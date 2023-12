Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, la fe católica celebró el “Día de Santa Bárbara“, una joven conversa que vivió entre los siglos III y IV. Nació en Nicomedia, antigua provincia del Imperio Romano, actual Turquía.

Santa Bárbara es protectora ante los peligros de las tormentas eléctricas y los incendios naturales; además, posteriormente, se le nombró patrona de los artilleros y los mineros. Por esto último es especialmente celebrada su fiesta patronal en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz, en las comunidades mineras de 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour.

Los pueblos mineros celebraron una misa especial en la capilla Santa Bárbara, que contó con la presencia del obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, monseñor Ignacio Medina.

Actualidad y contexto

La fe en la patrona de los mineros se acentuó en un contexto político que preocupa a los mineros santacruceños. “Es una jornada agridulce, espero que nadie quiera cargar sobre sus hombros el peor error histórico en la cuenca, que es ir contra la empresa“, analizó el interventor de YCRT, Daniel Peralta, al ser entrevistado en “Por la Tangente” .

Marcó que se trata de una empresa sustentable, “la salida es con el carbón. Debe convertirse en energía para ser bien vendido y volver a hacer sostenibles los frentes de producción. Tenemos tres frentes en condiciones operativas excelentes, hoy estuve viendo el 64, tiene equipamiento polaco”; “el ramal ferroportuario está listo, la locomotora y autovía también. Con una pequeña inversión se puede sacar el carbón por Punta Loyola y con este nivel de producción y un poco más, completamos un barco cada mes“.

“Mucho no se entiende por qué los medios nacionales tiran tanta mala onda y aseguran que aquí no se produce. Todo lo contrario. Quisiera que vengan y vean cuanto carbón hay en la central de 240 MW y en la playa donde se resguarda”, reflexionó.

En esta línea, reconoció que hay aspectos para mejorar, pero demandan inversión. “Creemos que el Estado nacional no puede ausentarse de la cuenca y mucho menos se tiene que cerrar. Creemos que la provincia tiene un rol fundamental en la etapa que viene”. Puntualizó que mantuvo reciente conversaciones con Sergio Acevedo, próximo diputado nacional, que está interesado en muchos aspectos de la empresa. Estamos a disposición del gobernador electo para hacer lo mismo”, en mención a Claudio Vidal.

“La salida es con el carbón, las comunidades de la cuenca no merecen el olvido y que se les dé la espalda y se corten los sueños. Esperamos que en los próximos días esto tome un camino distinto y que el diálogo con las organizaciones sindicales y las autoridades políticas -diputados concejales e intendentes- se encolumne en la defensa de YCRT“.

Controles

Más adelante, recordó que la usina de 240 MW fue auditada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Secretaría de Energía de la Nación. “El módulo I está en condiciones de funcionar hasta a 120 MW y la planta depurando como lo hace hasta ahora, las auditorías se pueden hacer sobre la marcha y los números son públicos”, dijo.

Así, precisó que “hay que hablar con los trabajadores y trabajadoras, hay un movimiento que no tiene que frenarse y se debe incrementar“; “el déficit no se puede cortar de un día para el otro, pero hay una planificación minera. paralizar esto sería un grave error histórico”.

Además, dijo desconocer quién puede hacerse cargo de la próxima intervención. “Siempre dije que debería ser el último interventor y avanzar en la ley de la figura jurídica“; “hay continuidades políticas para el carbón, no importa quién asuma. El carbón tiene que tener una política sobre su futuro. Quienes van a defender la empresa son los trabajadores“, le dijo a la periodista Janina Ramos.

“La central está esperando los primeros contratos con CAMMESA, ya superamos todas las etapas. Se la prendió y funcionó sin ninguna falla. El Gobierno provincial debe ser el primer defensor del yacimiento que está en Santa Cruz y las entidades sindicales deben estar a la altura de la circunstancia. Los conozco y sé que podrán hacerlo”, aseguró.

Durante el acto oficial, el exgobernador dijo que “hay que pensar que cuando se anuncie el paquete que está en el Congreso no será tan favorable a los trabajadores, pero hay que jugar con inteligencia. No abramos la llave a la privatización del yacimiento” e indicó que “los jubilados nos pueden dar clases de supervivencia, seamos inteligentes y hay que plantear donde corresponde lo que significa este yacimiento. No vamos a dejar opacar y clausurar el sueño de los pueblos de la cuenca“, enfatizó.

“Este cuatro podría haber sido con otra alegría y lleno de expectativa, pero este es el que nos toca. Pónganle fe y no se quiebren entre ustedes. Santa Bárbara hoy tiene que ser el escudo para preservar a los pueblos de la cuenca”, pidió.

Homilía

“Celebramos esta fiesta de santa Bárbara reconociendo que estamos en un terreno sagrado, en un lugar que tenemos que pisar con los pies descalzos por respeto a los otros. A través de esa experiencia, de respetar al otro como sagrado, como criatura de Dios, es que encontramos también nosotros nuestro propio camino. Cada uno de nosotros estamos llamados a esta vida que el Señor nos propone. Santa Bárbara respondió con su vida, a nosotros también se nos pide responder con nuestra vida, pero en lo cotidiano, sabiendo reconocer que en el otro está también Jesús“, expresó por su parte el obispo Medina durante su homilía.

“En esta fiesta de santa Bárbara ojalá podamos tener la presencia del señor Jesús en nuestro corazón y poder comer una comida que no es de los hombres, sino que viene del cielo, que llena nuestra alma y nos invita a seguir caminando con esperanza y ungidos por la alegría de un señor que bendice nuestra vida. Ponemos en sus manos la ciudad de 28 de Noviembre, Río Turbio, Rospentek y Julia Dufour“, agregó.

El exgobernador de Santa Cruz pidió por la figura jurídica.

En otro tramo de su sermón, el obispo Medina manifestó: “Pedimos especialmente por nuestro país en estos tiempos difíciles que atravesamos. No queremos agachar la cabeza, sino que queremos, como hombres y mujeres de fe, levantar la mirada para poder trabajar en un mañana mejor, poniendo nuestra confianza en el señor y que él sea quien sostenga nuestras intenciones. Le pedimos a él que nos bendiga, que bendiga nuestros hogares y nuestras vidas y que, con intercesión de santa Bárbara, nos llene de esperanza y alegría de poder seguir caminando juntos en comunidad”.

Posterior a la misa, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y los vecinos de la cuenca realizaron una procesión hacia el Monumento del Minero, donde se celebró otra ceremonia religiosa y un acto protocolar en el que recordaron a todos los mineros de Santa Cruz.