La presidenta del Consejo Provincial de Educación , Iris Rasgido , confirmó en una conferencia de prensa en Caleta Olivia en la que estuvo presente el Grupo La Opinión Austral la realización de concursos de titularización docente y jerárquica , “una demanda histórica del sector educativo que no se concretaba desde hace décadas”.

El anuncio educativo se dio en el marco de la llegada de equipamiento solar que tendrán como destino las escuelas Industriales N° 1 y 10 de esa comunidad, un proyecto articulado entre el Gobierno provincial y el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CiTEC), que busca promover la transición energética y la innovación en la educación santacruceña.

“Se trata de un equipamiento muy importante en términos de transición energética para las escuelas técnicas. Ya llegó para la escuela técnica de Pico Truncado“, “además de paneles solares hay otro tipo de equipamiento que es muy importante para que se puedan hacer los registros y las mediciones de todo lo que tiene que ver con el impacto de la energía solar en este lugar de la Patagonia“, observó.

“Trabajamos de forma articulada y a partir de un financiamiento se logró la adquisición de estos equipos que son muy importantes para las escuelas, porque no solo va a permitir que se instalen paneles solares y se avance con la transición energética, sino que también es una gran oportunidad para que los equipos institucionales potencian la enseñanza y los estudiantes tengan más oportunidades de aprender”, destacó en sus declaraciones a La Opinión Austral.

“La inversión es con proyectos que se presentaron a través de CITEC, el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene dependencia política del Consejo Provincial de Educación, la inversión es enorme, el número exacto no se lo puedo dar ahora porque tiene que ver con la con el proceso de instalación”, dijo.

En esta línea, precisó que “los técnicos ya están en la localidad, están instalando todo el equipamiento en la técnica de Truncado y hoy se trasladan para poder iniciar la todo el trabajo de instalación en Caleta Olivia”, “finalizada esa etapa estará el financiamiento de este proyecto, es un proyecto innovador que lo que propone es que las escuelas avancen en términos de innovación educativa”, resaltó.

Un reclamo postergado

“El último concurso de cargos jerárquicos se realizó en 1994. Avanzar en este sentido es fundamental para garantizar estabilidad laboral, jerarquizar la tarea docente y fortalecer los proyectos institucionales”, remarcó Rasgido en sus declaraciones con los medios de comunicación.

Precisó que se concursarán más de 300 cargos jerárquicos en toda la provincia entre octubre y diciembre de 2026. A su vez, los concursos de titularización docente se desarrollarán en febrero de 2026, con toma de posesión al inicio del ciclo lectivo.

La Escuela Industrial N° 10 de Caleta Olivia recibirá equipamiento solar.

Concursos

En otro orden, explicó que los concursos para ascensos jerárquicos se realizarán bajo un sistema de antecedentes, evaluación y oposición.

Además, destacó que la titularización docente estarán acompañados por una instancia obligatoria de formación continua, que integrará capacitaciones en servicio con desempeño efectivo.

“Hablar de concursos de titularización tiene que ver con empoderar al docente, generar condiciones para la estabilidad laboral y permitir el acceso a cargos potenciando la profesionalidad docente. No se puede pensar en transformar la educación sin poner al docente en un lugar clave”, subrayó.

Antecedentes recientes

La presidenta del CPE recordó que los últimos concursos se realizaron en:

-2013: Educación Secundaria.

-2017 (con toma en 2018): Educación Inicial, Primaria y modalidades (Rural, Especial y Adultos).

-2022: algunos espacios de la Educación Técnica.

Con este anuncio, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo, generando día a día las condiciones para la transformación de la educación en nuestra provincia.

“Hoy volvemos a recuperar un derecho largamente esperado”, concluyó.