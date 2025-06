Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del fracaso de la última audiencia convocada el pasado 18 de junio, por el retiro del SOMU de la mesa de negociación, las partes involucradas en la flota tangonera volverá a verse las caras este miércoles, en un clima que, en esta semana, ha sumado mayores incertidumbres.

El encuentro entre las Cámaras empresarias y los gremios pesqueros, se da en medio de la suspensión de la prospección del langostino “hasta nuevo aviso”, en aguas nacionales, debido al mal tiempo. Pero también porque la captura del crustáceo no fue la esperada.

Prospección incierta

Cabe recordar que la campaña de prospección del langostino bajo la observación del Inidep, se comenzó el 18 de junio con un número acotado de barcos (cuatro por zona), y se decidió avanzar en cuatro subáreas, dividas de a pares, para realizar el relevamiento.

En primer lugar los barcos avanzaron sobre las subáreas 4 y 5. En la subárea 4, entre los paralelos 42° y 43° S y entre los meridianos 61° y 62° O estuvieron intentando encontrar langostino los buques “Sfida”, “Acrux”, “Franco” y “Salvador R”. En tanto para la subárea 5, entre los paralelos 45° y 46° S, y los meridianos 63° y 64° O, operaron el “Huafeng 815”, el “Luca Santino”, el “Mar Sur” y el “San Matías”.

Cabe recordar que de estos ocho barcos, siete son fresqueros y uno solo es congelador (Mar Sur). Por lo que, suspendida la prospección, la flota quedó liberada para intentar encontrar langostino más al norte, fuera del área de veda, sobre el 41º S. De hecho el langostino que ha sido capturado hasta el momento, es en esta zona y es aprovechado por los fresqueros que operan desde Mar del Plata.

De retomarse la prospección, aún restarían relevar las zonas 13 y 14 ubicada más al sur de la zona de Veda de juveniles.

Zona de prospección del langostino. FOTO. Dr. Diego García Luchetti, CAABPA

No se encontró langostino en abundancia

Pero el dato más preocupante es que los pocos días que se estuvo prospectando, no se encontró langostino en las zonas 4 y 5. Se estima que tanto se tardó en juntar un número mínimo de buques para realizar la prospección de langostino que las subáreas 4 y 5, ubicadas al norte de la Veda de Merluza, quedaron sin concentraciones del recurso accesibles a la pesca. Al menos son los datos (no oficiales) que recolectaron los barcos durante esos dos días de relevamiento en las zona.

Cabe acotar que para los fresqueros la temporada de langostino en aguas nacionales ya comenzó y estarán pescando solos hasta tanto el sector congelador resuelva el problema de rentabilidad con el gremio de los marineros. Por ahora ha sido Mar del Plata el puerto con mayor actividad en ese sentido.

El secretario general del SOMU, Raúl Durdos, dio a conocer la contraoferta que llevarán a la mesa de negociación.

Contraoferta del SOMU

Este miércoles, se retomará el diálogo. El gremio de los marineros anunció que irá a la mesa de negociación con una contraoferta al planteo de las empresas.

El secretario general del Sindicato de Obreros Marítimas Unidos (SOMU), Raúl Durdos, y el secretario de Pesca, Juan Navarro, informaron que han presentado una alternativa a las empresas para reducir los gastos sin tocar el salario de los trabajadores que se sumaría al alivio fiscal otorgado por el gobierno. La propuesta incluye no descontar la cuota sindical.

Navarro, informó que este lunes fueron convocados por la Secretaría de Trabajo a una reunión en la que se les comunicó que las cámaras habían accedido a llevar el valor del dólar fijo para la liquidación del sueldo de producción a 900 pesos, superando la última propuesta, que era de $850.

“Desde esta organización lo rechazamos de plano porque es una baja encubierta del salario de nuestros afiliados”, señaló Navarro e informó que la Subsecretaria de Trabajo les comunicó que las cámaras aceptaban pagar un porcentaje del sueldo de forma no remunerativa, pero que el gremio debía aceptar dar tratamiento a la revisión del sueldo de producción.

“Lo rechazamos y dijimos que si quieren eso deben denunciar todo el convenio y no los puntos que ellos quieren”, señaló Navarro.

Sobre la propueta, Durdos señaló que la hacen, a pesar de cuestionar la supuesta falta de rentabilidad del sector y marcando que el rediseño del negocio del langostino pretendido por las empresas “no puede tener como variable de ajuste el salario de los trabajadores”

Recordó que junto a los gobernadores de Chubut y Santa Cruz se gestionó ante el Ministerio de Capital Humano que se permita pagar una parte del salario bruto como no remunerativo y sumando la oferta que ahora suma el SOMU, las empresas podrían reducir en un 25% los costos laborales.

La propuesta consiste en no realizar el cobro a las empresas de los aportes por capacitación; de los aportes de acción social y los aportes de la mutual sindical. “Además el SOMU ofrece no realizar el cobro de la cuota sindical a los trabajadores de la flota tangonera congeladora mientras dure la campaña de pesca”, anunció Durdos. Pero advirtió que “esta organización no va a firmar nada a la baja”.

Es incierto si esta propuesta gremial permita la resolución del conflicto, pero es una buena señal en pos de reestablecer un diálogo que había quedado trunco la semana pasada.