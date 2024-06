El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el ministro de Turismo de esa provincia, Gustavo Fernández Capiet, lanzaron oficialmente la “temporada invierno” en el Palacio Duhau de la Ciudad de Buenos Aires.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial del evento, junto a Crónica. También estuvieron los medios neuquinos AM550, el portal Mejor Energía y 24/7 Canal de Noticias.

El distrito patagónico representa la mayor superficie esquiable del país -2.191 hectáreas, 82 pistas y 45 medios de elevación- en sus cuatro centros: Chapelco, Bayo, Caviahue y Lago Hermoso, a la que se suma el Parque de Nieve Batea Mahuida.

La concurrencia e interés del público es el testigo del atractivo que genera un entorno natural, como el de Neuquén para vacacionar en invierno. El evento contó con la presencia de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, de La Agencia; el diputado Hernán Lombardi; el senador Oscar Parrilli, quien a pocas horas del tratamiento de la Ley Bases en el Senado fue entrevistado luego en Crónica durante el programa “Sólo Periodismo, de Mariana Contartessi y Carlos Stroker; también estuvo el director de Parques Nacionales Cristian Larsen; el presidente de Adepa, Martín Etchevers; Santiago Durany, de MDA Consultora; César Silva Croome, secretario de turismo de la municipalidad de Caviahue Copahue; Alejandro Delgado Morales, director del sitio temático Turismo 180 grados; y la conductora Emilia Attias, quien realizó una producción de fotos en varios sectores del Palacio Duhau.

Al evento también llegó la cantante neuquina Olivia Firpo, la adolescente que cautivó en el Teatro Colón en el “Spinetta day” del canal de streaming Olga. Contó a La Opinión Austral que fue por el impulso de su padre se presentó en el Colón: para el homenaje a Spinetta. “Él mira siempre Olga y como sabe lo que me gusta Spinetta, me dijo que llevara un cartel, que tengo 16 años y quiero cantar. Y así lo hice”. El cartel decía: “Tengo 16 años y toco Spinetta”. Olivia se paró afuera del estudio vidriado de Olga y la invitó a pasar para cantar. “Luego Migue Granados me llamó para participar. Todavía no lo puedo creer”, agregó.

Por más desarrollo

Scioli felicitó a Rolando Figueroa por llevar al “turismo a la vanguardia de la agenda productiva de la provincia de Neuquén”. Agregó que “tenemos las mejores expectativas de que sea una gran temporada de invierno con muchas familias argentinas y de otros países que puedan disfrutar de esta maravillosa provincia”.

En la presentación, que contó con un gran público, el gobernador Figueroa aseguró que “aquellos que visiten la provincia verán como paulatinamente nos vamos a ir dotando de infraestructura. Queremos que los turistas se sientan de otra manera, por eso los queremos recibir para que puedan disfrutar, porque estamos convencidos de que el producto nieve, unido a otros que tenemos dentro de la provincia, va a generar que el turismo siga creciendo. Neuquén es infinito porque tiene muchísimas experiencias y atractivos para disfrutar en todas las épocas del año”.

Además, aseguró que “va a ser lo que nos va a acompañar durante el crecimiento de la provincia en estos próximos años, cuando ya quizás los hidrocarburos no produzcan como lo están haciendo en la actualidad. El turismo nos va a llevar a poder generar cosas importantes para el país y para nuestra provincia”.

Asimismo, dijo que además de vender energía al mundo desde Vaca Muerta, fortalecerán el producto nieve, pero “en verano, primavera y otoño Neuquén siempre tendrá un atractivo para volver”.

De esta manera, el distrito patagónico muestra sus majestuosos sitios y la naturaleza es la mejor aliada para convertirse en uno de los destinos mejor posicionados de Argentina.