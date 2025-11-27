Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una singular revelación arrojó el texto fundamentativo del proyecto de ley del Presupuesto Provincial 2026 (694/2025) que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura de Santa Cruz y tomó estado parlamentario, en la sesión de este jueves.

En los fundamentos, el Ministerio de Economía, analizó las distintas variables de ingresos con los que cuenta el Tesoro provincial, marcando el escenario actual y su proyección para 2026.

Al hacerlo realizó la siguiente acotación: “La combinación de caída de producción, por los factores antes mencionados, con la caída del precio internacional del petróleo de referencia tipo BRENT, y un tipo de cambio relativamente estable con menos depreciación a lo largo del último año, han impactado negativamente en las regalías que reciben las arcas del tesoro provincial“.

La información oficial sobre las regalías de petróleo quedaron atrapadas “por una anomalía” del sistema.

Los datos que encendieron las alarmas

A la hora de observar los numeros informados por la Secretaría de Energía de Nación, sobre las regalías (medidas en dólares) que fueron liquidadas a la provincia de Santa Cruz a lo largo de este año, nos encontramos que se observa un fuerte quiebre a partir del mes de julio, coincidente con la firma de cesión de las áreas de YPF a Fomicruz.

Esa caída orilló el 40% respecto de junio y encienderon las alarmas de los que siguen de cerca los números hidrocarburíferos y así lo informó La Opinión Austral, en un artículo publicado el pasado 20 de noviembre.

Es que según los datos publicados por Energía, mientras que la liquidación de regalías correspondiente al petróleo producido en junio de este año alcanzó los USD 14.087.846,69, el último pago del tributo, correspondiente a la producción de crudo de septiembre de este año, apenas fue USD 8.424.283,97.

La “anomalía” que generó el traspaso de las áreas

A la hora de escudriñar el texto del proyecto de ley del Presupuesto, nos encontramos que, esa alarma fue un exceso. Es que el propio Poder Ejecutivo en la elevación de la norma se encargó de aclarar estoy dar los datos correctos:

“Cabe mencionar que la información que se muestra en el cuadro a continuación se basa en datos oficiales de la Secretaria de Energía de Nación, y es muy importante destacar que con la operación de YPF por cuenta y orden de FOMICRUZ S.E ha producido una anomalía en los datos declarados. Es por ello que YPF declaró la diferencia correspondiente a la producción del mes de Junio en Julio de 2025″ y sucesivamente.

Y en ese punto se destaca que pese a ese fallo informativo, “la Tesorería General de la Provincia ha recibido el equivalente en dólares lo que en el cuadro se muestra resaltado, y se ha pedido a Nación la corrección de los datos informados”.

De esta forma, la caída que en principio de junio a julio, se había estimado en casi -40%, terminó arrojando un resultado totalmente a la inversa. En julio las regalías petroleras pagadas a Santa Cruz fueron 33% más altas que el mes anterior.

En tanto que los meses de agosto y septiembre, reflejaron un comportamiento similar, aunque un poco más bajo que el de julio. Pero de todas formas, los números informados por el Ministerio de Economía de Santa Cruz, casi duplican los informados por la Secretaría de Energía, para dichos meses.

Caída real interanual

De todas maneras, las regalías petroleras, y tal como lo marcó el propio Poder Ejecutivo provincial, reflejaron un retroceso cierto en este 2025, a partir del combo, tal como se describió más arriba, de baja de producción, caída del precio internacional y un tipo de cambio retrasado.

A septiembre de este 2025, la Provincia ya cobró USD 165.575.939. Esa cifra, proyectada al 31 de diciembre, podría rondar los USD 213,5 millones (dependiendo siempre de cómo se muevan las variables que impactan el precio del crudo).

Respecto de las regalías de petróleo a percibir en 2026, desde el Poder Ejecutivo se indicó, en su texto de elevación del Presupuesto, que “las mismas se estiman en USD 180.247.540. Esto equivaldría a un retroceso, en dólares, del 15,5%, si las estimaciones planteadas por la cartera económica provincial se terminan cumpliendo.