En el marco del 140° aniversario de Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso encabezó el acto central y participó de las actividades conmemorativas que marcaron una nueva celebración de la capital santacruceña. Tras la ceremonia, dialogó con el móvil de La Opinión Austral y puso el acento en el rol del Municipio, el acompañamiento a los vecinos, el impacto del festival aniversario y el proceso de transformación que atraviesa la ciudad.

Con un mensaje centrado en la gestión local, Grasso subrayó la importancia de sostener políticas públicas activas, cuidar el entramado social y fortalecer el sentido de pertenencia de los riogalleguenses, en un contexto económico complicado.

El intendente Pablo Grasso destacó el rol de los pioneros, los trabajadores municipales y los jóvenes durante su mensaje aniversario. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el primer tramo de la entrevista, marcó que la gestión local busca estar presente en la vida cotidiana de los vecinos. “Nosotros tenemos que mostrar a dónde va la ciudad”, sostuvo, y enfatizó que gobernar implica mucho más que administrar recursos: es generar rumbo y contención.

El festival aniversario y el impacto en la comunidad

Uno de los puntos más destacados por Grasso fue el balance positivo del festival aniversario, tanto desde lo cultural como desde lo social y económico. “La verdad que estoy muy contento. No solamente por lo que significó la venta, sino porque recién me crucé con productores que estaban felices, chochos”, relató.

El intendente resaltó la participación de clubes, organizaciones y emprendedores locales. “Que la gente vaya, compre a un club que le cuesta mucho comprarse la camiseta, que colabore para que puedan viajar, eso es lo que somos”, expresó, vinculando el evento con la identidad solidaria de la ciudad.

También valoró la respuesta del público y el clima familiar que se vivió durante los festejos. “Eso apunta a que la gente esté feliz, que se emocione, que vea en familia lo que le gusta, que pueda compartir”, señaló.

Grasso remarcó que los festejos reflejaron un cambio de ánimo en la comunidad. “Está el cambio de humor social que hubo y cómo hoy se siente orgulloso de vivir en Gallegos, que antes no pasaba”, afirmó, al hacer un balance del impacto de las políticas culturales y comunitarias impulsadas desde el Municipio.

En esa línea, sostuvo que la cultura, el deporte y los espacios de encuentro no son accesorios, sino herramientas centrales para fortalecer el tejido social. “Veo tantos pibes eufóricos por poder tener lo cultural, lo deportivo, por poder capacitarse”, destacó.

Organización, previsión y planificación

El intendente también se refirió a la planificación anticipada de los eventos y actividades. “Nosotros ya tenemos un contratado para el aniversario del año que viene. Lo hacemos con tiempo porque después te dicen que no hay plata”, explicó, subrayando la importancia de la previsión y el orden en la gestión.

Aclaró además que cada decisión se toma en función de los recursos disponibles. “Ni un peso más ni un peso menos. Lo que tenemos es lo que vamos a invertir”, afirmó, marcando una línea de responsabilidad fiscal en el manejo municipal.

Obras municipales y recuperación de espacios

Durante la entrevista, Grasso puso en valor la inauguración del NIDO y el trabajo realizado en el área de Niñez, Adolescencia y Familia. “Estoy feliz porque cuando encontramos esa Secretaría estaba intervenida por la Justicia. Hoy tener esto es realmente muy importante”, expresó.

Destacó que no se trata solo de infraestructura, sino de una política integral. “No es solamente lo que se invierte todos los meses, sino el valor que se le tiene que dar al cuidado de nuestra adolescencia, de nuestra familia, de nuestra capacitación y nuestra formación”, sostuvo.

Las banderas nacional, provincial y municipal fueron izadas por autoridades presentes. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Gestión cotidiana y compromiso con la ciudad

El jefe comunal explicó que su prioridad es garantizar el funcionamiento del Municipio y sostener los servicios esenciales. “A mí me corresponde pagar sueldos, pagar aguinaldos, pero también tengo que mostrar hacia dónde va la ciudad”, afirmó.

En ese marco, señaló que la gestión municipal busca ir más allá de la administración diaria. “Si no, me transformo en lo que fue siempre Gallegos, solo pagar salarios. Hay que avanzar con otras cosas”, dijo.

Un cierre con mirada a futuro

Al cerrar su balance por los 140 años de Río Gallegos, Grasso expresó su satisfacción por el camino recorrido y por la respuesta de la comunidad. “Yo estoy muy contento con la gente, cómo defiende, cómo cuida, cómo quiere a su ciudad”, afirmó.

En un nuevo aniversario, el intendente puso el foco en la gestión municipal el encuentro comunitario y la construcción de una ciudad con identidad propia.

