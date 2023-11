Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bautista Simón, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) delegación Santa Cruz, analizó por Radio LU12 AM680 el escenario actual que enfrenta el sector ante las expresiones del presidente electo de la República Argentina, Javier Milei acerca de la obra pública.

Marcó que esta industria transita en los últimos años una serie de dificultades acentuadas ante los altos niveles de inflación que golpearon duro a las empresas, que no logran sostener un equilibrio. Las declaraciones del presidente electo asegurando que pondrá fin al sistema de obras públicas implicó que las pymes -que dinamizan la economía regional- comiencen a enviar telegramas de despidos.

En Santa Cruz está en riesgo el desarrollo de obras de infraestructura, como redes de agua, cloacas, gas domiciliario, pavimentos, cordones, viviendas, entre otras. Otro dato que se agrega a esa actualidad es que arriba de 500 mil puestos están en riesgo ante el futuro recorte que implementará el Gobierno nacional desde el 10 de diciembre próximo.

LU12: ¿Cómo transita el sector la transición política de la presidencia del país?

Bautista Simón: Estamos muy preocupados por esta actualidad. Creemos que es un problema federal y Santa Cruz no está exenta.

Desde el Gobierno actual se gestionó un plan de obra pública, pero a la hora de llevarlo a la práctica tuvo diversas fallas. Uno es el retraso en el pago de certificados de obras y redeterminación de costos. Generó que las ecuaciones financieras y económicas de los contratos estén rotas y sea complejo llevar adelante una obra.

Se suman las últimas declaraciones del presidente electo que pretende eliminar la obra pública.

LU12: Va a redundar en desocupación, ¿cómo se prepara para el escenario que vendrá?

Bautista Simón: Somos un gremio empresarial y nucleamos a las empresas constructoras. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, dijo que lamentamos este escenario y se ha producido una serie de paralizaciones de las obras y ya hay telegramas de despidos.

Hay una cuestión federal en la que Santa Cruz no está ajena y también hay despidos. Lamentamos atravesar este contexto, pero veníamos soportando una serie de dificultades con obras inviables por la realidad inflacionaria del país. En reiteradas oportunidades lo manifestamos de manera conjunta y federal con todas las delegaciones de la Cámara Argentina de la Construcción. En la reunión del Consejo Federal que tuvimos en El Calafate también se trató.

Ante las declaraciones últimas, no sabemos cómo van a impactar cuando el 10 de diciembre asuma el Gobierno electo.

Estamos a la espera de una reunión con el futuro ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, que se comprometió a otorgar una audiencia a la comisión directiva de CAMARCO para que amplíe el escenario de cómo será el panorama de la obra pública, más allá de lo expresado por el presidente electo.

LU12: ¿Cómo analizan la idea que todo lo haga solamente el privado?

Bautista Simón: Hay una mala interpretación de lo anunciado en campaña que iba a implementar un sistema de obra pública a la chilena.

Hay informaciones del Consejo Federal de Infraestructura de Chile que señalan que con inversiones de fondos nacionales, tienen un promedio de 2,8% interanual de ejecución en los últimos 15 años.

Hay una contradicción importante de Javier Milei en lo que anuncia. Esos informes demuestran que la obra pública está financiada por el Estado nacional. Va a contramano lo que planteó La Libertad Avanza de que todo debe quedar en manos de los privados.

LU12: No obstante, todo tiene un proceso que se debe concretar.

Bautista Simón: Así es. Se plantea que la obra que no se finalice sea nuevamente licitada y la hará un privado, pero en ese proceso, ¿qué hacen los trabajadores y empresas?.

Si vemos lo que sucede en Chile, la inversión del privado es nula respecto a la pública.

Incluso la cámara nuestra presentó informes que demuestran que en los países más desarrollados no llega al 12% la inversión privada para el desarrollo de obras. Por lo general, sólo se dan en los grandes centros urbanos (autopistas mediante concesiones) y es difícil que en Santa Cruz se promueva algo de esa característica.

Quiero acentuar que comprendemos que las autoridades electas tienen disentimiento de lo que es la obra pública a la chilena.

LU12: Ustedes promovieron el diálogo con las autoridades electas. ¿Recibieron algún llamado para juntarse a trabajar?

Bautista Simón: La sociedad eligió a sus representantes por los próximos cuatro años y desde la cámara hay predisposición para trabajar y dialogar.

Esta industria de la construcción beneficia a empresas y trabajadores y se diversifica en negocios de diferentes ciudades. Es importante sostenerla. Los canales de diálogo están activos para activarlos.

El Gobierno saliente promovió un plan de obra pública, cometió errores ante un contexto inflacionario, pero es fundamental mantenerla en funcionamiento. No creo que sea positivo irse a un extremo, si hay falencias deben corregirlas. Esa es nuestra postura.

Las declaraciones nos ponen en una realidad compleja, sumadas al arrastre de los inconvenientes.

No desconocemos que se dijo que los contratos se respetarán, es importante. Pero las ecuaciones económicas y financieras de los contratos están rotos y hay que renegociarlos, pero no sabemos si se realizará. Quizás pueden respetarlos, pero sin renegociación el esquema así es inviable.

LU12: La propuesta del próximo Gobierno es que las provincias y municipios se hagan cargo…

Bautista Simón: En la actualidad, las obras que se están licitando y ejecutando en la provincia y los municipios son con financiamiento de convenios nacionales.

Veo complejo de aquí a los próximos años que provincia y municipios pueden ejecutar obras con fondos propios. Van a mermar mucho.

Hay casos para destacar, hubo una exposición de la Cámara de la Construcción de Córdoba, que en este contexto inflacionario ejecuta obra pública y es palpable que funciona. Adoptaron políticas de un plan claro de obra pública e inclusive con financiamiento de países extranjeros y agilizaron los pagos de los certificados de obras. A los 15 días de emisión de certificados y redeterminación de precios, se abona.

LU12: En Santa Cruz, ¿de qué tipo son los retrasos?

Bautista Simón: Tuvimos complicaciones extensas en las redeterminaciones de precios, las demoras fueron hasta de doce meses.

Luego se normalizó, pero hoy hay retrasos de 90 días promedio. Sucede que ante una inflación del 15% mensual, se genera un fuerte deterioro en el cobro de ese certificado.

Esperamos un sistema de readecuación de costos que Nación modificó, fue anunciado en el encuentro de El Calafate y estamos a la espera que provincia adhiera y las empresas hagan lo propio para agilizar los trámites.

LU12: ¿Cuántas obras hay en Santa Cruz?

Bautista Simón: Se realiza un control y relevamiento. En la actualidad hay alrededor de 5 mil puestos de trabajo, incluidas las represas, de manera directa. Con los indirectos se van a 8 mil.

Hay socios que informaron de manera formal a CAMARCO que hay obras que están paralizadas y comenzaron a enviar los telegramas de despidos porque se encuentran en una situación que llevó que las empresas o estén fundidas o con muchas deudas en los salarios, impositivas, proveedores, pólizas de garantías de las ejecuciones. Un sinfín de cuestiones, pero lamentamos que se tengan que tomar estas medidas.

Estamos en una realidad compleja, esperamos que la próxima semana haya un escenario más certero y conocer la postura del próximo Gobierno, más allá de las declaraciones del presidente electo.

Hay que articular entre las empresas, provincia, municipios y la UOCRA para ver cómo se sale adelante. Esta es una industria que dinamiza la economía y no es la solución eliminarla. Javier Milei dijo que el déficit fiscal es del 15% del Producto Bruto Interno, pero utilizar de variable la obra pública no es la manera. Me parece que de esta coyuntura se sale produciendo.

De esta manera, las pymes santacruceñas esperan por una salida equilibrada que corrija el sistema actual y la actividad siga adelante, dinamizando la economía regional con puestos de trabajo.

GUSTAVO WEISS: “SE PARALIZARÁN UNAS 3.500 OBRAS EN TODO EL PAÍS”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, aseguró que se enviaron los primeros telegramas de despidos en las empresas constructoras debido a los planes del presidente electo, Javier Milei, de paralizar toda obra pública con financiamiento del Estado nacional.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). “Queremos tener un diálogo fluido con las autoridades y esperamos poder tener un diálogo más fecundo”.

“Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga”, manifestó.

Para Weiss, si Javier Milei concreta sus planes, habrá un “crack muy importante” en la economía al paralizar “3.500 obras que están en ejecución en todo el país con fondos nacionales”, que emplean a “300.000 personas que pasarían a la calle”.

“No es un buen comienzo. Es un sector económico muy importante, es uno de los más importantes. Queremos tener un diálogo fluido con las autoridades y esperamos poder tener un diálogo más fecundo”, manifestó.

“No tuve la oportunidad de hablar con Milei, pero lo que él transmite en su mensaje es que si los municipios y las provincias no tienen dinero, van a tener que conseguir un privado que se interese en hacer la obra. Eso en el mundo no supera el 7% a 10% de la inversión total, porque no hay negocio para el sector privado”, concluyó Weiss.