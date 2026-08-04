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En el marco del sorteo público de viviendas que realizará el IDUV este miércoles, el presidente del organismo, Marcelo De la Torre, destacó el avance de distintas obras de infraestructura en Santa Cruz y cuestionó el impacto que tendrá la falta de aprobación en la Legislatura de la Ley de Financiamiento impulsada por el Gobierno provincial.

El titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda también remarcó el impacto de la obra pública sobre el empleo y advirtió que varios proyectos considerados estratégicos para el desarrollo provincial deberán esperar.

Obras en distintas localidades

De la Torre destacó que actualmente el IDUV mantiene obras en ejecución en distintos puntos de Santa Cruz y señaló que próximamente se adjudicará un nuevo proyecto para Caleta Olivia.

“Hasta el momento hay seis obras que se están ejecutando y próximamente se adjudicará la obra para iniciar los trabajos en Caleta Olivia”, explicó.

En ese sentido, atribuyó el despliegue territorial a una decisión política de la gestión provincial.

“Son principalmente por decisiones políticas del gobernador Claudio Vidal, ya que nos marca el rumbo, pero estamos tratando de llegar a todas las localidades con obras muy importantes”, afirmó.

Las viviendas que el IDUV entregará próximamente en Río Gallegos.

El presidente del IDUV señaló que los trabajos abarcan diferentes tipos de infraestructura y mencionó remodelaciones hospitalarias, ampliaciones de establecimientos educativos, construcción de viviendas y polideportivos.

La Ley de Financiamiento y las obras que quedaron pendientes

Uno de los principales cuestionamientos de De la Torre estuvo dirigido a la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento promovida por el Gobierno provincial, que contemplaba recursos para avanzar con distintos proyectos de infraestructura.

“Es una pena que no haya salido la ley de financiamiento que había promulgado el Gobierno en materia de obras, porque también estaba previsto otro tipo de viviendas”, sostuvo.

Para el funcionario, la posibilidad de abordar la problemática habitacional desde diferentes alternativas permitiría acelerar las respuestas.

“Si atacamos el problema desde distintos ángulos, vamos a buscar una solución más rápido para los vecinos”, afirmó.

Según explicó, la iniciativa también contemplaba nuevas escuelas, viviendas y obras de infraestructura energética, además de proyectos vinculados al desarrollo productivo.

“La obra pública genera empleo”

De la Torre también puso el foco en el impacto de las obras sobre el mercado laboral santacruceño y aseguró que los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido de trabajadores vinculados a la construcción de infraestructura pública.

“Desde el mes de mayo, con datos oficiales, hemos incrementado la cantidad de trabajadores mes a mes en lo que respecta a la realización de obras públicas”, destacó.

En ese sentido, contrastó la situación de Santa Cruz con la de otras provincias y resaltó la cantidad y diversidad de proyectos que actualmente se encuentran en marcha.

“En un contexto en el cual la mayoría de las provincias tuvieron un retroceso, Santa Cruz hoy posee cantidad y variedad de obras por las características y las magnitudes que poseen, impulsadas por nuestra provincia”, sostuvo.

Obras estratégicas que deberán esperar

El titular del IDUV advirtió que la falta de financiamiento también impactará sobre proyectos que considera fundamentales para el desarrollo de Santa Cruz.

Entre ellos mencionó la construcción de establecimientos educativos y viviendas, la interconexión eléctrica entre Puerto San Julián y Gobernador Gregores y el primer tramo del Acueducto de Zona Norte.

Sobre este último proyecto, De la Torre puso especial énfasis en su impacto sobre una problemática histórica de la región.

“Otra obra que no se podrá ejecutar es el primer tramo del Acueducto de Zona Norte, que se transformaría en una solución permanente para todo el déficit hídrico que tenemos en esa región de la provincia”, explicó.

El funcionario también señaló que el proyecto contemplaba avanzar en la incorporación de energías renovables en localidades que actualmente no forman parte del sistema interconectado.

Según planteó, esto permitiría combinar la respuesta a las necesidades de infraestructura con objetivos ambientales y productivos.

“Implicaba proteger el medioambiente y propiciar una recuperación económica para Santa Cruz, porque muchas de las obras tenían impacto directo en el desarrollo productivo de nuestra provincia”, afirmó.

Energía, agua y producción

Finalmente, De la Torre vinculó directamente las obras de infraestructura energética e hídrica con las posibilidades de crecimiento económico de Santa Cruz.

“Todo lo que es energía va asociado a la producción y al agua también”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que la provincia no pueda avanzar con los proyectos contemplados originalmente y advirtió sobre las consecuencias que tendrá la demora.

“Dejar a la provincia sin esas obras, por parte de la Cámara de Diputados, va a demorar el crecimiento de los santacruceños”, concluyó.

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