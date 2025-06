Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras los partidos políticos en Santa Cruz avanzan en sus definiciones internas de cara a las elecciones de medio término para elegir diputados nacionales, el partido SER -fundado por el actual gobernador Claudio Vidal– se mantiene en calma y enfocado en la gestión de gobierno.

Así lo expresó Hernán Elorrieta, presidente del partido en una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, donde detalló la estrategia del espacio político y sus prioridades para la provincia.

Poner en marcha Santa Cruz

Destacó la particularidad de SER al no tener las internas que se están viviendo en otras fuerzas. “Nosotros somos un partido de formación muy nueva y tenemos claro cuál es nuestro objetivo“, afirmó. La ausencia de PASO en estas elecciones les brinda un margen de tiempo para organizarse.

Elorrieta señaló que las decisiones del Gobierno nacional golpearon fuerte en Santa Cruz.

Además, señaló que si bien son parte del frente Por Santa Cruz, están esperando que “se terminen todas las internas y todo lo que se está trabajando en todos los aliados políticos“. Su enfoque no está en la contienda electoral, sino en la resolución de los problemas de la provincia.

“Me parece que el objetivo es otro hoy, no el de las elecciones, sino solucionar los grandes problemas que tenemos en varios sectores de la provincia”, remarcó Elorrieta, haciendo hincapié en que este es “un año nacional muy difícil y la provincia lo están sufriendo mucho“.

El partido SER, según su presidente, busca cumplir con la promesa de “no dejar de dialogar con la gente después de las elecciones. Que no solamente aparezcamos los días de elecciones, sino que la política es otra cosa”.

YPF, YCRT y obras públicas

El exdiputado provincial fue crítico con el impacto de las decisiones nacionales en Santa Cruz, calificándolas como las “tres problemáticas más grandes que tiene la provincia”. Destacó el liderazgo del gobernador Claudio Vidal, quien “se puso al frente” de la defensa del trabajo y la producción.

Obras públicas: pese a la decisión nacional de recortar la obra pública, “Claudio Vidal se puso al frente“, dijo. Luego admitió que “se hicieron muchas cosas mal y que realmente robaron con la obra pública”, pero enfatizó la necesidad de “un contralor para que ese trabajo se haga bien” y generar empleo para los santacruceños.

YPF: La salida de la operadora de las áreas convencionales en seis provincias, incluyendo Santa Cruz, fue una “decisión nacional” que “nos pegó y muchísimo, no la esperábamos y se vaya por la puerta de atrás”.

YCRT: Los problemas con YCRT y otras empresas también son “decisiones nacionales que a nosotros nos afectan y mucho”.

Producción, educación y trabajo, la fórmula que SER repetirá para la campaña electoral.

Así, aseguró que el gobierno provincial “trabaja, trabaja, trabaja mucho buscando la solución que tenemos que encontrar para poner en marcha Santa Cruz, que es con más producción”. Subrayó que la provincia “sale adelante con trabajo y con mejor educación“, áreas que estuvieron “muy olvidadas durante muchísimos años”.

Foco en la producción

Más adelante, negó que su partido se inmiscuya en las internas de otras fuerzas, como se sugirió con el PJ. “Nosotros lo que hicimos es contestar porque le estaban realmente queriendo hacer cargo de lo que no hicieron ellos al gobernador Claudio Vidal y bueno, esa fue la respuesta”, aclaró.

Confirmó que muchos peronistas se sumaron a SER, ya que “fuimos la conformación del partido fue esa, los trabajadores dijimos basta, esto no era peronismo“.

Así, reiteró que SER es un “partido abierto” que recibe a “todo el que quiera venir a trabajar para que Santa Cruz se ponga en marcha”. Los “puntos de SER son claros: es educación, trabajo y más producción. Nosotros con esos tres bastiones Santa Cruz claramente sale adelante”, sentenció.

Hizo hincapié en la importancia de la educación para el futuro de la juventud santacruceña. Criticó que, en el pasado, la provincia no tenía jóvenes preparados para afrontar las necesidades de empleo en sectores como la minería, lo que generó la llegada de gente de afuera. “No podemos hablar de futuro para los pibes” sin una educación sólida.

Destacó el trabajo del gobernador Vidal, quien “no para de hablar con empresarios” para que “vuelvan a creer en Santa Cruz“. Mencionó el regreso de empresas a los puertos después de 14 años, debido a la falta de confianza en los gobiernos anteriores. El objetivo es “volver a ser creíble, volver a traer el empleo, volver a tener la educación que nosotros necesitamos para que nuestros pibes… no se choquen contra la pared, que vuelvan a tener la posibilidad de estudiar una carrera, de poderse realizar y que santacruceños de una vez por todas puedan tener los puestos que tenemos que ir a buscar afuera porque no tenemos gente preparada”.

Finalmente, abordó la necesidad de “desinflar el Estado“, pero no con despidos, sino “reubicando en el privado para que realmente haya los Andes”. Advirtió que es “inviable” tener una provincia donde “el 50, el 40% vive del Estado”.

Remarcó que la eliminación de la Ley de Lemas, considerada imposible por muchos, fue un paso clave para “empezar a trabajar en esto”, ya que esa ley “hizo una fábrica de ser pobres” y “llenó el estado de gente”.

“Hay mucho trabajo por hacer. Nosotros no decimos que está todo bien, nos hacemos cargo de lo que nos tocó”, concluyó Elorrieta, reiterando el compromiso de SER de trabajar por la inversión genuina y el bienestar de los santacruceños en un contexto nacional desafiante.