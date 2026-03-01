Claudio Vidal inauguró el 53° Período Legislativo de Santa Cruz: “No hay 82 % móvil, no hay sistema previsional sustentable, si las leyes quedan suspendidas” El gobernador Claudio Vidal inauguró el 53° Período Legislativo con un discurso en el que defendió el cambio hacia un modelo productivo, anunció inversiones en minería, energía, educación y salud.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, el gobernador Claudio Vidal encabezó la apertura del 53° Período Legislativo de Santa Cruz y brindó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, en un acto realizado en el Centro Polivalente de Arte Nº 1 de Río Gallegos.

Previo al discurso central, el mandatario tomó juramento a Pedro Luxen como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, en el marco de una reorganización del equipo de gobierno provincial.

Apertura del 53° Período Legislativo en Río Gallegos

La ceremonia comenzó pasadas las 8 de la mañana, en el marco de la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz. El acto fue presidido por el vicepresidente primero Javier Jara y contó con la participación de diputados provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, autoridades judiciales, representantes de fuerzas de seguridad, intendentes, comisionados de fomento, referentes gremiales, empresariales y vecinos que se acercaron a presenciar el evento institucional.

El inicio estuvo marcado por la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego se proyectó un video en el que un grupo de danza interpretó el pericón nacional, una de las expresiones más tradicionales del folclore argentino, símbolo de encuentro y celebración colectiva.

Para cerrar el segmento cultural, se presentó el ballet de tango de la Escuela Provincial de Danza, bajo la dirección de Eliana Días Altamirano, José Vargas y Malvina Sandoval. El elenco interpretó la obra “Astor”, con nueve bailarines en escena, en una puesta que fue ampliamente aplaudida por el público presente.

Juramento de Pedro Luxen como Jefe de Gabinete

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el juramento de Pedro Luxen como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz. La designación marca un nuevo paso en la reorganización del gabinete provincial y refuerza la estructura política del Ejecutivo para el período legislativo que comienza.

El mensaje de Claudio Vidal

En su discurso, Claudio Vidal realizó un diagnóstico de la situación económica y social de la provincia y ratificó el rumbo de su gestión.

“Vengo hoy ante ustedes a inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias con la misma convicción con la que asumimos el desafío de cambiar el rumbo de Santa Cruz”, expresó ante legisladores y autoridades.

El gobernador cuestionó el modelo histórico basado en el empleo público y la dependencia de fondos nacionales extraordinarios, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y destacó que actualmente los salarios se afrontan con recursos propios.

“Santa Cruz no podía proyectar su futuro si seguía dependiendo de aportes externos para sostener lo básico”, afirmó, y subrayó que la provincia debe avanzar hacia un esquema productivo que fortalezca el empleo privado y el desarrollo industrial.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Vidal hizo especial hincapié en el sector minero y en la necesidad de que los puestos laborales beneficien prioritariamente a los trabajadores locales. En ese sentido, destacó la implementación de la ley 90/10 y el trabajo conjunto con el Consejo Provincial de Educación y la Cámara de Proveedores Mineros para formar a jóvenes en perfiles laborales demandados por la industria.

“Eso es el modelo que dejamos atrás”, sostuvo al referirse a la falta de oportunidades históricas para los trabajadores santacruceños en sectores estratégicos como la minería.

Producción, inversión y obras estratégicas

En materia productiva, el gobernador detalló acciones impulsadas por su gestión:

Más de 500 reclamos de consumidores atendidos a través de la Secretaría de Comercio, con un 70% de resolución por conciliación.

Inversión para la denominación de origen “Ceres del Valle de Los Antiguos”.

Ordenamiento de parques industriales y reducción del valor locativo en zonas francas de 6 a 2 dólares.

Eliminación de Ingresos Brutos dentro del predio de zona franca para mejorar la competitividad.

En transporte, destacó la inversión de más de 1.276 millones de pesos en el boleto estudiantil gratuito, que garantizó más de 800.000 viajes, y anunció una ampliación del programa con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos.

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También enumeró inversiones en puertos como Caleta Paula, Puerto Deseado y Punta Quilla, con obras millonarias en infraestructura, defensas y ampliación de capacidad operativa, además del impulso a la pesca artesanal, que triplicó permisos e ingresos.

Además, el mandatario hizo referencia a la recuperación de un tramo de la Ruta Nacional Nº 3, al que calificó como símbolo de corrupción en el pasado.

“Recuperamos el período de ruta nacional número tres, que durante años fue el símbolo de la corrupción y de la vergüenza para los santacruceños. Ese lugar que representaba el saqueo de nuestros recursos hoy es un pueblo productivo que genera trabajo todos los días. Donde hubo corrupción, hoy hay producción”, apuntó.

“Santa Cruz Puede demuestra que el Estado puede ser eficiente”

Uno de los pasajes más enfáticos del discurso estuvo dedicado a la empresa estatal Santa Cruz Puede (SAU), constituida por ley y con directorio elegido por concurso. Según indicó, en su primer año logró un balance equilibrado, con una inversión superior a los 2.200 millones de pesos y 65 trabajadores con empleo registrado, sin depender del gasto operativo del Estado provincial.

“La creamos por ley, con directorio elegido por concurso y con un objetivo muy claro: dejar atrás definitivamente el modelo de dependencia”, explicó.

Vidal aseguró que la empresa “se autofinancia, no depende del gasto operativo del Estado provincial y en su primer año logró un balance equilibrado”. Pero fue más allá de los números y pronunció la frase que marcó el discurso: “Donde hubo corrupción, hoy hay producción”.

En referencia al predio de la Ruta 3, afirmó: “Ese lugar que representaba el saqueo de nuestros recursos, hoy es un polo productivo que genera trabajo todos los días”. Y agregó: “Esto no es un relato. Esto es gestión con producción. Es trabajo genuino y desarrollo para los santacruceños”.

Para el gobernador, “Santa Cruz Puede demuestra que cuando hay decisión política el Estado puede ser eficiente, puede asociarse con el sector privado, generar empleo genuino y cambiar la matriz productiva”.

“La obra que se inicia es una obra que se termina”

En un tramo crítico hacia gestiones anteriores, Vidal se refirió a la obra pública inconclusa. “Durante muchos años en Santa Cruz se anunciaban inversiones millonarias que nunca se terminaban”, afirmó. Y sentenció: “Ese modelo se terminó”.

Destacó que, pese a la falta de obra pública nacional, la provincia ejecuta un plan con fondos propios y aseguró: “La obra que se inicia es una obra que se termina y se pone a disposición de la sociedad”.

También defendió el proceso de ordenamiento del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). “Funcionó durante años sin control, sin balances aprobados y con entregas discrecionales”, cuestionó. En contraste, afirmó: “Hoy el IDUV está ordenado” y anunció la finalización de viviendas, escuelas y hospitales en distintas localidades.

“La única verdad es la realidad”

En el capítulo educativo, el mandatario describió el estado en que encontró el sistema escolar: “Edificios detonados, sistemas de calefacción que no funcionaban y escuelas que no podían garantizar lo básico”. Frente a eso, aseguró que se puso en marcha “el plan de recuperación de infraestructura escolar más importante de los últimos años”.

Destacó la reparación de cientos de equipos de calefacción y una inversión que superó los 4.800 millones de pesos en infraestructura básica. En relación con los salarios docentes, afirmó: “Trabajamos por recuperar el salario docente, con un incremento del 300 % desde el inicio de la gestión”.

Y enfatizó: “La única verdad es la realidad”. Según sostuvo, al comparar los recibos de sueldo de diciembre de los últimos diez años, “2024 y 2025 superaron ampliamente la inflación”.

“No creemos en la dependencia permanente, creemos en el trabajo como herramienta de autonomía” En el plano social, el gobernador de Claudio Vidal aseguró que su gestión avanzó “con el Programa Provincial de Economía Social, acompañando a emprendedores, cooperativas y talleres familiares con herramientas, maquinarias y capacitación”. Según detalló, también se crearon “espacios de comercialización para que los emprendedores puedan vender lo que producen y generar ingresos propios”. “Nosotros no creemos en la dependencia permanente, creemos en el trabajo como herramienta de autonomía”, enfatizó, y anticipó que en 2026 se profundizará esa línea con la ampliación del financiamiento y la consolidación de polos productivos en distintos puntos de la provincia. Además, anunció la puesta en marcha del sistema provincial de información territorial “para visibilizar a quienes producen en cada rincón de Santa Cruz”. En materia alimentaria, sostuvo que se mantuvieron los programas y el acompañamiento a comedores comunitarios, y adelantó: “Este año vamos a actualizar montos, mejorar la logística y fortalecer el control para que cada recurso llegue donde tiene que llegar”. MIRA TAMBIÉN EN VIVO. Claudio Vidal inaugura el 53° Período Legislativo en Río Gallegos Nicolás Pino en la Expo Rural 2026: “Este vínculo con Santa Cruz se va haciendo cada vez más fuerte” “No alcanza con capacitar, hay que generar empleo” Al referirse a las políticas destinadas a personas mayores, Vidal indicó que se sostuvieron colonias, actividades recreativas y espacios de encuentro. “Este año vamos a crear el Consejo Provincial de Adultos Mayores, actualizar marcos normativos y consolidar el programa integral que ordene todas las políticas destinadas a ellos”, anunció. También planteó la necesidad de vincular formación y empleo real. “Planificamos fortalecer la inclusión laboral con formación profesional vinculada a la producción local, articulando con sindicatos y sectores relacionados, para que haya certificación y salida laboral real”, afirmó. Y remarcó: “No alcanza con capacitar, hay que generar empleo”. En el área deportiva, el mandatario explicó que se reorganizó la estructura provincial “para acompañar tanto al alto rendimiento como al deporte comunitario”. Señaló que se ordenaron calendarios, se fortaleció el vínculo con federaciones y asociaciones y se garantizó la logística para que deportistas representen a la provincia en competencias como los EPADE, ParaEPADE, Juegos Evita y Araucanía. “Volvimos a poner en marcha instancias provinciales que amplían la participación en cada localidad”, expresó, y adelantó que este año se consolidarán los Juegos Santacruceños, se acompañarán competencias federadas y se impulsarán olimpiadas provinciales de adultos mayores. “El deporte… es inclusión, formación y desarrollo para nuestra provincia”, subrayó. Plan Invernal: “Prevención y planificación, no improvisación” Vidal destacó que en 2025 se llevó adelante “uno de los Planes Invernales más importantes de los últimos años”. Detalló que se cosecharon 5.790 toneladas de sal, se realizó riego antihielo en 8.934 hectáreas de rutas y se despejaron más de 4.100 hectáreas afectadas por nieve. “Garantizamos la circulación de nuestras familias y del transporte que sostiene la producción y el consumo”, afirmó. Y resaltó una decisión anticipatoria: “En enero comenzamos anticipadamente la cosecha de sal para el invierno 2026, consolidando una política basada en la prevención y la planificación”. Además, remarcó la incorporación de motoniveladoras, camionetas 4×4, equipos distribuidores de sal y nueva maquinaria. “Volvimos a garantizar algo fundamental: la indumentaria para todos los trabajadores viales. Esto significa más presencia en las rutas, mejor tiempo de respuesta y mejores condiciones de trabajo”. “Cada peso que se desviaba era un peso menos para educación y salud” En un tramo especialmente crítico, el gobernador se refirió a la situación heredada en Servicios Públicos. “Cuando hablamos del estado en el que se encontraba Servicios Públicos no estamos describiendo solamente una situación administrativa. Estamos hablando de años de desidia, de corrupción y de un sistema que le hizo muchísimo daño a Santa Cruz”, afirmó. Según detalló, recibieron “una empresa sin balances durante años, desfinanciada, con un déficit que pagaban todos los santacruceños”. Y fue contundente: “Cada peso que se desviaba de Servicios Públicos era un peso menos para la educación, para la salud, para la seguridad y para las obras que nuestra provincia necesitaba. Ese fue el verdadero costo de la corrupción”. Vidal aseguró que su gestión asumió la responsabilidad de intervenir y ordenar el sistema, garantizando la continuidad de los servicios esenciales incluso en contextos climáticos adversos. “Reactivamos herramientas de financiamiento, fortalecimos controles internos y dejamos estructurado el plan de obras más importante para energía, agua y saneamiento de los últimos años”, señaló. MIRA TAMBIÉN Berasaluce, presidente de Distrigas: “Vamos a llegar con gas a más usuarios antes del invierno” Luisa Cárdenas destacó el minibús entregado por el Gobierno provincial El mandatario denunció además hechos de sabotaje en la provincia. “En este mismo momento hay delincuentes que están atentando contra los sistemas energéticos y acueductos. Cierran válvulas y dejan sin agua a miles de vecinos”, advirtió. “No están atacando a un gobierno. Están atacando a la gente”, enfatizó, y agregó que en algunos casos “todo esto es para vender el agua que le pertenece a todos los santacruceños, como sucede en Caleta Olivia. Eso es un delito”. “El acceso al gas no es un lujo en Santa Cruz, es un derecho” En relación con Distrigas, sostuvo que se ejecutaron 78 obras de extensión de redes que permitieron que más de 400 nuevas familias accedan al servicio. “El acceso al gas no es un lujo en Santa Cruz. Es un derecho”, afirmó, y aseguró que se continuará ampliando la cobertura en barrios que “hace décadas reclamaban por el servicio”. Seguridad: “Presencia del Estado y decisión de enfrentar el delito” En materia de Seguridad, Vidal indicó que durante 2025 se fortalecieron las fuerzas provinciales mediante modernización tecnológica, recuperación de infraestructura e incorporación de equipamiento. “Impulsamos cambios profundos para actualizar estructuras que habían quedado obsoletas durante décadas”, expresó. Destacó la inversión en el sistema 911, la ampliación de la red de videovigilancia, la recuperación de móviles y la capacitación de más de 400 efectivos en áreas como narcotráfico, cibercrimen e intervención en crisis. “Más de 9.000 causas judiciales fueron abordadas y se realizaron 600 allanamientos. Esto es presencia del Estado, es prevención y es decisión de enfrentar el delito”, afirmó. Para 2026 anunció la puesta en funcionamiento del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, la modificación de la Ley Orgánica de la Policía y la creación del Liceo Policial. “Estamos construyendo una política de seguridad moderna, profesional y cercana a la gente. Una política que ordena lo que durante años fue desorden y que tiene un objetivo central: garantizar la paz social”. Salud: “Frente al desorden elegimos gestión” En el tramo dedicado a Salud, Vidal reconoció que “la mala administración de muchos años generó que sea muy difícil ordenar en dos años”, y señaló que la eliminación de programas nacionales profundizó la crisis del sistema sanitario. “Tenemos que reconocer que hubo fallas en los controles, desorden en procesos internos y situaciones que no pueden volver a repetirse. Frente a ese escenario elegimos gestión”, afirmó. Detalló que en 2025 se incorporó un tomógrafo en Río Turbio, se finalizó la guardia de pediatría en Río Gallegos, se entregaron ambulancias y se inició la compra centralizada de medicamentos. Además, anunció que ya está publicada la licitación para la adquisición centralizada de medicamentos por 8.695 millones de pesos, lo que garantizará la provisión durante todo el año. “El año 2026 será muy distinto en materia de Salud”, aseguró. Anticipó un modelo mixto que combine atención presencial y digital, con recetas electrónicas válidas en toda la provincia y acceso remoto a especialistas. También se implementará el Plan Provincial de Nutrición, se reorganizarán profesionales itinerantes y se avanzará en la historia clínica digital hospitalaria. “Sostener la Caja es garantizar salud a cada trabajador” El gobernador también se refirió al reordenamiento de la Caja de Servicios Sociales, que brinda cobertura a más de 70.000 afiliados. “Recibimos una institución con serios problemas administrativos y financieros”, explicó. Durante 2025 se regularizaron expedientes, se realizaron auditorías y se implementaron mecanismos de control del gasto. “Esto significa menos burocracia, más transparencia y mayor control”, sostuvo. De cara a 2026, anunció la modernización total de procesos y la optimización del esquema prestacional. “Sostener la Caja de Servicios Sociales es garantizar que cada trabajador del Estado y su familia tengan acceso a la salud en cualquier lugar de Santa Cruz”, afirmó. Vuelos sanitarios: “Sostener el servicio con un costo hasta cuatro veces menor” En el tramo siguiente de su discurso, el gobernador de Claudio Vidal se refirió a la planificación de los vuelos sanitarios para 2026 y destacó la importancia estratégica de contar con flota propia en una provincia con grandes distancias y localidades alejadas de los centros de alta complejidad. “Durante el 2026 estamos planificando la gestión de la flota con una previsión de al menos 150 vuelos sanitarios, destinados a la obra social provincial y al sistema hospitalario”, anunció, al subrayar que el objetivo es garantizar traslados oportunos y seguros para pacientes que requieren atención especializada. En ese marco, confirmó una inversión cercana a los 800 millones de pesos para el mantenimiento del avión Pilatus. “Es una decisión que permite sostener el servicio con un costo hasta cuatro veces menor que el alquiler de aeronaves privadas”, explicó, y remarcó que se trata de una política orientada a la eficiencia del gasto público sin resignar calidad ni capacidad operativa. Además, adelantó que se avanzará en los procesos administrativos para la venta de dos aeronaves que actualmente no tienen uso operativo. “El objetivo es unificar la flota, reducir costos y adquirir una nueva aeronave”, sostuvo, en línea con el proceso de ordenamiento y racionalización de recursos que atraviesa toda la gestión. “Durante décadas funcionó un sistema que garantizó impunidad” En uno de los tramos más políticos y críticos de su mensaje, el gobernador de Claudio Vidal puso el foco en el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia y habló de lo que definió como “el funcionamiento selectivo de la familia judicial”. “Lo decimos con respeto institucional, pero también con la responsabilidad histórica de representar a un pueblo que votó para terminar con un sistema que garantizó impunidad, desorden y corrupción durante décadas”, afirmó ante la Legislatura. Vidal remarcó un dato que calificó como “contundente”: “En todo ese tiempo no hubo un solo condenado por corrupción en nuestra provincia. Ni uno solo… Sí, escucharon bien. Ni uno solo”. Y agregó: “Somos una de las dos únicas provincias del país donde el poder político nunca tuvo responsables ante la ley”. Según el mandatario, cuando el actual gobierno comenzó a “ordenar, terminar con privilegios y hacer cumplir las normas”, se encontró con “una reacción que muchas veces transforma a la Justicia en la última trinchera de los gobiernos anteriores”. “Realizamos decenas de denuncias que se cajonean” El gobernador aseguró que su administración impulsó múltiples denuncias por presuntos hechos de corrupción que, según dijo, no avanzaron en el ámbito judicial. “Realizamos decenas de denuncias por corrupción que se cajonean y que lamentablemente no han avanzado”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la situación de la Caja de Previsión Social y la discusión por los aportes previsionales. “Nuestra Caja no se transfiere a la Nación. La vamos a defender como una herramienta central de la autonomía política y social de Santa Cruz”, enfatizó. Explicó que para sostener ese carácter provincial se creó el fondo de la Ley 2401, pero aclaró que el debate no puede limitarse a la no transferencia. “Defender la Caja no se trata solamente de no transferirla. Defender la Caja es hacerla sustentable en el tiempo”, expresó. Déficit previsional y aportes obligatorios: “Son recursos de los trabajadores” Vidal fue explícito respecto de la situación financiera del sistema previsional: “La Caja hoy presenta un déficit de casi 270 mil millones de pesos anuales y ese déficit lo cubrimos todos los santacruceños”. En ese marco, recordó que la Ley 1782 establece que los aportes a la seguridad social son obligatorios y que el empleador actúa como agente de retención. “Esos fondos que se le descuentan al trabajador deben ser depositados en la Caja. No son recursos del municipio. No son recursos del Gobierno. Son recursos de los trabajadores para garantizar su bien más preciado, que es su jubilación”, subrayó. También cuestionó lo que consideró una “confusión instalada” desde el municipio de Río Gallegos. “Se pretende hacer creer que los descuentos vinculados a la Ley 2401 reemplazan los aportes al sistema previsional… y esto no es así”, afirmó. Según explicó, la Ley 1782 crea los aportes personales y las contribuciones patronales y constituye “la base del sistema”. En cambio, la Ley 2401 es “un fondo creado para fortalecer el financiamiento de la Caja y garantizar que sea sustentable”. “No son obligaciones que se compensen entre sí. Cumplir con la Ley 2401 no exime a nadie de cumplir con la Ley 1782”, remarcó. El gobernador denunció que, cuando la Provincia avanzó para recuperar recursos previsionales, se dictó una medida cautelar a favor de la Municipalidad de Río Gallegos que impide aplicar la ley. “Es una medida cautelar que no resuelve el fondo de la cuestión, solo bloquea”, afirmó. Para Vidal, se trata de una decisión que “perjudica a los trabajadores activos y pasivos y le hace ganar tiempo al municipio para no pagar”. Además, señaló que la cautelar “hoy duerme en los cajones del Tribunal Superior de Justicia”. “En los hechos, obliga a todos los santacruceños a financiar el incumplimiento de quienes retienen los aportes y no los depositan”, sostuvo, y agregó que luego “responsabilizan en los medios al gobierno provincial por sus malos hábitos, su incumplimiento y su falta de solidaridad”. “Eso no es defender derechos. Eso es sostener el desorden y encubrir a quienes no quieren cumplir la ley”, afirmó. Vidal extendió su crítica a otras decisiones judiciales que, según dijo, obstaculizaron reformas institucionales, como la normalización del Tribunal Superior de Justicia. “También se recurrió a mecanismos judiciales para frenar decisiones que estaban dentro de las facultades constitucionales de este Poder Ejecutivo y de esta Legislatura”, expresó. “Cada cautelar que se dicta sin resolver el fondo frena el reordenamiento del Estado, frena la igualdad ante la ley y frena la posibilidad de construir una provincia distinta”, advirtió. El mandatario aclaró que no busca “una Justicia sometida al poder político”, pero sostuvo que tampoco puede aceptarse “una Justicia que garantice en Santa Cruz que nada cambie”. “No hay 82 % móvil posible si las leyes quedan suspendidas” En el cierre de este tramo, Vidal vinculó directamente el funcionamiento judicial con la sustentabilidad del sistema previsional. “No hay 82 % móvil posible, no hay sistema previsional sustentable y no hay provincia que pueda desarrollarse si las leyes pueden quedar suspendidas por una batería de cautelares que solo buscan obstruir”, afirmó. Finalmente, cuestionó los salarios de magistrados y el impacto presupuestario del Poder Judicial. “A esos jueces que, de forma obscena, se aumentaron los salarios a 25 millones de pesos por mes, generando una erogación de 40.000 millones de pesos anuales y que tienen gastos en viáticos, pasajes y demás privilegios que pagamos todos los santacruceños, les quiero pedir mayor responsabilidad social con el pueblo de Santa Cruz”, reclamó. Y repitió con énfasis: “Mayor responsabilidad social con el pueblo de Santa Cruz”. “La prioridad debe ser Santa Cruz” En el tramo final de su mensaje, el gobernador de Claudio Vidal dedicó palabras de reconocimiento a la Legislatura provincial y llamó a sostener el diálogo institucional como base del proceso político que impulsa. “Quiero también reconocer el trabajo de esta Honorable Cámara. Más allá de las diferencias políticas, valoro la responsabilidad con la que muchos legisladores asumieron su rol”, expresó. “La prioridad debe ser Santa Cruz”, remarcó, y destacó que, si bien hubo “debates intensos, como corresponde en democracia”, también se tomaron “decisiones que demostraron madurez política y compromiso”. Vidal aseguró que ese es el camino que pretende consolidar: “Estoy convencido de que ese es el camino a seguir, con diálogo y con respeto institucional”. Y añadió que el Ejecutivo continuará defendiendo “con firmeza cada decisión que consideremos necesaria para el desarrollo de Santa Cruz, aun cuando implique debates profundos”. En un tono más personal, el mandatario se dirigió directamente a la ciudadanía. “Amado pueblo de Santa Cruz: yo vengo de una familia de trabajo. Mi mamá me enseñó desde chico que uno tiene que esforzarse todos los días y trabajar por lo que uno sueña”, afirmó. “Vengo a reafirmar que el camino es por acá”, sostuvo. También hizo referencia a su fe: “Soy una persona de fe. Creo en Dios por sobre todas las cosas y creo que cuando uno hace lo que corresponde, con esfuerzo y con convicción, todo se logra”. En ese marco, asumió un compromiso explícito: “No voy a claudicar, no voy a bajar los brazos para seguir reconstruyendo la provincia que tanto amamos”. Agradeció además a su equipo de gestión y a quienes acompañan el proyecto político: “Tengo un equipo de trabajo con el que todos los días pensamos y discutimos cómo hacer las cosas mejor para Santa Cruz. Gracias a cada uno de los que me acompaña y que creen en este proyecto”. Finalmente, el gobernador definió los ejes centrales de su gestión: “Somos el gobierno que por primera vez en su historia apuesta a la Educación como base de la sociedad, a la Producción como base de la economía y al Trabajo genuino como método para salir adelante”. “No hay posibilidad de éxito si primero no estamos convencidos de que Santa Cruz puede ser la mejor provincia de nuestro país”, afirmó. Y cerró con una frase de fuerte tono identitario y de proyección: “Estoy completamente convencido de que podemos lograrlo. Santa Cruz puede”.

Noticia en desarrollo.