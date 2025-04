Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ya pasaron casi 500 días del cambio de autoridades y la gente empieza a evaluar los desempeños de la dirigencia gobernante en un contexto de crisis económica y con la sensación de que la situación no cambiará demasiado en los próximos meses. Santa Cruz es una de las provincias económicamente más golpeadas en el país, con un alto crecimiento de la desocupación desde diciembre del 2023 a la fecha, a partir de la paralización de las represas hidroeléctricas (más de 2 mil despedidos de la construcción) y, desde mediados del 2024 en adelante, a raíz de la salida de YPF (alrededor de 2.600 retiros voluntarios en el sector petrolero).

En ese contexto, la imagen del gobernador Claudio Vidal pasó -en menos de dos años- de una de las más altas del país a quedar posicionado número 20 en el ranking de gobernadores, con el 52,1 % de imagen negativa, según datos dados a conocer por la consultora CB la semana pasada. La caída en la percepción de la población sobre su gobierno no es casual, se da, además, en un año en el que –a pesar de las paritarias- los trabajadores entienden, a través de sus entidades sindicales, que se vieron disminuidos los salarios respecto del costo de vida.

Pero la crisis también llegó a los municipios. Varios de ellos están teniendo serias dificultades en sus propias paritarias. Dos casos son los más paradigmáticos: Piedra Buena y Los Antiguos, ambos con intendentas que fueron dentro de Por Santa Cruz. En el caso de Zulma Neira (Los Antiguos), ya dejó entrever duras críticas a los funcionarios del Gabinete provincial al entender que no están dando respuestas a los pedidos de ayuda. Analía Farías (Piedra Buena) no ha cuestionado al gobierno, pero cuentan que ya no sabe cómo hacer para que le tiendan una mano; es que prometió un 40% de aumento pero dio bastante menos. Los pedidos de auxilio también vienen de localidades como Pico Truncado y Puerto Santa Cruz, también gobernadas por el oficialismo.

El costo de vida y los reclamos salariales, uno de los temas que deberá sortear el gobierno en 2025.

Así las cosas, el gobierno amagó relanzar la gestión con una serie de anuncios que aún no llegaron. Poco después de la firma del acuerdo con YPF, algo que no es a corto plazo, se había deslizado que se vendría un ambicioso plan de obra pública. Sin embargo, el anuncio del gobierno quedó en amague y por el momento no tiene fecha. ¿Sería el 1 de mayo? La estrategia de usar la carta de intención con YPF como el primer gran logro de la gestión se diluyó rápidamente. El gobernador Vidal llevó a algunos intendentes a Casa de Santa Cruz en Capital Federal, pero hasta el momento no se indicó si esos fondos serán coparticipados o distribuidos equitativamente.

De todos modos, el oficialismo santacruceño sabe que se juega una carta fuerte este año electoral y que, en caso de irle mal, podría sentar un fuerte antecedente de cara al 2027. Nadie sabe más de esto que el propio Vidal que ganó las intermedias del 2021 y luego fue electo gobernador en 2023. En ese escenario, para muchos no es casualidad que haya tenido que recurrir al exgobernador Daniel Peralta para dividir el voto del peronismo. Tampoco que, a través de su vicegobernador Fabián Leguizamón, se metiera en la interna de la UCR para sumar lo que quedó del partido sin pasar al armado de “Por Santa Cruz“. De todos modos, cercanos a Vidal se muestran confiados: “Hablen nomás, que arrasamos otra vez“.

Quién diría que Vidal fuera a buscar tanto a peronistas como radicales En este contexto, ¿Volverá a ser una elección de tercios como en 2023? ¿Uno, más uno, más uno? ¿Uno de esos tercios será el del gobierno? ¿Qué pasará con los otros dos tercios? El libertario Jairo Guzmán descuenta que entrará al Congreso de la Nación arrastrado por los votos de apoyo al gobierno de Javier Milei. ¿El gobierno busca que la tercera banca sea la de Daniel Peralta por sobre la de Unión por la Patria? Estos últimos ¿Llevarán finalmente como candidato al intendente Darío Menna?

Opuestos

En la vereda opuesta a Vidal, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, parece manejarle la agenda política. Desde el 2024 se viene reuniendo con propios y extraños con una obsesión: llegar a la gobernación en 2027. “Los huecos que va dejando Vidal, los va llenando Grasso“, se jactan en el edificio municipal de avenida San Martín. Tiene, en comparación al ex de petroleros, varias ventajas. Una de ellas, su libertad política e ideológica para criticar abiertamente al gobierno nacional de Milei, algo que Vidal –al menos hasta el momento- no quiere o no puede hacer. “Otro golpe al salario”, fue la última crítica hecha este fin de semana por Grasso al anuncio de Milei sobre el acuerdo con el FMI.

A priori, parecería estar aprovechando mejor los recursos con los que cuenta el municipio. Es que en medio de un fuerte ajuste de Nación, con paralización de la obra pública, en Río Gallegos se ve construcción y reacondicionamiento de calles y edificios públicos casi a diario. Mientras que la provincia parece encontrarse paralizada en ese aspecto, en el municipio no paran de hacer ni anunciar obras. Otro punto de inevitable comparación son los salarios de sus trabajadores. Desde hace ya varios años, el SOEM viene cerrando paritarias superiores a las que cierra el gobierno con los gremios provinciales. De hecho, aunque recientemente la administración de Claudio Vidal acordó con el sector docente hasta mediados de año, quedó una sensación de inconformidad en los maestros que siguen sin alcanzar el costo de vida patagónico, aún, después que el INDEC informara este viernes una inflación de 3,6% para la región y cláusula gatillo automática.

La gestión es la clave

Y si de gestión hablamos, tampoco parece haber equivalencias en los desempeños de ambos gabinetes. Mientras en la provincia cuesta encontrar funcionarios que destaquen por su labor, varios de los cuadros políticos del gabinete de Pablo Grasso suelen marcar la agenda política, no sólo de Río Gallegos sino también de la provincia. Daría la impresión que la principal diferencia viene desde arriba: mientras el gobierno se maneja con una lógica verticalista, unidireccional, más parecida a una conducción sindical; en el plano municipal parece haber una lógica de equipo de trabajo, algo que sin dudas se ha ido consolidando con el paso de los años.

La pelea por Zona Norte

Vidal se cree confiado, pese la pálida gestión del intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo: la inseguridad creciente y deterioro social, sumado a las inundaciones, y las internas dentro del mismo frente. El gobernador es el único que puede garantizar algo ahí; Grasso sabe de lo difícil que es ganar ahí y por eso tiene cada vez más protagonismo en la Zona Norte.

Octubre no queda lejos

A medida que pasan los meses, es inevitable no empezar a comparar ambas gestiones que, además, se plantan –en palabras de ellos mismos- como dos modelos antagónicos. A juzgar por sus propios desempeños, Grasso se advierte más consolidado, con funcionarios más asentados, menos errores no forzados y políticas públicas más claras. En la calle Alcorta tienen un fuerte desafío de cara al futuro para que ese impulso con el que parecían entrar al gobierno el 11 de diciembre del 2023, no se transforme en un reproche permanente por las promesas incumplidas. Vidal y algunos de sus ministros, mientras tanto, hablan de superávit y que tienen los salarios ahorrados de “por los menos tres nóminas” ¿Con eso alcanza?

Como siempre, las urnas darán su veredicto.