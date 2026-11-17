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El juez Marcelo Hugo Bersanelli dejará sus funciones en la Justicia provincial a partir del 1° de enero de 2027, luego de que el Gobierno de Santa Cruz aceptara su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N° 1179/2026, firmado el 11 de noviembre y publicado este martes 17 de noviembre en el Boletín Oficial.

Bersanelli se desempeña como titular del Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial y de Minería de Río Gallegos. Su salida marca el cierre de una etapa en la magistratura provincial, aunque su nombre también aparece vinculado a uno de los proyectos institucionales pendientes de la Justicia Federal en la Patagonia.

En una entrevista concedida a La Opinión Austral el pasado 9 de noviembre, el magistrado había anticipado -en el marco de otra de sus pasiones: el karting- que estaba próximo a retirarse. “Ya estoy terminando también mi paso por la Justicia. Creo que en un par de meses más me estaré jubilando“, había señalado. También afirmó que ya contaba con todos los años de aportes necesarios y consideró que había desarrollado “una carrera muy buena“.

De Río Turbio a la magistratura

Oriundo de Río Turbio, Bersanelli se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de incorporarse a la magistratura, ejerció durante 21 años la profesión en el ámbito privado.

Marcelo Bersanelli, el único juez en actividad que corre en karting en Argentina. Ese día confirmó a La Opinión Austral que estaba cerca de jubilarse. (FOTO: Juan Palacios / La Opinión Austral).

Desde junio de 2017 está al frente del Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Río Gallegos. Durante su recorrido profesional también tuvo participación en el proceso de conformación de la nueva estructura judicial federal prevista para Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En noviembre de 2022, el Senado de la Nación aprobó su pliego para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, junto con Nelson Andrés Sánchez (otro que se acogió a la jubilación) y Carlos Augusto Borges.

La designación había representado un avance para la puesta en funcionamiento de un tribunal creado por la Ley 27.154, sancionada en 2015, que tendría competencia sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Su objetivo es que ambas provincias cuenten con una instancia de apelación federal propia, sin depender de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, pese a contar con los magistrados designados, la Cámara de Piedra Buena todavía no comenzó a funcionar. La falta de infraestructura y de un edificio para albergar el tribunal fueron algunos de los obstáculos que demoraron su puesta en marcha.

Durante su exposición ante el Senado, Bersanelli había defendido la creación de esa estructura judicial y sostenido que permitiría mejorar el acceso a la Justicia Federal en la región.

El fallo que enfrentó a Bersanelli con Vidal

La trayectoria del magistrado también quedó atravesada por controversias institucionales y cuestionamientos políticos. Uno de los episodios más resonantes ocurrió en septiembre de 2025, cuando hizo lugar a una presentación de la Asociación de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), impulsada por el Gobierno provincial.

El conflicto se originó a partir de la Ley 3949, que estableció el incremento de cinco a nueve integrantes del máximo tribunal santacruceño. La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura y el Poder Ejecutivo avanzaba con el tratamiento de las ternas para cubrir los nuevos cargos.

El gobernador Claudio Vidal había cuestionado con dureza al magistrado. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Ante el amparo presentado por el gremio judicial, Bersanelli dispuso una medida interina para que la Cámara de Diputados se abstuviera de tratar las ternas elevadas por el Ejecutivo durante un plazo de diez días o hasta que se resolviera la medida cautelar solicitada.

La resolución provocó una fuerte reacción del gobernador Claudio Vidal, quien el 20 de septiembre de 2025 publicó un mensaje en sus redes sociales con duras acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, además de apuntar directamente contra el magistrado y el juez Fernando Basanta.

“Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz“, sostuvo el mandatario.

Bersanelli había fallado en contra de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. En la foto, de izquierda a derecha: José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Juan De La Vega y Gabriel Contreras, jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En la misma publicación, Vidal cuestionó la intervención judicial sobre una ley aprobada por la Legislatura provincial y afirmó: “La Justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el Poder Legislativo durante esta gestión de Gobierno”.

El gobernador también se preguntó: “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”.

El episodio se produjo en medio de una disputa política e institucional por la composición del TSJ y el alcance de la reforma impulsada por la administración provincial. Las declaraciones de Vidal fueron cuestionamientos políticos a la resolución del magistrado, mientras que el planteo judicial del gremio apuntaba a discutir la constitucionalidad de la ampliación del máximo tribunal.

El antecedente de Valdocco

Otro de los antecedentes judiciales que generó repercusiones estuvo relacionado con la Fundación Valdocco, presidida por Juan Carlos Molina.

En ese expediente, Bersanelli hizo lugar a un amparo contra el Estado provincial y el Consejo Provincial de Educación. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones intervino y anuló la sentencia de primera instancia, cuestionando los fundamentos de la resolución.

Así, el magistrado que dejará su cargo el próximo 1° de enero de 2027 cierra su recorrido en la Justicia provincial con una trayectoria que incluyó su paso por la actividad privada, su desempeño como juez en Río Gallegos y una designación para integrar una Cámara Federal que, más de una década después de su creación legal, continúa sin ponerse en funcionamiento.