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El debate por el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico impulsado por el Gobierno de Santa Cruz tendrá este martes uno de sus momentos centrales, cuando el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, se presente en la Cámara de Diputados para fundamentar la necesidad de acceder a un financiamiento de hasta 600 millones de dólares destinado a obras consideradas estratégicas por la administración provincial.

La presencia del funcionario se da en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición, entre ellos intendentes, diputados provinciales y legisladores nacionales, quienes manifestaron reparos respecto a la posibilidad de contraer un empréstito en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera.

El propio Verbes había anticipado su presencia en la Legislatura durante una entrevista con Radio LU12 AM680, donde explicó el alcance del proyecto y defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. “El martes seguramente voy a estar en la Cámara de Diputados para explicar en detalle el pedido de endeudamiento”, confirmó.

Verbes y su equipo económico regresaron a la Cámara de Diputados a explicar los alcances del proyecto de ley.

Además, sostuvo que el proyecto tiene diferencias sustanciales respecto de otras experiencias anteriores. “La ley en sí es un pedido de autorización para moneda extranjera y legislación extranjera, que ya fue votada en el 2016 una ley de similares características; lo que pasa que en ese momento era para gastos corrientes”, señaló.

En ese marco, explicó que el objetivo actual apunta a infraestructura y desarrollo productivo. Indicó que es “para gastos de infraestructura y sobre todo obras estratégicas que realmente puedan hacer que Santa Cruz sea una provincia de producción, tendiente a una industrialización, que pueda generar rápidamente puestos de trabajo, que se puedan recuperar los recursos”.

El gobierno considera que con ese financiamiento se podrán encarar obras estratégicas. El tema, en la tapa de La Opinión Austral.

Asimismo, remarcó la necesidad de sostener políticas a largo plazo. “Creo que hay que tener una mirada clara de que esto son políticas de Estado, no es una cuestión electoral, no son obras pensadas para 10 o 12 meses; algunas sí, otras son más grandes, pero es con una mirada de largo plazo, y es para no condenar a la pobreza a una provincia que siempre termina dependiendo de cuestiones muy coyunturales”, afirmó.

Obras específicas

Horas atrás, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, también salió a respaldar la iniciativa y aseguró que el financiamiento tendrá un destino específico y controlado. “Cada dólar que ingrese por este crédito tendrá una obra específica como destino”, sostuvo, y precisó que el Ejecutivo cuenta con un plan de obras que será incorporado como anexo al proyecto de ley.

Señaló que la propuesta busca autorizar al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones con el objetivo de financiar parcial o totalmente gastos de capital, programas de desarrollo y obras estratégicas para todas las localidades de Santa Cruz.

El jefe de Gabinete Pedro Luxen indicó que el financiamiento no podrá destinarse a gastos corrientes ni de consumo, sino exclusivamente a inversiones y obras de infraestructura. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Desde el Gobierno remarcaron que los recursos obtenidos no podrán destinarse a gastos corrientes ni de consumo, sino exclusivamente a inversiones y obras de infraestructura.

Luxen también destacó que la iniciativa contempla mecanismos de control y seguimiento. “El proyecto establece herramientas de control y seguimiento para garantizar transparencia en cada etapa del proceso, desde la obtención del crédito hasta la ejecución de las obras”, explicó.

Entre esos mecanismos figura la creación de una Comisión de Seguimiento para monitorear la ejecución y aplicación del financiamiento.

El aporte de los municipios

Por otra parte, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, aseguró que el Ejecutivo incorporó al proyecto las necesidades planteadas por los distintos municipios. “Estamos incorporando las obras que los intendentes necesitan”, sostuvo.

“Estamos incorporando las obras que los intendentes necesitan”, sostuvo la ministra de Gobierno Belén Elmiger. (FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según indicó, las demandas elevadas por las comunas fueron sumadas a una base de datos elaborada previamente por la Provincia para redefinir prioridades. “Los intendentes son quienes están más en territorio y conocen las necesidades reales de la ciudadanía”, expresó.

La ministra confirmó además que el listado inicial de proyectos fue modificado a partir de los encuentros mantenidos con los jefes comunales y adelantó que el detalle definitivo será remitido a la Legislatura durante el tratamiento en comisión.

El rechazo opositor

Días después de la presentación del proyecto, intendentes, diputados provinciales, legisladores nacionales y senadores difundieron un documento conjunto rechazando la iniciativa.

En el texto manifestaron su rechazo “a cualquier mecanismo de endeudamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales extranjeros”. Asimismo, reclamaron que los recursos provinciales se destinen prioritariamente a salarios, obra pública y financiamiento de servicios esenciales, además de insistir en una nueva ley de coparticipación y mayor financiamiento para las cajas de servicios y previsión social.

El diputado Daniel Peralta se mostró en desacuerdo con un financiamiento en moneda extranjera. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Entre los firmantes aparecen legisladores de Unión por la Patria, intendentes de distintas localidades y representantes nacionales. Otro de los dirigentes que se expresó sobre el tema fue el diputado Daniel Peralta, quien durante el acto de este 25 de Mayo en El Calafate calificó de “muy compleja” la situación provincial.

“La provincia se quedó sin recursos”, afirmó a Ahora Calafate. También cuestionó el impacto de la situación económica sobre la actividad comercial. “Es un comercio que se cierra casi por día”, sostuvo. En esa línea planteó: “Lo que falta acá es inyectar recursos a los empleados del Estado, docentes, salud, seguridad y administración central, para que esa gente vuelque al consumo y eso ayude a sostener los comercios abiertos y el empleo”.

La respuesta del Gobierno

Tras los cuestionamientos, el Gobierno provincial recordó que durante gestiones anteriores también se aprobaron normativas similares. Verbes mencionó la Ley Provincial Nº 3.479, sancionada en 2016 durante la gestión de Alicia Kirchner, que autorizó operaciones de crédito público en moneda extranjera.

La tapa de La Opinión Austral del 23 de mayo pasado.

“La oposición rechaza el pedido de Vidal para cambiar la matriz productiva, pero a Alicia le aprobaron uno similar para gastos corrientes”, sostuvo.

Respecto de los cuestionamientos por la posibilidad de establecer jurisdicción extranjera ante eventuales litigios, el ministro recordó la vigencia de la Ley Provincial Nº 3.503. “Nos critican por lo que ellos mismos aprobaron. La ley de prórroga de jurisdicción extranjera sigue vigente y nosotros lo único que hacemos es cumplir con ella”, expresó.