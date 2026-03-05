Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En su discurso el intendente expresó “Venimos de dos años de ataque, por primera vez en la historia no recibimos un peso . Cuando escuchamos al proyecto del Gobierno provincial, parece que la culpa de todo la tiene Rio Gallegos, pero lo que realmente es que no hay salud, educación ni trabajo. Quienes creyeron en la idea de la libertad, fueron engañados. No se cumplió ninguna promesa electoral. Somos la provincia que más empleo privado destruyó en este tiempo”.

