei modificó el presupuesto, a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), para reasignar partidas en energía, educación y préstamos a provincias, en donde incluye el envío de fondos para que la empresa Energía Argentina cancele deudas pendientes que posibiliten la continuidad de las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

La paralización de las obras de las represas hidroeléctricas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic” acumula 16 meses y -hasta el momento- no hay fecha concreta para retomar las labores que se frenaron en noviembre del 2023 con más de tres mil puestos de trabajo activos. Hoy, queda apenas un puñado sosteniendo la seguridad de los predios.

La novedad sobre la transferencias de fondos del Gobierno nacional fue comunicada como otro gesto para destrabar la situación. Como recordó La Opinión Austral, en febrero pasado el Gobierno nacional manifestó por primera vez su intención de retomar las obras, al menos en una de ellas, la represa Jorge Cepernic que es la más pequeña de las dos. Luego, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador Claudio Vidal y representantes de la empresa china Gezhouba Group Corp, en Casa Rosada, donde habrían llegado a un acuerdo.

Marzo 2024. Seguían los despidos.

Este jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto en donde asignan una partida de $443.592.000.000 y otra de $178.000.000.000 para cancelar la deuda por las obras realizadas a la UTE Represas Patagonia, entre otras obligaciones.

Sin embargo, este medio pudo saber por fuentes que conocen la negociación, que mientras no se firme la adenda pendiente, las obras no retomarán. No obstante, aclararon que se trabaja para destrabar ese punto y que ha habido algunos avances.