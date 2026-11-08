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La presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, Miriam Giorgia, analizó en diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos la decisión del Ministerio de Economía de la Nación de suspender los embargos que ejecuta la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) contra las pymes mercantiles que mantienen deudas, una medida fijada hasta mayo de 2027.

“Celebramos las medidas que alivian a las pymes, pero el verdadero desafío es que nuestros comercios puedan seguir abiertos, recuperar sus ventas y sostener el empleo“, sostuvo durante la entrevista radial.

En ese sentido, remarcó la labor de la entidad: “Es algo que venimos trabajando. Nosotros podemos gestionar mucho, pero las decisiones dependen del Estado. La decisión final la tiene el Estado”.

Asimismo, recordó que el reclamo se venía solicitando desde CAME y la Federación Económica de Santa Cruz a través del pedido de emergencia económica. “Entendemos que muchas pequeñas y medianas empresas están atravesando una situación financiera muy compleja. Hoy tenemos comercios que hacen un esfuerzo enorme para poder mantener sus puertas abiertas, cumplir con las obligaciones y sostener las fuentes de trabajo“, señaló.

Sobre el impacto de las ejecuciones en las cuentas bancarias, advirtió: “Un embargo sobre una cuenta puede terminar paralizando toda la actividad comercial de esa empresa, que justamente necesita seguir trabajando para poder pagar. Por eso celebramos que se escuchen estos planteos, pero también coincidimos en que necesitamos herramientas que permitan regularizar estas deudas de una manera realista; no alcanza solamente con suspender los embargos. Hay que generar condiciones para que las pymes puedan recuperarse”.

“El Gobierno hoy suspende estos embargos que ya venían arrasando con el sector terriblemente. Teníamos muchas consultas al respecto y claro que vemos positivo que al menos hoy se haya tomado esa decisión hasta mayo del 2027″, agregó.

Plan pagos

Respecto a la instrumentación de las facilidades de pago, la dirigente mercantil marcó diferencias con las condiciones oficiales fijadas en 18 cuotas y el 5% de pago inicial. “El Gobierno da un plan de pago de 18 cuotas. Nosotros decimos que hoy el comercio necesita mínimo 48 cuotas para poder estabilizar su situación. Nos piden un anticipo del 5% para ingresar al plan y creemos que no se debería solicitar, sino el pago de la cuota directamente”, explicó.

En esa misma línea, solicitó la inclusión de obligaciones previas: “Pedimos la inclusión de las deudas vencidas hasta el 31 de octubre y desde CAME decimos que deben incluir también los planes de pago que aún no han caducado. El objetivo no puede ser solamente cobrar una deuda, también tenemos que cuidar que esa empresa pueda seguir existiendo, porque detrás de cada pyme tenemos trabajadores, familias y una economía local que necesita mantenerse activa”.

A su vez, dirigió un mensaje claro a la comunidad: “Para los vecinos que nos están escuchando, no es que estas medidas hacen que la deuda desaparezca. La deuda la vamos a seguir teniendo; lo que estamos viendo acá es cómo la pagamos y podemos seguir trabajando a la vez”.

En relación a las empresas que sufrieron ejecuciones de forma previa al anuncio del ministro Luis Caputo, la titular de la entidad gremial empresaria confirmó que aguardan la reglamentación. “Claramente se está pidiendo que sean incorporadas las cuotas y que se pueda volver a trabajar. Cuando esté la reglamentación vamos a saber qué es lo que pasa con esas cuentas y de qué forma tenemos que proceder en el caso de que estemos en esa situación”, precisó.

“La emergencia económica en Santa Cruz fue pensada para que ARCA no embargue las cuentas. Sin embargo pasó, se embargaron, no hubo escucha se podría decir y la decisión llega hoy. Va a acompañar a muchos del sector comercial empresarial que estaban a un paso de ser embargados. Es un paso positivo, pero no es suficiente. Necesitamos planes de pago verdaderamente accesibles y una recuperación de la actividad económica en toda la provincia”, remarcó.

El ministro de Economía, anunció una serie de medidas en la 32° Conferencia Industrial.

Caída consumo

Al evaluar el panorama provincial, la entrevistada describió un escenario complejo influenciado por el presupuesto familiar. “En Santa Cruz tenemos una realidad económica que nos preocupa mucho. El comercio viene atravesando meses muy difíciles, con un consumo que no logra recuperar de manera sostenida los costos operativos y familias que tienen que priorizar cada vez más sus gastos, que son nuestros consumidores”, detalló.

“Muchas veces hablamos de las dificultades de las empresas, pero también tenemos que mirar qué está pasando con el consumidor. Si las familias pierden el poder de compra, eso repercute directamente sobre nuestros comercios”, advirtió.

Sobre las particularidades del territorio santacruceño, expuso: “En una provincia donde tenemos costos logísticos, distancias importantes y una fuerte vinculación con las diferentes actividades que tenemos como minería, petróleo y el empleo público, necesitamos analizar la economía de manera integral. Valoramos las medidas nacionales, pero entendemos que tienen que ser acompañadas también por políticas provinciales y municipales que fortalezcan la actividad económica, la inversión y el sostenimiento del empleo”.

Los cierres de comercios han estado a la orden del día. (FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Reglas claras

Consultada sobre los dichos de Caputo respecto a que el Gobierno nacional advirtió la situación del sector pyme, la referente gremial expresó su mirada personal. “Hablo desde una opinión personal respecto a esta situación. No creo que haya un ninguneo hacia quienes nos autogeneramos nuestro trabajo y a la vez estamos generando trabajo a otro, pero creo que hoy la mirada no estaba puesta en nosotros. Viene un año electoral donde empiezan a tomar decisiones sobre aquellos sectores que no fueron vistos durante todo este tiempo”, analizó.

“Hoy la realidad es que necesitamos que el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, ponga la mirada en quienes estamos produciendo, generando empleo y sosteniendo la economía local. Quien decida emprender no le está pidiendo trabajo al Estado, se lo está generando, y lo que necesitamos son reglas claras para poder seguir trabajando”, enfatizó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades administrativas: “Déjennos trabajar, nosotros nos encargamos de buscarle la vuelta entre vecinos para llevar el pan a la casa y pagar las obligaciones que conlleva tener un comercio. Déjennos trabajar lo más ordenadamente posible, lo más justo posible, sin trabas ni burocracia, cuando lo que necesitamos hoy es una simplificación para comercializar”.

“Hoy los vecinos necesitamos más que nunca estar unidos para sostener cada uno su hogar y así colaborar para sostener la ciudad, cuidando desde nuestro metro cuadrado hacia afuera”, agregó.

Nueva ordenanza

Por otro lado, dio detalles del “Régimen integral para el desarrollo, ordenamiento y formalización de las actividades económicas“, un proyecto de ordenanza presentado por la institución ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal de Caleta Olivia.

“Presentamos ante el Concejo y el Ejecutivo municipal un proyecto de ordenanza denominado Régimen integral para el desarrollo, ordenamiento y formalización de las actividades económicas. Lo que busca este proyecto es contemplar las nuevas formas de comercialización, las ventas por redes sociales, las ferias y también la realidad del comercio tradicional habilitado. No podemos desconocer que las formas de comercialización cambiaron; lo que necesitamos es generar reglas claras para todos con igualdad de oportunidades y promoviendo una formalización progresiva“, explicó.

Respecto al avance de la iniciativa, confirmó los primeros contactos con el sector informal. “Mantuvimos una primera reunión con representantes de las ferias de Caleta Olivia, donde encontramos predisposición al diálogo y a trabajar conjuntamente. Nuestra intención como institución es acompañarlos con capacitaciones, herramientas y espacios de trabajo que les permitan avanzar gradualmente hacia su formalización”, argumentó.

“No queremos enfrentar al comerciante habilitado con quien hoy trabaja en una feria o lo hace desde un comercio no habilitado; queremos que todos puedan desarrollar su actividad, pero en un marco ordenado y con posibilidades de crecimiento. Por eso presentamos este proyecto donde creemos que necesitamos estar juntos”, aclaró.

Por último, envió un mensaje a la dirigencia política local: “Desde el Estado tienen que tener presente que estamos para sumar y acompañar, que llevamos propuestas y tenemos la experiencia. A través del diálogo generamos posibilidades. Es necesario tener reuniones, pero mucho más importante es que quienes están hoy en el Estado tomen decisiones a favor del sector, no pensando en la política”.