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El Gobierno de Santa Cruz concretó este lunes una nueva entrega de medicamentos adquiridos a través de la licitación pública centralizada destinada a fortalecer el abastecimiento de hospitales y centros de salud de toda la provincia. La carga arribó al Hospital Regional Río Gallegos y forma parte de la segunda etapa de distribución prevista dentro del esquema logístico diseñado por el Ministerio de Salud y Ambiente.

La recepción de esta nueva partida se enmarca en uno de los procesos de compra más amplios realizados por el sistema sanitario provincial, con una licitación que abarca más de 400 renglones de medicamentos y que busca garantizar la provisión regular en Río Gallegos y en las localidades del interior durante los próximos meses.

Segunda etapa de distribución para hospitales de Santa Cruz

Según se informó, en esta nueva entrega arribó un camión con cinco pallets y dos bultos de medicamentos, que se suman a los 24 pallets recibidos en una primera instancia.

La carga será destinada a hospitales y centros de salud de distintas localidades, entre ellas Río Turbio, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Perito Moreno, Los Antiguos, Las Heras y Pico Truncado.

La distribución se realiza de forma escalonada debido a las características específicas de algunos medicamentos, que requieren condiciones especiales para su traslado y almacenamiento.

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, explicó que el esquema responde a exigencias normativas vinculadas a la conservación de determinados insumos.

“Nuestra idea siempre fue tener toda la medicación acá y desde este lugar distribuirla, pero por cuestiones normativas algunos medicamentos requieren cadena de frío y otros sistemas de trazabilidad específicos, por lo que debimos organizar la entrega de esta manera”, señaló.

Los medicamentos ya están disponibles para pacientes

Ross indicó que los insumos correspondientes a la primera etapa de entrega ya fueron incorporados al sistema sanitario provincial y se encuentran disponibles para su utilización en hospitales y centros de salud.

“La medicación ya está a disposición de los pacientes y cuenta con la trazabilidad correspondiente”, sostuvo.

Además, explicó que continúan arribando medicamentos que requieren sistemas especiales de conservación y control, lo que obliga a una logística diferenciada respecto del resto de los insumos contemplados en la licitación.

Desde la cartera sanitaria señalaron que el objetivo es garantizar una cobertura sostenida y homogénea para toda la provincia, contemplando la demanda particular de cada hospital según su nivel de consumo.

Cobertura provincial ante cambios en el Plan Remediar

La ministra recordó que parte de los medicamentos incluidos en esta compra buscan sostener prestaciones que dejaron de ser cubiertas por Nación a través del Plan Remediar.

En ese sentido, remarcó que la Provincia asumió la adquisición de esos insumos para asegurar su disponibilidad dentro del sistema público de salud.

“La provincia se hace cargo de aquellos medicamentos que ya no están cubiertos por Nación, porque entendemos que son fundamentales para garantizar el acceso a la salud de todos los santacruceños”, expresó.

Ross precisó que la planificación contempla la misma cantidad de meses de cobertura para todos los hospitales, con diferencias únicamente asociadas al volumen de consumo de cada establecimiento.

“La idea era proveer a todos los hospitales de la misma forma. La diferencia es que el Hospital Regional Río Gallegos tiene un consumo mayor que hospitales más pequeños”, explicó.

Avanza la implementación del sistema de trazabilidad

Otro de los ejes del operativo está vinculado con la implementación del software destinado al seguimiento y control de medicamentos dentro de la red sanitaria provincial.

La ministra informó que el sistema aún no está instalado de manera definitiva, aunque ya se encuentra en proceso de carga de información para su futura puesta en funcionamiento.

“Todavía no está instalado, pero estamos avanzando con la carga de información y próximamente contaremos con la trazabilidad completa”, indicó.

La incorporación de esta herramienta permitirá optimizar el control sobre la circulación de medicamentos, reforzar la administración de stock y mejorar la planificación de futuras compras.

Qué medicamentos quedaron fuera de la licitación

Ross explicó que la licitación centralizada contempla la mayoría de los medicamentos de uso frecuente dentro del sistema público provincial.

Los insumos de alto costo, en particular drogas oncológicas y tratamientos para enfermedades poco frecuentes, continúan siendo adquiridos mediante los procedimientos administrativos habituales.

“La gran mayoría de los medicamentos se encuentra contemplada dentro de esta licitación. Los tratamientos de alto costo seguirán gestionándose mediante los mecanismos que históricamente utilizó el sistema de salud provincial”, concluyó.

Con esta nueva entrega, la Provincia continúa con el cronograma de distribución previsto para reforzar el stock de medicamentos en hospitales de Río Gallegos y el interior de Santa Cruz, dentro del esquema de compra centralizada implementado este año.