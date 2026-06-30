Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz alcanzó un nuevo acuerdo en la Paritaria Central, luego de que la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo recibiera la aprobación por mayoría, con el respaldo de APAP y UPCN, dos de las tres organizaciones sindicales que integran la mesa de negociación.

La oferta contempla un incremento salarial acumulado del 17,8%, distribuido en tres tramos, además de una cláusula de revisión que permitirá retomar la discusión salarial en octubre.

“La propuesta fue considerada el máximo esfuerzo financiero posible, en un escenario económico complejo, priorizando la recuperación gradual del poder adquisitivo sin comprometer la sustentabilidad de las cuentas públicas”, indicaron desde el Gobierno Provincial.

El acuerdo salarial contempla incrementos escalonados y una nueva instancia de revisión prevista para octubre. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Cómo se aplicará el aumento del 17,8%

El acuerdo establece el siguiente esquema de incrementos:

12% sobre el valor de la Unidad Salarial (US) en julio.

2,1% adicional en septiembre.

3% adicional en octubre.

Los aumentos serán acumulativos y alcanzarán tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, lo que representará una mejora total del 17,8%.

Paritaria abierta

Uno de los puntos centrales del entendimiento consiste en el compromiso de reabrir la negociación salarial durante octubre, antes de finalizar el año, con el objetivo de volver a evaluar la evolución de la economía y el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Esta decisión fue acompañada por los gremios que aprobaron la propuesta y refleja la voluntad del Gobierno Provincial de sostener un esquema de diálogo permanente, con revisiones periódicas que permitan analizar el contexto económico y adoptar nuevas definiciones cuando sea necesario”, aseguraron.

Asimismo, se registraron avances en materia de estabilidad laboral. Se resolvió el pase a planta permanente de los trabajadores que reúnan las condiciones establecidas, con fecha de corte al 31 de mayo de 2026, respetando los procedimientos administrativos correspondientes.

En el caso de quienes todavía adeudan el nivel secundario, se acordó iniciar los expedientes de pase con el compromiso de efectivizar la incorporación a planta una vez obtenido el título.

Rechazo de ATE

Durante la reunión, APAP expresó su aceptación de la propuesta después de consultar a sus cuerpos orgánicos, mientras que UPCN también decidió acompañarla, aunque planteó la necesidad de continuar negociando mejoras salariales en la próxima revisión.

Con el respaldo de ambos gremios, la propuesta quedó aprobada por mayoría, en tanto que ATE manifestó su rechazo al considerar insuficiente el porcentaje ofrecido.

“Se logró cerrar una nueva instancia de negociación colectiva con el respaldo mayoritario de las organizaciones sindicales, consolidando un acuerdo que combina una mejora salarial inmediata, estabilidad laboral para los trabajadores y el compromiso de mantener abierta la mesa paritaria para continuar buscando consensos en los próximos meses”, cerró el Ejecutivo.

Leé más notas de La Opinión Austral