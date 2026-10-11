Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, presenció las pericias por el descarrilamiento de una locomotora de YCRT, ocurrido el pasado 7 de octubre, destacó la importancia de avanzar con rapidez en la investigación.. Trabajaron peritos de la Policía Federal, la Fiscalía y Gendarmería.

Remarcó que el episodio representa un perjuicio para el proceso de recuperación de la empresa y el esfuerzo de los trabajadores de la Cuenca Carbonífera. Sostuvo que el Gobierno provincial acompaña las medidas judiciales para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Pericias

Destacó la celeridad con la que comenzaron las tareas investigativas y subrayó la necesidad de que la Justicia brinde respuestas rápidas, transparentes y efectivas.

“Desde el inicio de la gestión venimos señalando que la Justicia tiene que ser rápida, transparente y efectiva para dar respuestas a estas situaciones”, expresó.

Recordó que la denuncia fue impulsada por YCRT y que los gremios se constituyeron como querellantes. Además, valoró la presencia de los equipos técnicos y judiciales en el lugar para relevar las evidencias y tomar testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Sostuvo que el esclarecimiento del hecho trasciende a la empresa, porque también involucra el futuro de la producción carbonífera y el desarrollo económico de las localidades de la Cuenca. Además, puso el foco en el esfuerzo realizado por los trabajadores para recuperar la locomotora que se encontraba operativa después de un prolongado proceso de reparación.

“Es impresionante cómo quedó la locomotora y los vagones. Es una pérdida para lo que venimos impulsando desde el Gobierno provincial junto al gobernador Claudio Vidal, que es producción y trabajo“, señaló.

Destacó el sacrificio de los empleados de YCRT y de sus familias, y consideró que lo ocurrido genera preocupación y bronca frente al trabajo realizado para recuperar la capacidad operativa de la empresa.

La funcionaria remarcó que la continuidad de YCRT constituye un compromiso de gestión y una prioridad para Santa Cruz, aun cuando se trata de una empresa de jurisdicción nacional.

Venta de carbón

También advirtió sobre las consecuencias que el descarrilamiento puede tener para los planes de comercialización de carbón, en un momento en que la empresa comenzaba a avanzar con nuevas oportunidades de venta.

La ministra recordó que ya se había concretado una primera entrega y que estaba previsto avanzar con una operación comercial de mayor escala, anunciada por el interventor de YCRT, Pablo Gordillo.

“Nosotros estamos apostando desde el Gobierno provincial, junto al gobernador Claudio Vidal, a aumentar la producción. YCRT fue un compromiso de gestión del gobernador”, afirmó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 9 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es consolidar la producción y recuperar el protagonismo de la actividad carbonífera, que forma parte de la identidad de la Cuenca y constituye una fuente fundamental de empleo y movimiento económico para la región.

Aunque reconoció que el episodio afecta los planes inmediatos, aseguró que la Provincia mantendrá su apuesta por la recuperación productiva.

Consultada sobre las posibles consecuencias en caso de confirmarse un sabotaje, la ministra señaló que es necesario respetar los tiempos y las conclusiones de la investigación judicial.

“Tenemos que dejar actuar a la Justicia. Con los peritajes que tomaron hoy y los testimonios de los testigos va a poder llegar a una conclusión verdadera de lo que realmente sucedió acá”, manifestó.

Elmiger consideró que, si se confirma una acción intencional, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, dado el impacto que un hecho de estas características tendría sobre los trabajadores, la empresa y el conjunto de la provincia.

Finalmente, la integrante del gabinete provincial llamó a sostener el esfuerzo para recuperar la operatividad ferroviaria y continuar con el proceso de reactivación de YCRT. “Si pudimos arreglar una locomotora, vamos a poder arreglar la próxima“, afirmó, al ratificar que el Gobierno provincial seguirá acompañando el trabajo necesario para defender la producción, el empleo y una actividad estratégica para Santa Cruz.