Cuando el presidente Javier Milei levante la mirada este domingo por la noche en el Congreso encontrará más bancas violetas y otras tantas aliadas, que solían ser mera “casta” a sus ojos. Ese cambio, habilitará un discurso anclado en la agenda reformista que profundizará este año, impulsada por la sancionada Ley de “Modernización” laboral, facilitada por el PRO, parte de la UCR y el peronismo díscolo. Son todos cambios estructurales que forman parte de la “batalla cultural”, su obsesión de cara al 2027.

Con la red de influencias desplegada por su mesa chica en casi todo el arco político nacional y provincial, en un momento de esplendor para la construcción de poder libertario que se entusiasma con la reelección, el contraste con el impacto del ajuste y la motosierra de los dos primeros años de mandato en los bolsillos y en la calidad de vida puede volverse insoslayable para Milei en el discurso que dará por cadena nacional.

Así lo sugiere el adelanto de una alta fuente en diálogo con La Opinión Austral: “Argentina se encontraba en una crisis terminal y después de dos años estamos dando vuelta la página”. Fue como resumió la promesa de crecimiento económico que hará Milei desde el Parlamento para todo el país.

Con banda y bastón, el Presidente llegará al Congreso este 1° de marzo para la apertura de sesiones ordinarias acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo recibirán las máximas autoridades del Parlamento: la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La cadena nacional comenzará con precisión a las 20.55, en el horario de prime time televisivo. Ingresará por las escalinatas de la Avenida Entre Ríos. Finalizada la ceremonia volverá a la Quinta de Olivos donde brindará una cena para propios y algunos socios.

De qué va a hablar Javier Milei en el Congreso

Milei dedicará varios minutos de los 45 totales, según calcularon fuentes de la Casa Rosada, a realizar un repaso de la gestión en 2025, un año marcado por los roces de su gobierno con el abismo financiero antes de las urnas de octubre, pero también por su amarre con los Estados Unidos de Donald Trump, que los rescató y volvió fuertemente competitivo.

Con el resultado de las elecciones de medio término, una victoria contundente para La Libertad Avanza a nivel nacional, Milei terminó de abrazar el pragmatismo frente a los que supo tildar también de “ratas”, para dar el batacazo parlamentario en tiempo récord en sesiones extraordinarias y modificar la Ley de Contratación del Trabajo.

Cerca del Presidente niegan preocupación por si Trump podrá repetir la suerte de Milei en las legislativas que afrontará este año.

Mientras eso se define, el Gobierno nacional ya tiene temario tentativo para el Congreso de cara a otro año electoral: una reforma política, primero (eliminación de las PASO, financiamiento de partidos, etc). Un nuevo código penal y régimen tributario, también.

Operativo pintar 16 gobernadores de violeta para el 2027

Milei volverá a invitar este domingo a todos aquellos que quieran sumarse a su proyecto. “Lo razonable es invitar a todos”, marcaron en el Palacio de Gobierno para luego marcar la letra chica violeta.

Desde un ala de la mesa política revelaron esta semana que hay bosquejos para el operativo con el que buscarán pintar de violeta a 16 gobernadores. Es el desafío que correrá en paralelo con la búsqueda de reelección de Milei.

“Estamos calculando, idealmente, conseguir el apoyo de 16 gobernadores. Sería un proceso natural de gente que ya viene respaldando al Presidente”, aventuró la fuente que forma parte de la mesa que reemplazó el ruidoso sistema dependiente del triángulo de hierro.

La renovada estrategia implicaría dar por tierra la que imperó durante el 2025. “No competir en las provincias es lo más seguro”, soltó el alfil presidencial sobre el sello violeta y aclaró: “El consenso es un medio para conseguir un fin. Si sirve para el proyecto de Milei, genial. La lógica de ´vamos mitad y mitad´, no va”.

Con esas máximas, habrá que esperar para ver si los gobernadores convocados aceptan someterse por completo a la conducción del Presidente.

Los gobernadores en la mira son dos con los que ya conformaron alianzas electorales del PRO y de la UCR: Rogelio Friguerio (Entre Ríos); Leandro Zdero (Chaco). Tres del peronismo díscolo que rompió con el bloque opositor férreo: Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Entre otros, también Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy).

Nodos de tensión: empresarios nacionales, oposición férrea y Victoria Villarruel

El Presidente está enojado con algunos empresarios nacionales y probablemente los apunte en su discurso con su juego de apodos en el frente y por su defensa del modelo de apertura comercial en el fondo. Son su blanco Paolo Rocca (Techint), a quien tildó de “Don Chatarrín”; Javier Madanes Quintanilla (FATE -en conflicto por 930 despidos más), al que le tocó “Don Gomita Alumínica”; y Roberto Méndez (NEUMEN), mencionado como “El Señor Lengua Floja”.

Para la “casta” no acuerdista del peronismo y la izquierda, Milei intensificará las palabras que ya acostumbra dedicarles. Será probablemente, como en los discursos anteriores que brindó en el Congreso, de los momentos más explosivos en el recinto.

Habrá gobernadores, jueces, Gabinete completo y funcionarios de la primera línea de confianza de Milei. Varios de ellos lo acompañarán en la cena en la Quinta de Olivos, sin transmisión oficial, claro está. Milei agradecerá por los dos años de respaldo y pedirá redoblar los esfuerzos para quedarse en esa residencia hasta 2031.

La única que no estará invitada a Olivos es la vicepresidenta Villarruel. En 2025 la transmisión oficial directamente no mostró el saludo con Milei en las escalinatas y en la Casa Rosada aventuran que el mandatario nacional evalúa esta vez, directamente, negárselo.

Todo indica que los éxitos recientes en el Senado de la La Libertad Avanza no harán lugar a una tregua. El gesto de Karina Milei hacia Villarruel cuando la recibió en el palco en el Senado el día que se aprobó la reforma laboral, sentencian que no.

