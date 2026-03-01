En el marco de la apertura del 53° Período Legislativo de Santa Cruz, Pedro Luxen juró este domingo como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, quien le tomó juramento previo a brindar su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa.

La ceremonia comenzó pasadas las 8 de la mañana en el Centro Polivalente de Arte Nº 1 de Río Gallegos, en el marco de la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados. Allí, el mandatario provincial pronunció su discurso ante legisladores y autoridades, donde trazó un diagnóstico de la situación económica y social de Santa Cruz y delineó los principales objetivos de gestión para este año.

Participaron diputados provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, invitados especiales y vecinos que se acercaron para presenciar el acto institucional.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con la proyección de un video de un grupo de danza que interpretó el pericón nacional, una expresión tradicional que representa el encuentro y la celebración colectiva.

Para cerrar el segmento cultural, se presentó el ballet de tango de la Escuela Provincial de Danza, bajo la dirección de Eliana Días Altamirano, José Vargas y la directora Malvina Sandoval. El elenco interpretó “Astor”, con la participación de nueve bailarines en escena, en una puesta que fue ampliamente aplaudida por los presentes.

Previo al discurso central del gobernador, se concretó el juramento de Pedro Luxen como Jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, marcando así un nuevo paso en la reorganización del equipo de gobierno provincial.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Con este acto institucional, el Ejecutivo provincial dio inicio formal al nuevo período parlamentario, en una jornada que combinó definiciones políticas, cultura y fuerte presencia de la comunidad en Río Gallegos.

En diálogo con La Opinión Austral, Luxen se mostró entusiasmado ante esta nueva etapa de gestión y aseguró estar “muy contento, con muchas ganas de trabajar”.

El flamante jefe de Gabinete afirmó que asume el cargo “con todas las expectativas, con el compromiso de siempre, compromiso sobre todo con los santacruceños de hacer una provincia más justa, de más oportunidades”.

En ese sentido, remarcó que la gestión estará enfocada en el trabajo y la producción, con un fuerte eje en el diálogo político e institucional. “Estamos en ese camino del trabajo, de la producción, mucho diálogo sobre todo con los intendentes”, sostuvo.

La apertura del período legislativo en Río Gallegos se desarrolla con una gran presencia de distintos sectores de la sociedad. “Están los gremios, diferentes entidades, un marco muy lindo de la democracia, así que es un momento de alegría escuchar la palabra del gobernador”, señaló Luxen, destacando el clima institucional que rodea la jornada.

De cara al 2026, Luxen anticipó un escenario complejo para la provincia. “Este año mucho desafío, vamos a tener un año muy difícil, vamos a tener que trabajar mucho, dialogar mucho y recorrer el interior”, expresó.

FOTO: PEDRO LUXEN / LA OPINIÓN AUSTRAL

El funcionario adelantó que la gestión provincial pondrá especial énfasis en fortalecer la presencia territorial y en sostener el contacto permanente con los distintos sectores sociales y productivos.

Expectativa por el discurso de Javier Milei y temas clave para Santa Cruz

Consultado sobre el discurso que brindará esta noche el presidente Javier Milei, Luxen reconoció que en Santa Cruz existe “gran expectativa”, especialmente por temas vinculados al orden público, YCRT, YPF y las represas, cuestiones que dependen de decisiones del Gobierno nacional.

En ese marco, subrayó el rol del gobernador Claudio Vidal al frente de estos reclamos. “El gobernador se puso al frente de todas esas situaciones, decidió no patear la pelota para ningún lado y hay que seguir trabajando en una agenda conjunta con el Gobierno nacional para que esos problemas de índole nacional se puedan solucionar rápidamente, sobre todo las represas y la generación de puestos de trabajo”, afirmó.

Paritarias 2026

Desde la Cámara de Diputados le plantearon a Luxen la necesidad de mantener una impronta de diálogo en su nueva función. El jefe de Gabinete fue categórico: “La única forma es dialogando, buscando los consensos, buscándole la vuelta con los gremios y con todos los sectores”.

Además, desmintió versiones sobre un eventual congelamiento salarial en la administración pública para 2026. “Se dice muchas cosas pero la realidad es otra. Decían que iba a haber un congelamiento salarial y no es así. Este gobierno no va a congelar los salarios del año 2026”, aseguró.

Luxen explicó que existió una resolución del ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, pero aclaró que estuvo dirigida a un sector específico del Poder Judicial, al que definió como “el más privilegiado en materia salarial”. “Creemos que hay otras prioridades y buscar otros equilibrios, pero de ninguna manera va a haber pauta salarial cero. No tenemos problemas en discutir las paritarias con los trabajadores”, concluyó.

Con este mensaje, Pedro Luxen inicia su gestión como Jefe de Gabinete en un contexto desafiante, con la promesa de sostener el diálogo político y social como herramienta central para afrontar un año clave para Santa Cruz.