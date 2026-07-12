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El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, dialogó en exclusiva con La Opinión Austral tras la emisión de la Resolución 342/2026. Mediante esta norma, el Gobierno provincial dictó el incremento salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario. Se ratificó así el cierre de la paritaria sectorial y se advirtió que no habrá marcha atrás.

El nuevo esquema permite que un agente pase de percibir $1.182.351 a $1.746.634 como salario de bolsillo, desde los haberes de julio. Esto posiciona al salario inicial de la fuerza provincial entre los tres más altos del país.

Asimismo, la medida incorpora nuevos conceptos remunerativos surgidos de los planteos realizados durante la negociación. El objetivo es mejorar la estructura salarial y fortalecer el poder adquisitivo del personal.

Quince ofertas

La decisión administrativa se tomó tras agotarse las instancias de diálogo. “Se trabajó hasta última hora con la resolución 342/2026, donde se da el aumento salarial del personal policial después de siete mesas del salario con 15 propuestas y en todas fueron insuficientes”, detalló.

La última reunión adquirió un carácter muy complejo, dijo. “Notamos que la última discusión donde estaban los representantes del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad fue muy agresiva. Al ver que esto escalaba decidimos sacar una resolución”, puntualizó.

Prodromos aseguró que “ellos dicen que no hay diálogo, pero son siete mesas del salario y son 15 propuestas, diálogo hubo“, y agregó que es necesario que los habitantes de Santa Cruz tengan seguridad: “Sacamos la resolución para terminar este conflicto. Si ellos no quieren levantar la medida, se trabajará con el reglamento que tiene el personal policial”.

En ese sentido, recordó la postura de los representantes en las reuniones previas: “Nunca aceptaron levantar la medida. En un momento dijeron que iban a levantar el 50% y no lo hicieron. En otro momento también se trabajó diferentes incrementos y tampoco lo aceptaron”.

Un vecino de Río Gallegos compartió con los Policías Autoconvocados en el izamiento donical. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Retorno al servicio

La resolución del Gobierno establece que los efectivos policiales deben reincorporarse de inmediato a sus funciones habituales. Se remarcó el carácter esencial de su labor en un escenario de creciente criminalidad local.

“El policial tiene que cumplir con su servicio porque es un trabajador que cuida a cada uno de los integrantes de esta provincia de Santa Cruz y no podemos estar sin seguridad, sobre todo en un contexto donde el delito te está subiendo todos los días”, advirtió.

“La otra vez escuchaba en un medio de comunicación que la policía de los autoconvocados no está en la calle. Obviamente que no está en la calle porque están autoconvocados por estas personas que están a la cabeza. Y creo que van a tener que considerar levantar la medida, la resolución ya está, no hay vuelta atrás“, afirmó.

Y remarcó: “Considero de que la gran mayoría tiene que pensar individualmente, no colectivamente. Nosotros ya tomamos la decisión, así que creo que va a ser importante que el personal vuelva a sus funciones laborales normales y habituales. Tienen que volver a su lugar de trabajo”.

“Después en el tiempo seguramente van a haber más mesas de diálogo y de negociaciones, pero en otros términos, no dejando al vecino sin la seguridad“, consideró respecto al futuro de la discusión.

Los policías en el izamiento dominical de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a la responsabilidad de la protesta y la situación financiera provincial, la postura oficial fue contundente: “Un contexto nacional y provincial la economía no es buena. Nosotros no vamos a dar algo que no lo vamos a poder pagar. En eso somos claros siempre, somos responsables y ser responsable es llegar a buenos términos que se puedan cumplir”.

“Si ellos quieren que nosotros propongamos algo que no vamos a poder pagar para después generar un malestar, eso no va a pasar de parte del gobierno provincial. El gobierno provincial hizo el mayor esfuerzo que tenía. Van a tener que considerar levantar la medida, seguir trabajando y con el tiempo veremos cómo seguimos en un diálogo constante como lo veníamos haciendo, pero con la gente trabajando y cuidando al vecino”, concluyó.

Diálogo del Gobernador

Anticipó que el gobernador Claudio Vidal mantendrá encuentros directos con el personal de la fuerza provincial. “El gobernador siempre habla con el personal policial. Ahora me dijo que iba a reunir a personal policial para juntarse diferentes jerarquías en toda la provincia”, señaló.

“Para nosotros también es importante que él escuche el todo de lo que está pasando en la provincia, cosas buenas y cosas malas. Nosotros como gobierno provincial estamos dispuestos a escucharlo y a dar lo que se puede, no lo que algunos pretenden por cuestiones de intereses políticos o personales“, lanzó de manera directa.

A su vez, criticó con dureza el perfil que adoptó la conducción de la protesta en las últimas jornadas: “Los referentes delos autoconvocados fueron altamente agresivos con el gobernador. Me parece que no tienen respeto a la investidura de un gobernador y ministros”.

“Me parece que es el tinte político al que quieren llevar. Van a tener que bajar, considerar, ponerse a trabajar. Nosotros estamos para escucharlo, pero siempre en las negociaciones es recíproco de un lado y del otro. No que ellos siempre quieren todo y no quieren ceder para que el personal vaya a trabajar; siempre negativa y la verdad que así no funciona una negociación”, subrayó.

El gobernador Claudio Vidal y el ministro de seguridad Pedro Prodromos.

El debate por la amnistía

Finalmente, abordó el pedido de amnistía por sanciones disciplinarias solicitado por los representantes de los autoconvocados. El funcionario apuntó directamente contra el referente del sector, de apellido Cortés.

“La amnistía salió después que empezaron a hablar de mala manera y a tratar mal en los medios a los ministros y a los gobernadores. En la mesa de salarios, en las dos últimas, sobre todo en la anteúltima, se le preguntó si la medida de fuerza que llevaban ellos era legal y dijeron que sí, quedó plasmado en acta“, reveló.

“Entonces, si la medida de fuerza es legal, no debería haber una amnistía. Salvo que le hayan mentido a los compañeros de que es legal y no es legal”, sentenció.