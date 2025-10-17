Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dirigente radical Leonardo David Roquel visitó este viernes los estudios de LU12 AM 680, donde dialogó sobre su presente político, los desafíos que enfrenta la provincia y su candidatura a diputado nacional por el PRO Santa Cruz con la lista “Propuesta republicana”. Aunque se presenta con otro sello, dejó claro que su identidad radical sigue intacta: “Sigo siendo radical, soy vicepresidente del Comité Provincia y llevamos las banderas de la Unión Cívica Radical”, expresó.

Roquel explicó que su alianza con el PRO responde a un contexto particular y a la búsqueda de mayor libertad para proponer ideas propias. “La coyuntura política nos llevó a participar con el sello del PRO, pero manteniendo un discurso y una idea radical, coherente con nuestro recorrido y con las peleas que siempre dimos desde adentro del partido”, aseguró

Durante la entrevista, el ex concejal y ex director de Deportes de Río Gallegos repasó su trayectoria y la necesidad de renovación en la política santacruceña. “Siempre creímos que hay que participar, presentar nuevos candidatos y generar propuestas distintas. Esa ha sido nuestra forma de trabajar”, comentó.

El dirigente radical y candidato a diputado nacional por el PRO Santa Cruz destacó que “la gente vota personas, no sellos partidarios”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En este sentido, recordó también las elecciones anteriores: tuvo una muy buena elección cuando asumió la banca de concejal en el 2019 y en 2021, cuando presentó como primer candidato a diputado nacional en las PASO, donde su lista obtuvo más de 15.000 votos en toda la provincia, apenas 2.000 menos que la encabezada por Roxana Reyes quien ya venía de una construcción de muchos años con un aparato más que importante del partido. “Fue una gran elección para una primera participación a nivel provincial. Solo en Río Gallegos sacamos 10.000 votos, un número competitivo incluso para una intendencia”, recordó con satisfacción. En 2023, al terminar su mandato como concejal, se presentó como candidato a intendente de Río Gallegos y resultó ser el “segundo más votado”.

“La gente está decepcionada”

Al hablar sobre su recorrido por distintas localidades, Roquel describió un panorama preocupante. “La gente está decepcionada, siente que los temas que le importan no se discuten. Nos hablan de los jubilados, las personas con discapacidad, las universidades, el Garrahan. Hay una sensación generalizada de abandono”, explicó.

Además, advirtió que los problemas económicos y laborales se profundizan. “La gente no llega a fin de mes. Hay despidos en toda la zona norte, comercios que bajan sus persianas y familias que se van de la provincia porque no encuentran oportunidades. En Pico Truncado, por ejemplo, hay más de 150 casas a la venta de gente que decidió irse”, detalló.

Consultado por la decisión de competir con el PRO, Roquel consideró que “la gente ya no vota partidos, vota personas”. Según explicó, la ciudadanía busca dirigentes con propuestas y coherencia, más que estructuras partidarias. “Cuando nos sentamos con el PRO, fuimos claros sobre nuestras ideas y cómo íbamos a conformar la lista. Lo importante es representar valores y tener un proyecto para Santa Cruz”, subrayó.

Recordó que milita en el radicalismo desde joven, cuando integraba la Franja Morada, y que su compromiso político sigue intacto: “Soy coherente con lo que represento, milito desde chico y voy a seguir haciéndolo desde el Congreso”.

Un proyecto con mirada regional: “Queremos un bloque patagónico fuerte”

Uno de los ejes principales de su propuesta legislativa es la creación de un bloque patagónico que reúna a representantes del sur del país. “Queremos un bloque patagónico fuerte, porque hay temas que van más allá de los colores políticos. La energía, los subsidios, el transporte, la educación: son cuestiones que nos atraviesan a todos los patagónicos”, explicó.

Asimismo, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional escuche las voces del sur. “Hoy tenemos muchos legisladores que hablan del subsidio al gas o de la electricidad sin haber pisado nunca la Patagonia o el suelo santacruceño. Con temperaturas de menos veinte grados bajo cero, te hablan de que es mucho lo que se va en subsidios para el gas”, señaló. En ese sentido, remarcó que buscará representar a Santa Cruz con una agenda federal. “Queremos discutir una nueva ley de coparticipación, porque Santa Cruz no es una provincia rica: es una provincia con riqueza, pero necesita recibir más recursos para desarrollarse”, agregó.

También cuestionó las medidas del Gobierno nacional que afectan directamente a las provincias: “Se eliminó el incentivo docente, los subsidios al transporte y se frenó la obra pública. Todo eso golpea a Santa Cruz. Queremos ayudar, pero también necesitamos que el gobierno se deje ayudar”.

“Santa Cruz no se ha despertado” Leo Roque, candidato a diputado nacional por el PRO

El dirigente explicó que su lema de campaña, “Despierta Santa Cruz”, resume su propuesta de cambio productivo y económico. “Tenemos más de cien mil empleados públicos. Eso muestra que la provincia no se ha despertado. Hay que generar empleo privado, alivio fiscal y créditos blandos. No podemos depender siempre del Estado”, expresó.

A la vez, insistió en que su objetivo es “ayudar al Gobierno provincial y nacional a que les vaya bien, pero desde una mirada constructiva que priorice el desarrollo y la generación de oportunidades”.

“Queremos un bloque patagónico fuerte que defienda los intereses del sur”, expresó Leo Roquel. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Críticas a Javier Milei: “Ganó con voto prestado”

Roquel fue crítico con la gestión de Javier Milei. Consideró que el presidente “ganó con voto prestado de los radicales y del electorado que no vota al kirchnerismo”, pero que hoy “empieza a hablar de que Alfonsín es el peor presidente de la democracia, le da la espalda al Congreso y a las provincias”.

“Este gobierno debe generar acuerdos, cambiar el rumbo y estar más cerca de la gente”, señaló. Y graficó con un ejemplo cotidiano: “Si en tu casa no pagás la luz, el gas o la comida, vas a tener plata en el bolsillo, pero no vas a vivir bien. Eso mismo está haciendo este gobierno con el país”.

Provincias Unidas y la mirada de cara a las elecciones 2027

Roquel también se refirió al proyecto de Provincias Unidas, el espacio político que busca articular gobiernos provinciales y fuerzas del centro del país. Dijo que le parece “una propuesta interesante”, aunque reconoció que “todavía no tiene la fuerza necesaria para ser una alternativa nacional”.

Contó que mantiene diálogo con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y con Ignacio “Nacho” Torres, mandatario de Chubut. “Creo que van por buen camino, y ojalá puedan generar consensos para ofrecer una alternativa a la gente en 2027”, opinó.

Sobre la posibilidad de que de ese espacio surja un presidenciable, fue optimista: “Ojalá que sí. El radicalismo gobierna cinco provincias y tiene más de 400 intendencias. Hay cuadros con capacidad de proyección nacional, y también desde el PRO y el peronismo cordobés se está trabajando en una alternativa. La gente busca algo que la represente, un voto moderado y racional, y hay que trabajar estos dos años para lograrlo”.

“La gente está enojada, pero no tiene que dejar de votar”

El candidato también se refirió al desánimo social: “La gente está enojada, y antes ese enojo se expresaba votando en blanco o nulo. Ahora directamente no van a votar. Pero no ir a votar es hacerle un favor a los que ya están gobernando”.

Remarcó que su espacio busca representar una alternativa distinta: “Con Andrea Gallegos -quien lo acompaña en la lista- no tenemos cargos nacionales ni provinciales. Somos dos docentes que queremos transformar la política santacruceña con trabajo y honestidad”.

Cierre de campaña en la provincia

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Roquel adelantó que recorrerá distintas localidades para cerrar la campaña.

“Vamos a estar en Río Gallegos hasta el lunes, después en Río Turbio y 28 de Noviembre, el martes en El Calafate y finalmente volveremos a la capital. Es una campaña corta, pero intensa. La gente sabe quiénes somos, qué hicimos y qué representamos”, concluyó.