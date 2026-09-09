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El acceso a la calle 22 desde la Ruta Nacional N° 3, uno de los sectores de mayor circulación vehicular de Río Gallegos, tendrá una intervención para mejorar la seguridad vial. Según confirmó Giovany Albea, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional, el organismo trabaja junto con la Municipalidad en una solución de corto plazo que contempla la instalación de un semáforo.

El anuncio se conoció durante una entrevista con “La Mañana de LU12 AM680”, luego de que La Opinión Austral adelantara este martes que Vialidad Nacional y el Municipio analizaban alternativas para ordenar los distintos accesos ubicados sobre la Ruta Nacional N° 3.

El sector concentra varios puntos de ingreso y egreso de la ciudad, entre ellos el Club Independiente, el barrio Municipal, el acceso al barrio San Benito por calle 22 y, más adelante, la Escuela del Viento. La cantidad de vehículos que circulan diariamente genera dificultades, especialmente para quienes deben realizar giros a la izquierda para ingresar a los barrios.

Un semáforo como solución de corto plazo

Albea explicó que hace aproximadamente un mes mantuvieron una reunión con representantes del Municipio de Río Gallegos, en la que se analizaron diferentes puntos vinculados con los accesos a la ciudad.

“Uno de los temas que hemos charlado con el municipio fue este justamente: los accesos a los barrios y cómo podríamos mejorarlo”, señaló el funcionario.

Giovany Albea, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional en diálogo con La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el caso puntual de la calle 22, que permite el ingreso al barrio San Benito, la alternativa planteada por Vialidad Nacional es instalar un semáforo. “Si bien la solución que proponemos por ahí es la más económica, no es la mejor obviamente, pero es la solución más rápida y también que va a ordenar y va a mantener la seguridad del usuario”, explicó Albea.

El plano muestra la ubicación del acceso de calle 22 sobre la Ruta Nacional N° 3.

La medida busca evitar los cruces desordenados y los giros a la izquierda que actualmente realizan numerosos conductores sobre la Ruta Nacional N° 3.

Según explicó el funcionario, se trata de una respuesta de corto plazo mientras se analiza una solución definitiva para el sector.

De acuerdo con Albea, el Municipio cuenta con un proyecto para construir una rotonda en el sector, aunque para avanzar será necesario completar las evaluaciones y autorizaciones correspondientes.

La reunión entre Vialidad Nacional y la Municipalidad permitió establecer una agenda de trabajo sobre al menos cinco puntos de contacto entre ambas jurisdicciones.

Albea señaló que los trabajos comenzarán una vez finalizado el plan invernal y que uno de los objetivos será mejorar los ingresos a los barrios. También mencionó la necesidad de intervenir en el tramo de la autovía hacia Guer Aike, donde se busca levantar accesos considerados ilegales y mejorar los ingresos hacia la zona de la Industrial 6.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Hay algunos proyectos en cartera que tenemos que seguir trabajando con el municipio”, sostuvo.

El funcionario remarcó además que Vialidad Nacional debe autorizar cualquier intervención dentro de la jurisdicción correspondiente. En ese sentido, explicó que ya se presentó un pedido de autorización para ingresar al ejido urbano y avanzar con los trabajos de manera coordinada.

“La idea es poder empezar a normalizar esa situación y mejorar los ingresos para que la gente esté cómoda al ingresar a su barrio”, sostuvo.

El proyecto contempla, por lo tanto, no solamente intervenir el acceso al San Benito, sino avanzar progresivamente sobre otros sectores cercanos a Río Gallegos que presentan problemas similares.

Vialidad Nacional confirmó fondos para las obras

Respecto del financiamiento, Albea indicó que Vialidad Nacional cuenta con disponibilidad para colaborar con el Municipio, aunque aclaró que primero deberán evaluarse los trabajos y sus costos.

“Nosotros íbamos a evaluar los trabajos y eso significa también evaluar los costos y después ponernos de acuerdo en cuánto podemos aportar nosotros sin descuidar lo que es nuestra misión principal, que es la conservación de la ruta nacional”, explicó.

El funcionario también señaló que el tema fue conversado con el diputado nacional Jairo Guzmán y que existe predisposición para avanzar con las intervenciones.