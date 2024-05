El acto por el 25 de Mayo en Río Gallegos, organizado en conjunto por el Gobierno de Santa Cruz y el municipio, se vio empañado por la polémica luego que al intendente Pablo Grasso le impidieran subir al palco principal junto al gobernador Claudio Vidal, tal como estaba previsto.

Tras el izamiento en la Plaza de la República, los funcionarios provincial se dirigieron a una celebración evangélica que encabezó el pastor Bolívar Santos y luego el gobernador Claudio Vidal junto con el jefe el Ejercito de Río Gallegos, Gustavo Sivori, se subieron a un jeep militar y realizaron un “paso de revista” desde el palco oficial hasta los tanque de YPF, todo por la costanera y regresaron para dar inicio al desfile.

Mientras tanto, en la Catedral de Río Gallegos, comenzó el Tedeum como estaba previsto en el cronograma oficial aunque sin la presencia del gobernador Claudio Vidal. El gobierno provincial estuvo representado por el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, en primera fila junto a jueza del Tribual Superior de Justicia, Paula Ludueña, y el intendente Pablo Grasso.

Al finalizar al ceremonia católica, el intendente, junto con la comitiva municipal, se dirigió a la costanera para participar del inicio del acto oficial.

Polémica del Día de la Patria en Río Gallegos

De regreso al palco principal en la misma plaza, donde se ubican las estatuas de los últimos presidentes democráticos, el intendente Pablo Grasso no pudo subir al escenario mientras el gobernador Claudio Vidal estaba dando el discurso. La situación generó una fuerte polémica en medio de la tensa relación entre los mandatarios provincial y municipal.

“Vine a participar en el acto del 25 de mayo y la seguridad del gobernador no me permitió ingresar”, dijo el intendente a la prensa antes de retirarse del lugar.

El acto ya había comenzado y en el palco estaban el gobernador con parte de su gabinete, a excepción de los ministros de gobierno y el Jefe de Gabinete, que estaban en el Tedeum, y cuando el intendente se dirigió al escenario el chofer y colaborador de redes sociales de Claudio Vidal le comunicó que no podía acceder. Grasso se quedó esperando en la escalera unos minutos hasta que desistió de subir a dar el discurso que tenía previsto.

Según el cronograma que se difundió de manera oficial, Vidal y Grasso iban a compartir luego de la celebración ecuménica el “paso de revista” junto con Sivori. Luego comenzaría el acto principal con el Himno Nacional Argentino y Sol del 25 con todas las bandas militares y coro 150 voces, el Pericón, las Marchas militares y por último darían sus palabras el intendente y por último el gobernador, para dar comienzo al desfile.

Sin embargo, al no poder subir al palco Grasso explicó a la prensa que según estaba en los flyer primero hablaba él y después le gobernador “en un marco de cordialidad pero bueno… Es lógico que pase eso cuando viene un señor, dueño del petróleo y te saque”.

“El representante de otro sector político de la provincia de Santa Cruz que representa a todos los santacruceños ha pedido que trabajemos en conjunto para un acto patrio. Siempre el 25 de Mayo lo hizo la Municipalidad y nosotros accedimos ¿Qué pasó? No nos dejaron participar del acto, ni dirigirme a mis vecinos como lo hemos hecho todos los años, ni tampoco subir al palco de las autoridades. No puedo decir más nada. Esta visión de la política que tienen ellos no son la que tenemos nosotros y en algún momento nos encontraremos como tiene que ser”, expresó visiblemente enojado el intendente Pablo Grasso mientras se iba de la Plaza de la República.

“De nuestro lado está la predisposición -agregó-. Yo entiendo el nerviosismo de unos y otros, pero yo vine a participar de una acto patrio en un año donde tenemos que estar más unidos donde el gas está a un precio desorbitante, donde la luz no se puede pagar, la plata no alcanza, donde tenemos a YCRT entregado a los capitales privados, la minería en jaque, la pesca que no tiene posibilidad de crecimiento, tenemos 7.500 empleados del petróleo que están preocupados porque se retira YPF. Yo estoy para defender los intereses de mi ciudad y la provincia de Sana Cruz en lo político. En lo institucional vine a participar a un acto del 25 de mayo como lo marca la ley, la democracia y las instituciones”, dijo.

Tras la consulta puntual de La Opinión Austral sobre por qué no pudo subir al palco, Pablo Grasso precisó: “Me dijeron que no y después de hablar Vidal el de seguridad me viene a buscar para decirme que ahora si podía ingresar. No le encuentro el motivo, yo entiendo como maneja él su sindicato pero esto no es un sindicato y a las instituciones las tiene que respetar”.

“Es una jornada triste, porque siento que se le falta el respeto a la ciudad. Es un destrato y una chiquilinada” Diego Robles, secretario de Gabinete de Río Gallegos

El jefe de gabinete de la municipalidad, Diego Robles, se refirió a lo ocurrido y dijo que se trata de una “jornada triste” porque “se le faltó el respeto a la ciudad”.

“Yo participé en la última reunión de organización de este acto en Casa de Gobierno con las autoridades de la provincia, con la ministra Borselli, con el coronel Sivori y toda la gente de la Fuerza donde se armó un cronograma según el cual hoy a las 10:45 iba a hablar el intendente y luego el gobernador antes de dar comienzo el desfile”, detalló en diálogo con La Opinión Austral y enfatizó que “nosotros trabajamos con la mejor predisposición, accedimos a hacerlo en conjunto y hoy nos encontramos con que no sólo no nos dejaron subir al palco principal, sino que tampoco lo dejaron hablar al intendente”.

“Es una jornada triste, porque siento que se le falta el respeto a la ciudad, al representante que legítimamente eligieron los vecinos de la ciudad. Las palabras son muy lindas y los discursos queda bien cuando se escriben, pero cuando hablamos de los valores de la Revolución de Mayo y que la Nación y la bandera nos tiene que contener y cobijar a todos, es a bandera argentina, no la de un sindicato”, apuntó.

“La época de Luis XIV, de ‘el Estado soy yo’, ya pasó. No se puede manejar el Estado de una manera unipersonal y tomar decisiones a último momentos, barrer con una organización y cambiar todo por un capricho”.

Sobre la explicación oficial acerca de por qué se le impidió al intendente subir al palco, Robles dijo que “nadie sabe dar una explicación lógica más allá de una decisión unilateral del Gobernador”. Según detalló Robles a este medio, una persona de seguridad privada les dijo que había una orden de que no podía subir. “Vi que le fueron a preguntar al ministro de Seguridad – Pedro Prodromos-, y dijeron que tenían orden de no dejar pasar al intendente. Después, cuando terminó de hablar el Gobernador, sí vino el ministro y dijo ‘que raro que no te dejan subir, acá esta tu silla y tu lugar'”.

El jefe de Gabinete calificó la situación como “un destrato y una chiquilinada” y agregó: “Me parece que no aporta nada en la construcción colectiva sobre todo en el momento que está atravesando el país y la sociedad. Era el momento para dar un mensaje distinto. Teníamos mucha esperanza y expectativa en que el intendente y el gobernador pudieran compartir el lugar, hablar y dar un mensaje a la gente que la esta pasando mal”.

“Si lo que quería conseguir es que el intendente no hable con los vecinos de la ciudad, Grasso no necesita este acto porque él lo hace permanentemente y si espera que nosotros nos pongamos al mismo nivel no lo va a conseguir. Tenemos valores distintos, vemos la política desde un lugar distinto. No estamos acá por un proyecto personal ni por una cuestión de acumulación de poder que no sea la de tratar de aportar un granito de arena para cambiar la calidad de vida de los ciudadanos”, cerró.