El secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, brindó una rueda de prensa tras la multitudinaria asamblea en Las Heras, donde se decretó un paro general por tiempo indeterminado en el sector petrolero. En sus declaraciones, justificó la medida de fuerza, criticó la indefinición de YPF sobre su salida de la provincia y apuntó contra el Gobierno Nacional por el abandono de los yacimientos en Santa Cruz.

“Hace más de un año que están con idas y vueltas: que me voy, que no me voy. Se acabó la paciencia. Nosotros fuimos responsables, dimos tiempo y lo único que hicieron fue perjudicar a los trabajadores y a toda una provincia”, expresó con dureza el dirigente sindical recordando que desde un pricnipio el gremio estuvo de acuerdo con las salida de empresa de bandera porque no invertía en los pozos maduros.

Críticas a YPF: “No podemos permitir más caprichos”

Durante la rueda de prensa, Güenchenen responsabilizó directamente a YPF por la incertidumbre que atraviesan los trabajadores petroleros en Santa Cruz. Según el dirigente, la empresa ha mantenido una estrategia de abandono, reduciendo la actividad, retirando equipos y promoviendo retiros voluntarios sin garantizar la continuidad de los puestos laborales.

“Cada vez que se sientan a discutir, los de YPF son los primeros en levantarse de la mesa. No podemos permitir más caprichos. Lo único que han hecho es perjudicar a miles de compañeros petroleros y afectar los recursos de la provincia”, denunció.

El sindicalista explicó que durante más de un año el gremio optó por ser paciente, pero que la falta de soluciones llevó a la necesidad de tomar medidas de fuerza.

“Hemos sido responsables porque entendemos que esto afecta la producción, la actividad y los ingresos de la provincia. Pero ya pasó demasiado tiempo y YPF sigue sin definir nada. Ahora tienen que resolverlo, porque nosotros no vamos a seguir esperando”, remarcó.

Nuevas operadoras: “Vienen a trabajar, no a hacer lo mismo que YPF”

Sobre el futuro de los yacimientos que dejará YPF, Güenchenen confirmó que hay varias empresas interesadas en tomar el control de las áreas, pero advirtió que no permitirán que repitan la estrategia de la petrolera estatal.

“El mensaje es claro: las empresas que vengan tienen que trabajar. No pueden venir a hacer lo mismo que está haciendo YPF. Deben reactivar los equipos, generar empleo y darle la oportunidad a los trabajadores que tomaron el retiro voluntario”, sostuvo.

Pasivos ambientales y acuerdos entre empresas

Uno de los puntos más tensos de la negociación es la transferencia de pasivos ambientales y económicos entre YPF y las nuevas operadoras. Según Güenchenen, este es uno de los factores que demora el traspaso y complica aún más la situación de los petroleros.

“Primero decían que era el pasivo, después aparecieron otros acuerdos entre YPF y las empresas que quieren entrar en Vaca Muerta. Nosotros no podemos seguir esperando que resuelvan sus negocios mientras acá hay trabajadores que se quedan sin empleo”, criticó.

Duro contra la gestión anterior: “Sabían del abandono y no hicieron nada”

El líder sindical también apuntó contra la gestión anterior de YPF y contra el expresidente de la compañía, Pablo González, a quien acusó de conocer el plan de retiro de la empresa y no haberlo frenado.

“No tomó la decisión de irse de un día para el otro. Él sabía muy bien el plan de abandono de YPF y lo dejó avanzar. Es lamentable, porque si hubiera hecho lo que debía, hoy no estaríamos en esta situación”, señaló.

Además, cuestionó el uso de los fondos que debían haberse destinado a inversiones en los yacimientos de Santa Cruz. “Esos fondos se los entregaron a su jefa política en vez de destinarlos a lo que correspondía. No es casualidad que hoy estemos así”, disparó Güenchenen, en alusión a la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

“Nosotros nos hacemos cargo del problema que nos dejaron”

En otro tramo de la conferencia, el secretario general del SIPGER reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el gremio será el que impulse las soluciones que YPF y el Gobierno Nacional no han dado.

“Nosotros nos hacemos cargo del problema que nos dejaron. Vamos a buscar la solución a este desastre, porque ni los que pasaron ni los actuales hicieron nada para evitarlo”, afirmó.

El sindicalista también pidió tranquilidad a los trabajadores, asegurando que el gremio hará lo posible para reincorporar a quienes aceptaron los retiros voluntarios.

“Nosotros vamos a pelear para que esos equipos que están abajo vuelvan a los yacimientos y para que los trabajadores que se fueron tengan la oportunidad de recuperar sus empleos”, remarcó.

El paro y la exigencia de una mesa de diálogo

El paro general ya está en marcha y afecta la producción petrolera en toda la provincia. El gremio exige una mesa de diálogo inmediata con YPF, las empresas interesadas en operar los yacimientos, el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional.

“No queremos más dilaciones. Exigimos una solución de fondo. No vamos a aceptar más excusas ni promesas vacías”, advirtió Güenchenen.