Este martes al mediodía, el Frente Sindical Santa Cruz —que nuclea a distintas entidades gremiales— realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del gremio de empleados judiciales. Allí fijaron postura ante la convocatoria del Gobierno provincial para debatir la ley de emergencia económica presentada por la administración santacruceña que, según el jefe de Gabinete Pedro Luxen, busca ordenar la situación financiera y priorizar el funcionamiento de áreas sensibles del Estado.

Participaron referentes del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos), Judiciales de Santa Cruz, ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), ATE Santa Cruz (Asociación Trabajadores del Estado), la CTA Autónoma de Santa Cruz, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Santa Cruz y La Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco, Seccional Santa Cruz).

El Frente Sindical de Santa Cruz rechazó el proyecto de emergencia económica y exigió paritarias urgentes. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÍN AUSTRAL.

“Vamos a leer un documento (…) el 12 pasado se intentó llevar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de emergencia económica, financiera y administrativa. Este Frente Sindical hizo una vigilia durante la noche y en la mañana y el mediodía ingresó a la Cámara para poder hablar con los diputados y pedir el archivo de la misma. Se logró retroceder eso y mandarlo de vuelta al Ejecutivo”, comenzó diciendo el secretario general del gremio de Judiciales, Franco Mascheroni.

Acto seguido, desde el Frente Sindical difundieron un comunicado en el que rechazan “cualquier intento por parte del gobierno provincial de declarar una emergencia económica que implique ajustes sobre los trabajadores y exige la convocatoria inmediata a paritarias salariales, junto con el cumplimiento de los acuerdos ya firmados”.

También remarcaron que “la jornada de lucha del pasado 12 de marzo fue una clara demostración de la fuerza y la unidad de los trabajadores. Fue el movimiento obrero el que frenó el intento de congelar salarios y avanzar con políticas de ajuste. Hoy, ante la convocatoria del gobierno provincial, el Frente Sindical se presenta en unidad. Y lo hacemos para expresar con claridad los reclamos urgentes de la clase trabajadora”.

Y agregaron: “La prioridad es una: paritarias ya. Porque en lo que va del año, con pauta salarial cero, tenemos salarios congelados y hablamos de ingresos que vienen deteriorados hace años, que en muchos casos ni siquiera superan la línea de pobreza. También hay preocupación porque están circulando versiones y discusiones en torno a posibles modificaciones en materia previsional”.

Remarcaron que “los derechos jubilatorios no se tocan. Son conquistas de años de lucha y no vamos a permitir que se vulneren. Desde el gobierno nacional se impulsa un modelo de ajuste con despidos, salarios deprimidos y pérdida de derechos. Le decimos al gobierno provincial: no replique ese camino. No aceptamos que la crisis se descargue sobre los trabajadores“.

En otro tramo señalaron que “la verdadera emergencia no está en los números del gobierno; está en los hogares del pueblo trabajador, en quienes no llegan a fin de mes, en quienes todos los días sostienen a sus familias con esfuerzo. Por eso lo decimos con claridad: la salida no puede ser el ajuste sobre quienes viven de su trabajo”.

Para cerrar, el comunicado indicó: “La riqueza de Santa Cruz existe: están el oro, la plata, el petróleo, entre otros recursos que se llevan todos los días. Lo que falta no es dinero, sino decisión política para que esa riqueza vuelva al pueblo. Que los grandes grupos empresarios aporten lo que corresponde, porque las mineras y las petroleras no están en crisis. Por eso llamamos a toda la comunidad santacruceña a mantenerse en unidad, en alerta y movilización, porque no estamos dispuestos a aceptar que la crisis la paguen los trabajadores”.

César Alegre: “No vamos a aprobar ninguna reforma que vaya en contra de los laburantes“

Tras dar a conocer sus planteos, el secretario general de ADOSAC, César Alegre, tomó la palabra y dijo: “Nosotros fuimos claros y el documento es claro. Hoy a las 18 horas tenemos una reunión. Tenemos una citación en el Ministerio de Trabajo, una reunión institucional, así dice la situación”.

En esa línea, agregó: “Están convocando a los gremios. Entiendo que va a ser por el tema de la reforma que trataron de imponer sin consulta y nosotros no vamos a aprobar ninguna reforma que vaya en contra de los laburantes. Ese es el concepto que tenemos como Frente Sindical”.

Pedro Mansilla: “Estamos pidiendo una recomposición salarial y la apertura de paritarias”

Por su parte, el secretario General SOEM Río Gallegos, Pedro Mansilla, aclaró: “Acá el compañero, cuando se refiere a nosotros, en realidad, por lo menos de nuestra parte, el que ha recibido la notificación es ADOSAC. Nosotros como Frente no hemos recibido ningún tipo de notificación o posible reunión”.

El secretario General SOEM Río Gallegos, Pedro Mansilla. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÍN AUSTRAL.

En ese marco, sostuvo: “Tenemos que trabajar y hacer un análisis con mucho cuidado, porque nos parece muy llamativo que convoquen a ADOSAC y al resto de los que componemos el Frente no nos hayan llamado. Por lo menos a nosotros, los municipales, no nos convocaron; no sé si al resto de los compañeros sí, pero esa es la situación”.

Además, consideró que “sería injusto endilgar sobre la clase trabajadora y sus representantes esta crisis, que es el resultado de seguir a rajatabla las políticas del gobierno nacional. Si no entendemos que quienes estamos sentados acá estamos en contra de ese modelo y de todo aquel que lo replique, evidentemente las cosas no van a ir por buen camino”.

Para finalizar, recalcó: “Si no nos dejan entrar al Ministerio, estaremos en las puertas del Ministerio de Trabajo. Esta conferencia tiene que dejar en claro cuál es la posición del Frente Gremial (…) esto debe debatirse en las bases, con cada sector de trabajo, donde hoy los trabajadores estamos pidiendo una recomposición salarial y la apertura de paritarias“.

Silvia Leiva: “No vamos a aceptar de ninguna manera ninguna ley de emergencia económica”

Asimismo, otra de las voces fue la secretaria general de ATSA Santa Cruz, Silvia Leiva, quien expresó: “Ayer tuvimos una reunión y decidimos que el Frente Findical, compuesto por distintos gremios que representan a los trabajadores —sean estatales o no—, va a sostener la unidad que se demostró el 12. Eso es lo que hoy vamos a definir a las 18 con todo el Frente Sindical“.

Aseguró además que “deberán dejar entrar a todos los sindicatos a este Frente, porque está reconocido para discutir lo que supuestamente quieren explicar sobre la ley de emergencia. Desde ya le decimos que no a la emergencia, porque es injusta para los trabajadores”.

La secretaria general de ATSA Santa Cruz, Silvia Leiva. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÍN AUSTRAL.

Fue categórica al señalar: “No vamos a aceptar de ninguna manera ninguna ley de emergencia económica, porque sabemos que traerá más perjuicios para los trabajadores. Hoy nos dicen que no habrá congelamiento salarial, pero ya lo tenemos: hace tres meses que cobramos lo mismo y necesitamos paritarias urgente”.

Franco Mascheroni: “Venimos a cuidar nuestros derechos”

Por último, Mascheroni opinó que “el gobierno intentó avanzar primero con la resolución 3026, a fines de enero, firmada por el ministro de Economía, y ahora busca hacerlo a través de la Legislatura. Quiere imponer una ley de emergencia económica que va a afectar no solo los salarios, sino también las paritarias”.

A modo de cierre, sentenció: “Nosotros no venimos a mentir ni a generar miedo, sino a cuidar nuestros derechos. Estamos acá para eso. Invitamos a toda la provincia de Santa Cruz, a todos los trabajadores y trabajadoras, a que el día que quieran tratar nuevamente la ley de emergencia en la Cámara de Diputados, estemos todos allá diciendo ‘no’ a este ajuste“.