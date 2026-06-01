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La reactivación de la actividad hidrocarburífera convencional en Santa Cruz comenzó a tomar forma con el despliegue de equipos y el inicio de nuevas operaciones en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, detalló los cinco lineamientos que se implementan en el sector hidrocarburífero provincial, tras los acuerdos con YPF y las nuevas concesionarias.

El funcionario remarcó la inmediatez de las medidas: “Trabajando en cinco lineamientos de trabajo que ya han comenzado a ponerse en funcionamiento, no son anuncios, sino que se puesieron en funcionamiento. Acuerdos que llegó el gobernador, tanto con YPF como con el sector privado a través de las concesionarias que ganaron la licitación” de las áreas que dejó la operadora.

El primer eje consiste en “el cumplimiento de las obligaciones de los compromisos asumidos por cada una de las concesionarias en el flanco norte en las ex áreas de YPF”.

El segundo se ejecuta “a través del Programa Producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño, las operadoras acordaron un plan de producción incremental subiendo equipos de trabajo a yacimiento e incorporando personal”.

Las líneas tercera y cuarta corresponden a YPF. Respecto a la tercera, Álvarez precisó que es “el abandono de pozos que fue suscrito y acordado por el Gobernador con YPF el 2 de abril del 2025 y fue aprobado el plan de trabajo en diciembre y ahora ya se ha puesto en funcionamiento la semana pasada, empezando a integrarse el equipo de tarea y eso financiado 100% por YPF”.

El cuarto componente es “el saneamiento de pasivos ambientales, los cuales esta semana debería estar presentando YPF el relevamiento de pasivos realizado para que sea analizado y estudiado y de corresponder ser aprobado por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente y Minero dependiente de este ministerio”.

El quinto eje se enfoca en nuevas perforaciones en zona norte: “Habrá activación de equipo de perforación, CGC se va a estar ejecutando 31 nuevas perforaciones, la empresa Quintana Energy una campaña de tres perforaciones y Crown Point lo mismo una campaña con tres perforaciones también”.

Impacto

Ante la consulta sobre el impacto económico y fiscal, Álvarez diferenció dos realidades. Sobre el convenio con YPF, afirmó: “La Provincia llegó a un acuerdo con YPF que es el mejor o uno de los mejores que se logró a nivel país, más allá del bono resarcitorio. También se ha logrado un plan de un programa de abandono de pozo totalmente financiado y ejecutado por YPF, otras provincias no lo han logrado”.

Al ser consultado por el monto de la inversión, especificó la dimensión del plan: “Son 1.204 pozos que van a ser abandonados en término de 5 años, los equipos que ahora se van a levantar finalizarán sus tareas el 2030 y puede continuar”.

Álvarez aclaró que esas tareas serán financiadas por YPF y aclaró que el monto total invertido se sabrá al final de las operaciones. En el caso de Santa Cruz, explicó que “ese acuerdo hizo que las áreas pasaran a la provincia a través de Fomicruz Sociedad de Estado, empresa 100% estatal, y que Fomicruz las licitara a los nuevos concesionarios”, “en esa licitación lo que se priorizó fueron justamente los compromisos de inversión, que son más de 1200 millones de dólares que deben ejecutar en el periodo de concesión”.

Al cumplirse seis meses del traspaso, el gobierno exige celeridad: “Estamos solicitando a las empresas que tienen un período para llevar adelante esas inversiones que lo aceleren lo antes posible y el cumplimiento del cronograma de trabajo que estaba previsto. Es lo que se está exigiendo y es lo que los inspectores van a estar en yacimiento controlando que estos compromisos de inversión se cumplan”.

El gobernador Claudio Vidal realizando la apertura de los sobres correspondientes a la licitación de las áreas petroleras en FOMICRUZ. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sobre eventuales sanciones por falta de inversión, ratificó: “Actuaremos bajo lo que marca la ley y la reglamentación. Preferimos que haya un acuerdo y que se cumplan la totalidad de los compromisos asumidos en el cronograma de trabajo establecido. Va a haber un seguimiento más detallado en lo que tiene que ver las inversiones propiamente dichas en lo que respecta a equipamiento de torre, a trabajos en los sectores de producción”.

Quita del 3% de regalías

En cuanto al incentivo fiscal por el cual se disminuyen tres puntos de regalías, aclaró que las empresas deben superar las metas base: “Para adherirse sí o sí tiene que estar por encima del cronograma de trabajo ya pautado, es decir por sobre los compromisos de inversión. Varias empresas ya han presentado un plan para adherirse y en estos días se están aprobando”.

Sobre el movimiento de equipos, detalló: “La empresa Clear está subiendo un equipo, el CP 116, esta semana. La empresa Crown Point subió el 15 de mayo el equipo 111, subió un equipo de pulling, el Denver 14, y está subiendo otro más, a lo que se sumaron Patagonia Resources, Quintana Energy y Roch”.

Álvarez resumió el balance del equipamiento de la cuenca con la aplicación del programa: “Hoy tienen trabajando 15 pullings, tres equipos de workover, dos equipos de flushby y un coiled tubing, y bajo la adhesión a este programa donde se disminuye en tres puntos las regalías, subirían cinco pullings más y cuatro workovers. Esto es un logro que ha tenido a través de los acuerdos que ha realizado el señor gobernador con las diferentes operadoras”.

José Lludgar (Petroleros Jerárquicos); Alejandro Martínez decando de la Facultad de Ingeniería de la UBA; Jaime Alvarez, ministro de Energía; gobernador Claudio Vidal; Lisandro Deleonardis, vice presidente de Asuntos Públicos de YPF; Oscar Vera, presidente de Fomicruz y Rafael Guenchenen (SIPGER). FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pasivos ambientales

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el plan de remediación ambiental que ejecutará YPF, considerado inédito por las autoridades provinciales. A diferencia de otros procesos de traspaso de áreas petroleras hechos en el país, prácticamente a libro cerrado, Santa Cruz estableció que la empresa se haga cargo de los costos completos del abandono de pozos y de la mitigación ambiental acumulada durante décadas de operación.

Para asegurar la transparencia y el rigor científico de las tareas, Álvarez adelantó que “la Universidad de Buenos Aires va a trabajar junto con la provincia de Santa Cruz e YPF en la validación de ese trabajo técnico”.

El proceso contará además con auditorías permanentes por parte del Estado provincial para garantizar transparencia y rigor técnico en cada una de las tareas de saneamiento.

Álvarez sostuvo que la recuperación de la actividad tendrá impacto directo sobre el comercio y los servicios de las localidades petroleras. “La declinación de la producción que venía trayendo YPF hay que detenerla”, afirmó, y remarcó que los salarios de los trabajadores “quedan en las comunidades en un circuito secundario y terciario de la economía”.

Mano de obra

En materia de empleo directo, calculó el impacto de ambas iniciativas. Para las tareas de remediación de YPF, proyectó: “Estimamos que en el programa de abandono de pozo, más de 180 personas seguramente”, mientras que para el esquema de producción incremental, agregó: “Van a haber trabajando cinco pullings más y cuatro workovers, lo que significa más de 270, 280 personas más que estarían trabajando en forma directa”.