Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Unas horas antes de la sesión en el Senado de la Nación donde se debatirá el proyecto de Ficha Limpia, que busca prohibir que personas con condena doble por corrupción sean candidatas a cargos electivos nacionales, la política santacruceña se expidió sobre el controversial proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Una de las principales impulsoras del proyecto en la provincia, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), indicó este martes a La Opinión Austral: “Creo profundamente que la política necesita recuperar valores y credibilidad, y por eso vengo impulsando con fuerza la sanción de Ficha Limpia“. Y añadió: “Esta ley es un paso fundamental para garantizar que quienes ocupan cargos públicos tengan una conducta ética intachable. No puede haber lugar en la política para personas condenadas por corrupción. La confianza de la ciudadanía se construye con transparencia y ejemplos claros“, dijo.

En ese sentido, manifestó: “Santa Cruz necesita esta herramienta más que nunca. Somos una provincia que ha sufrido durante décadas las consecuencias de la impunidad, el abuso de poder y el saqueo de sus recursos. La sociedad santacruceña reclama justicia, reglas claras y dirigentes comprometidos con el bien común. Ficha Limpia es una señal de que estamos dispuestos a cambiar las cosas y a elevar la vara de la representación política“.

“El proyecto de Ficha Limpia establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos quienes tengan condena judicial en segunda instancia por delitos contra la administración pública, como enriquecimiento ilícito, cohecho o fraude al Estado. También incluye delitos como violencia de género y abuso sexual. Esta ley ya rige en varias provincias y fue aprobada en Diputados a nivel nacional. No hay excusas para seguir postergando su tratamiento en Santa Cruz“, enfatizó.

“Ficha Limpia es una herramienta fundamental para frenar la corrupción y empezar a restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”, agregó Reyes y puntualizó: “Ficha Limpia es un requisito clave para que no haya corruptos y procesados manejando los recursos públicos. Es vital para evitar que la corrupción prolifere y sea premiada”. Y cerró: “Ficha Limpia tiene que ser un proyecto de emergencia para los argentinos“.

Maniobra distractiva

En la vereda opuesta, la senadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria), cuestionó el uso político de la agenda anticorrupción, a la que calificó como una maniobra distractiva frente a una realidad social cada vez más crítica. En una entrevista con Página 12, la exgobernadora afirmó: Al Presidente (Javier Milei) no le preocupa la corrupción. Lo vimos en vivo y en directo publicitar una estafa con la criptomoneda Libra, sin ponerse colorado”.

Incluso, criticó al gobernador Claudio Vidal por instruir a sus senadores Natalia Gadano y José María Carambia a votar Ficha Limpia a nivel nacional, mientras —según denunció— “sus legisladores no tratan el desafuero de un diputado provincial investigado por el presunto delito de dos casos de abuso sexual“, en referencia a Fernando Españón.

Fernando Españón tiene múltiples causas judiciales. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Yo a veces me pregunto si Ficha Limpia es marketing, es ficción, quiere proscribir candidatos, o es pura hipocresía“, amplió Alicia Kirchner y hasta señaló “todas las artimañas” para que la comisión investigadora por el Caso $Libra no funcione. “Eso es doble vara. El proyecto Ficha Limpia no merece un análisis serio. Creo que está ocultando un montón de cosas y que tiene que ver más con la proscripción de candidatos que con otra cosa“, expresó.