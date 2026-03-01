Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este domingo, el gobernador Claudio Vidal encabezó la apertura del 53° Período Legislativo de Santa Cruz y brindó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, en un acto realizado en el Centro Polivalente de Arte Nº 1 de Río Gallegos.
Previo al discurso central, el mandatario tomó juramento a Pedro Luxen como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, en el marco de una reorganización del equipo de gobierno provincial.
Apertura del 53° Período Legislativo en Río Gallegos
La ceremonia comenzó pasadas las 8 de la mañana, en el marco de la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz. El acto fue presidido por el vicepresidente primero Javier Jara y contó con la participación de diputados provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, autoridades judiciales, representantes de fuerzas de seguridad, intendentes, comisionados de fomento, referentes gremiales, empresariales y vecinos que se acercaron a presenciar el evento institucional.
El inicio estuvo marcado por la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego se proyectó un video en el que un grupo de danza interpretó el pericón nacional, una de las expresiones más tradicionales del folclore argentino, símbolo de encuentro y celebración colectiva.
Para cerrar el segmento cultural, se presentó el ballet de tango de la Escuela Provincial de Danza, bajo la dirección de Eliana Días Altamirano, José Vargas y Malvina Sandoval. El elenco interpretó la obra “Astor”, con nueve bailarines en escena, en una puesta que fue ampliamente aplaudida por el público presente.
Juramento de Pedro Luxen como Jefe de Gabinete
Uno de los momentos centrales de la jornada fue el juramento de Pedro Luxen como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz. La designación marca un nuevo paso en la reorganización del gabinete provincial y refuerza la estructura política del Ejecutivo para el período legislativo que comienza.
El mensaje de Claudio Vidal
En su discurso, Claudio Vidal realizó un diagnóstico de la situación económica y social de la provincia y ratificó el rumbo de su gestión.
“Vengo hoy ante ustedes a inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias con la misma convicción con la que asumimos el desafío de cambiar el rumbo de Santa Cruz”, expresó ante legisladores y autoridades.
El gobernador cuestionó el modelo histórico basado en el empleo público y la dependencia de fondos nacionales extraordinarios, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y destacó que actualmente los salarios se afrontan con recursos propios.
“Santa Cruz no podía proyectar su futuro si seguía dependiendo de aportes externos para sostener lo básico”, afirmó, y subrayó que la provincia debe avanzar hacia un esquema productivo que fortalezca el empleo privado y el desarrollo industrial.
Vidal hizo especial hincapié en el sector minero y en la necesidad de que los puestos laborales beneficien prioritariamente a los trabajadores locales. En ese sentido, destacó la implementación de la ley 90/10 y el trabajo conjunto con el Consejo Provincial de Educación y la Cámara de Proveedores Mineros para formar a jóvenes en perfiles laborales demandados por la industria.
“Eso es el modelo que dejamos atrás”, sostuvo al referirse a la falta de oportunidades históricas para los trabajadores santacruceños en sectores estratégicos como la minería.
Producción, inversión y obras estratégicas
En materia productiva, el gobernador detalló acciones impulsadas por su gestión:
- Más de 500 reclamos de consumidores atendidos a través de la Secretaría de Comercio, con un 70% de resolución por conciliación.
- Inversión para la denominación de origen “Ceres del Valle de Los Antiguos”.
- Ordenamiento de parques industriales y reducción del valor locativo en zonas francas de 6 a 2 dólares.
- Eliminación de Ingresos Brutos dentro del predio de zona franca para mejorar la competitividad.
En transporte, destacó la inversión de más de 1.276 millones de pesos en el boleto estudiantil gratuito, que garantizó más de 800.000 viajes, y anunció una ampliación del programa con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos.
También enumeró inversiones en puertos como Caleta Paula, Puerto Deseado y Punta Quilla, con obras millonarias en infraestructura, defensas y ampliación de capacidad operativa, además del impulso a la pesca artesanal, que triplicó permisos e ingresos.
Además, el mandatario hizo referencia a la recuperación de un tramo de la Ruta Nacional Nº 3, al que calificó como símbolo de corrupción en el pasado.
“Recuperamos el período de ruta nacional número tres, que durante años fue el símbolo de la corrupción y de la vergüenza para los santacruceños. Ese lugar que representaba el saqueo de nuestros recursos hoy es un pueblo productivo que genera trabajo todos los días. Donde hubo corrupción, hoy hay producción”, apuntó.
“Santa Cruz Puede demuestra que el Estado puede ser eficiente”
Uno de los pasajes más enfáticos del discurso estuvo dedicado a la empresa estatal Santa Cruz Puede (SAU), constituida por ley y con directorio elegido por concurso. Según indicó, en su primer año logró un balance equilibrado, con una inversión superior a los 2.200 millones de pesos y 65 trabajadores con empleo registrado, sin depender del gasto operativo del Estado provincial.
“La creamos por ley, con directorio elegido por concurso y con un objetivo muy claro: dejar atrás definitivamente el modelo de dependencia”, explicó.
Vidal aseguró que la empresa “se autofinancia, no depende del gasto operativo del Estado provincial y en su primer año logró un balance equilibrado”. Pero fue más allá de los números y pronunció la frase que marcó el discurso: “Donde hubo corrupción, hoy hay producción”.
En referencia al predio de la Ruta 3, afirmó: “Ese lugar que representaba el saqueo de nuestros recursos, hoy es un polo productivo que genera trabajo todos los días”. Y agregó: “Esto no es un relato. Esto es gestión con producción. Es trabajo genuino y desarrollo para los santacruceños”.
Para el gobernador, “Santa Cruz Puede demuestra que cuando hay decisión política el Estado puede ser eficiente, puede asociarse con el sector privado, generar empleo genuino y cambiar la matriz productiva”.
“La obra que se inicia es una obra que se termina”
En un tramo crítico hacia gestiones anteriores, Vidal se refirió a la obra pública inconclusa. “Durante muchos años en Santa Cruz se anunciaban inversiones millonarias que nunca se terminaban”, afirmó. Y sentenció: “Ese modelo se terminó”.
Destacó que, pese a la falta de obra pública nacional, la provincia ejecuta un plan con fondos propios y aseguró: “La obra que se inicia es una obra que se termina y se pone a disposición de la sociedad”.
También defendió el proceso de ordenamiento del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). “Funcionó durante años sin control, sin balances aprobados y con entregas discrecionales”, cuestionó. En contraste, afirmó: “Hoy el IDUV está ordenado” y anunció la finalización de viviendas, escuelas y hospitales en distintas localidades.
“La única verdad es la realidad”
En el capítulo educativo, el mandatario describió el estado en que encontró el sistema escolar: “Edificios detonados, sistemas de calefacción que no funcionaban y escuelas que no podían garantizar lo básico”. Frente a eso, aseguró que se puso en marcha “el plan de recuperación de infraestructura escolar más importante de los últimos años”.
Destacó la reparación de cientos de equipos de calefacción y una inversión que superó los 4.800 millones de pesos en infraestructura básica. En relación con los salarios docentes, afirmó: “Trabajamos por recuperar el salario docente, con un incremento del 300 % desde el inicio de la gestión”.
Y enfatizó: “La única verdad es la realidad”. Según sostuvo, al comparar los recibos de sueldo de diciembre de los últimos diez años, “2024 y 2025 superaron ampliamente la inflación”.
Noticia en desarrollo.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario