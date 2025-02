Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz anunció un paro general por tiempo indeterminado para exigir la salida definitiva de YPF de la provincia. La medida de fuerza surge tras meses de incertidumbre, despidos y un proceso de retiro voluntario que impactó a miles de trabajadores.

“Hace más de un año que estamos esperando que se vayan. No los queremos más en Santa Cruz”, manifestó con contundencia el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen, durante una asamblea masiva con petroleros en Las Heras.

Un conflicto sin retorno: la pelea por la salida de YPF

El sindicato responsabilizó a YPF por la crisis en los yacimientos convencionales de Santa Cruz y acusa a la empresa de abandonar sus inversiones en la región para concentrarse en Vaca Muerta. “No es casualidad que estemos así. Han usado YPF para financiar campañas políticas en vez de invertir en los yacimientos”, denunció Güenchenen.

El dirigente también apuntó contra el presidente de YPF, Horacio Marín, a quien le exigió una retirada inmediata de la provincia. “Si ya tomaron la decisión de irse, que lo hagan rápido. No queremos esta YPF que solo genera desocupación”, remarcó.

Güenchenen aseguró que el gremio pidió una salida rápida de YPF para evitar más perjuicios, pero la empresa no cumplió: “Claramente la idea de YPF era retirarse. ¿Saben qué le solicitamos al señor Marín? Que ya que tomaron la decisión de irse, que sea rápido. Que no nos pase que tengamos que esperar seis meses mientras YPF sigue con estas políticas de abandono, achicando, bajando equipos y ahora con un plan de retiro voluntario”.

“Dieron vueltas y no lo hicieron. No se pusieron de acuerdo. Ya hace más de un año que estamos esperando que se vayan. No los queremos más en Santa Cruz. Esto que estamos atravesando nos complica. Señores, tomaron la decisión de irse. Las puertas de Ramón Santos están abiertas. No queremos esta YPF que genera desocupación, que baja equipos y que lanza retiros voluntarios”.

Por otro lado, el sindicato sostuvo que hay empresas interesadas en operar los yacimientos que dejará YPF, pero que las negociaciones no avanzan porque la compañía no permite un traspaso ordenado: “Cada vez que se sientan a discutir con este tipo, se levanta y los deja solos. Hermano, señor Marín, te querés ir, levantá tus cosas de Santa Cruz y retirate, que los santacruceños sabemos qué es lo que vamos a hacer con los yacimientos”.

Un paro total y reclamos salariales

La huelga no solo busca acelerar la salida de YPF, sino también reclamar una urgente convocatoria a paritarias. Según el gremio, no están dispuestos a esperar hasta abril para discutir aumentos salariales y exigen una negociación inmediata.

“No nos vamos a arrodillar. Nos quieren pisotear, pero estamos en pie de lucha”, sostuvo el líder sindical, quien aseguró que el gremio seguirá peleando con las nuevas operadoras por la reincorporación de los trabajadores que aceptaron el retiro voluntario. “Me voy a ocupar en la primera reunión que tengamos con estas empresas”, prometió.

Además, advirtió a las nuevas operadoras interesadas en ingresar a Santa Cruz: “Los equipos que bajó YPF deben volver a los yacimientos y los trabajadores deben recuperar sus puestos”.

Asamblea de petroleros en Las Heras

La localidad de Las Heras es el epicentro de una jornada clave para el futuro de los petroleros de Santa Cruz. Tras la salida de YPF, miles de trabajadores firmaron su retiro voluntario, mientras que el gremio mantiene negociaciones para garantizar la continuidad laboral.

Desde La Opinión Austral, radio LU12 AM680 y FM Las Heras, seguimos minuto a minuto el desarrollo de la asamblea que reúne a más de 1.000 trabajadores y referentes gremiales.

Hay incertidumbre por el futuro laboral. El retiro voluntario de más de 2.500 petroleros y la paralización de equipos generan preocupación en la comunidad. “Nunca vimos tanta gente dejando la localidad”, describió el periodistas de FM Las Heras Jorge Bilbao.

Impacto económico en Las Heras

Se registra un incremento en la oferta de alquileres y ventas de propiedades. Muchas familias buscan migrar a Neuquén en busca de nuevas oportunidades laborales en Vaca Muerta.

En ese marco se especula con la llegada de nuevas operadoras para hacerse cargo de las áreas maduras que deja YPF. El gobernador de Santa Cruz mantiene reuniones en Buenos Aires sobre el tema.

Minuto a minuto

🔴 12:45 | Petroleros de Santa Cruz van al paro general al tiempo indeterminado y piden abrir paritarias

El secretario general de SIPGER decreto la medida en medio de las negociaciones para la salida de YPF con otras empresas. Dijo que los trabajadores que tomaron los retiros voluntarios deberán tener la oportunidad de ser tomados por las nuevas firmas que operen los pozos maduros.

🔴 12:20 | Habla Rafael Güenchenen

El líder sindical toma la palabra y asegura que el gremio seguirá peleando por cada puesto de trabajo. Sin embargo, no se confirman soluciones inmediatas.

🔴 12:00 | Expectativa por la llegada de nuevas operadoras

En paralelo a la asamblea, el gobernador de Santa Cruz se encuentra en Buenos Aires en una reunión clave con operadoras que podrían hacerse cargo de los yacimientos abandonados por YPF.

🔴 11:30 | Incertidumbre entre los petroleros

Muchos trabajadores consideran que la salida de YPF se pudo dar de manera diferente, mientras que otros aseguran que el retiro voluntario no era la única opción.

🔴 11:00 | Gran expectativa por la palabra del gremio

Los trabajadores esperan escuchar al secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, quien dará un mensaje clave sobre el futuro del sector.

🔴 10:30 | Comienza la llegada de los trabajadores

Desde temprano, delegaciones de Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos comenzaron a arribar a Las Heras. Se estima que más de 1.000 petroleros se encuentran en el Polideportivo David, donde se llevará a cabo la asamblea.

