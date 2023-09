Es una de las dos candidatas mujeres entre los 23 aspirantes a llegar a la intendencia de Río Gallegos. A Natalia Gutiérrez la eligieron sus compañeros y compañeras de militancia en un plenario de trabajadores y trabajadoras y, orgullosa, contó cuáles son las problemáticas que hoy -a su entender- son las más acuciantes para los y las riogalleguenses. “Estamos asumiendo esa responsabilidad de llevar adelante el programa del Frente de Izquierda y un contexto en donde se agudiza mucho más este ajuste sobre las espaldas y los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional, pero también acá en Río Gallegos lo podemos ver marcadamente”, comenzó el diálogo en el segmento de Camino a las Urnas por LU12 AM680.

Seguidamente, afirmó: “Ya hemos empezado a recorrer los barrios, como lo hacemos siempre, y la problemática principal que llevamos en nuestra plataforma es justamente la situación habitacional; hoy en día somos muchos trabajadores y trabajadoras que le hacemos frente a un alquiler y tenemos que invertir casi el 70% de nuestro sueldo para hacer frente a un alquiler y después estar sobreviviendo, familias enteras intentando sobrevivir frente a esta problemática que sostenemos que el Estado debe hacerse cargo, tanto el Estado municipal como provincial”.

Ante esa situación, “creemos que es viable hacer un plan de 2.000 viviendas y poder comenzar a solucionar esta gran problemática”. Al respecto, dijo que en el recorrido por los barrios alejados al centro los vecinos y las vecinas observan que “no tenemos acceso a una vivienda propia” y remarcó que se ve en los asentamientos de Madres a la Lucha o Los Lolos. “Los vecinos y las vecinas, cuando hay una necesidad tan grande, principal y básica como es el acceso a la vivienda, nos vamos a acomodar en donde sea“, expresó respecto a estos sectores de la ciudad.

Aseguró que estableciendo esta política desde el Estado, organizando una planificación real y concreta del sistema habitacional, “creemos que esto se puede solucionar” y -además- “descomprimir la gran demanda que hay con respecto a los alquileres“. “Hoy uno tiene que empeñar dos o tres sueldos a futuro para poder alquilar y vivir dignamente, sin estar hacinándose adentro de una casa y no viéndose obligado a abandonar a la mitad de tu familia“, subrayó.

Esta es “una situación realmente angustiante” y “la veo en mi lugar de trabajo, con mis propias compañeras y compañeros docentes; la veo en mis compañeros y compañeras de la salud pública también; en mis compañeros y compañeras desocupados; no es que es solamente alquilar una vivienda, como una necesidad más, sino que es primordial; esta preocupación causa una ansiedad, depresión, es una cadena lo que conlleva”.

Natalia Gutiérrez dijo que hay que invertir en un barrio de viviendas sociales. “Proponemos un plan de 2.000 viviendas en cuatro años; recientemente se entregaron 57 viviendas desde el IDUV; un ente gubernamental como es el IDUV no puede entregar a cuentagotas cuando hay una situación tan emergente“, denunció. “Veía las redes sociales a una vecina que había alquilado hace dos meses un alquiler con su hijo adolescente y ya el dueño del alquiler le estaba pidiendo un aumento, a dos meses de haber alquilado, y como ella se resistía, esta situación la violentó; estamos llegando a un extremo realmente alarmante“.

La candidata del Frente de Izquierda subrayó: “Queremos poner sobre la mesa algo que no lo escuchamos en ningún otro candidato, que es la situación de los salarios bajo la línea de pobreza; no sólo bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia; los que cobramos un salario en blanco y no llegamos a fin de mes; tengo la fortuna de que convivo con mi compañero, que es el padre de mis hijes, y le hacemos frente a la situación actual, pero la verdad que es muy difícil“.

Manifestó que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras tienen derechos a ir a un club, el derecho al esparcimiento. “Cuando a uno le falta para comer, le falta para llegar a fin de mes, le falta para llegar para el alquiler, tenés que empezar a ajustar con tus propios hijos y a mí me parece totalmente injusto“. Entonces, “me parece que es importante y desafiante esta candidatura para poner sobre la mesa los problemas tan a flor de piel que tenemos los trabajadores y, principalmente, las trabajadoras en esta localidad y a nivel nacional, porque ya no vamos a hablar de lo que pasa en Buenos Aires, en una villa, esto está pasando acá en Río Gallegos: la gente empobrecida, la gente en un nivel de indigencia que es triste y nosotros tenemos la responsabilidad, como voceros y voceras de los trabajadores, de poner esto sobre la mesa y hacer una denuncia claramente de lo que ha pasado hasta el momento“, afirmó.

Entre otras cosas, recordó que hace muchos años vienen acompañando al trabajador y trabajadora municipal. “Yo milito desde el año 2013 y me acuerdo de varias movilizaciones que hemos acompañado a los municipales y esta situación de la tercerización del empleo municipal o de la precarización, que cuando se llega digamos al término de un contrato, simplemente se lo deja sin el empleo, sin tener en cuenta muchos factores que tienen que ver con esos trabajadores; hoy en día vemos a muchos jóvenes y muchas jóvenes sin poder acceder al empleo seguro que les permita planificar su vida a futuro“.