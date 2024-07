La diputada nacional Roxana Reyes visitó los estudios de LU12 AM680, donde abordó diversos temas de gran relevancia a nivel nacional y provincial. Además de mencionar las adversas condiciones meteorológicas que atraviesa la región -por las cuales coordinó acciones con el Ministro de Defensa, Luis Petri-, opinó sobre la aprobada ley de Bases, la derogación de la Ley de Lemas en la legislatura de Santa Cruz, la baja de la edad de imputabilidad y la desaparición de Loan Danilo Peña, caso que mantiene en vilo a todo el país.

En principio, la referente de la UCR se refirió a la labor que lleva adelante el Ejército Argentino para ayudar a personas que se encuentran aisladas en zonas rurales ante las inclemencias climáticas en la provincia, tanto por las precipitaciones de nieve como por el frío extremo. “Están haciendo una tarea muy importante de salvataje, de hacer llegar alimento a la gente que está aislada en los campos, en los puestos”, expresó al respecto.

Cabe recordar que Reyes, junto al Coronel Oscar Fierro, recorrió este lunes el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). A propósito, indicó que “realmente vi documentales de lugares a los que están accediendo y son increíbles, la cantidad de nieve y voladero”, al tiempo que comentó: “También estuve hablando con algunos intendentes de la zona centro para ver cómo la van llevando y cuáles son las necesidades”.

Reyes sobre la Ley Bases

En otro orden de temas, la legisladora brindó su opinión acerca de la Ley de Bases, que obtuvo su sanción definitiva en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y 2 abstenciones. Aseveró que la normativa impulsada por el presidente Javier Milei, que contó con su apoyo, “va a cambiar algunas cosas, aunque falta todavía trabajar sobre otras”.

Sostuvo que “una de las decisiones fundamentales que ha tomado este gobierno es decir déficit cero, hay que ver de no gastar más de lo que nos entra, lo mismo que pasa en una casa.”. No obstante, aclaró que “hay que hacer un ajuste con bisturí, con mucho cuidado. Es verdad que hay cajas negras, que hay ´ñoquis´, pero también hay personas que trabajan muy bien dentro del Estado”.

La diputada hizo hincapié en “no podemos hacer pasar el ajuste a los jubilados y, por eso, el radicalismo trabajó para que haya una fórmula jubilatoria, que se aumente de acuerdo a la inflación”. De igual forma, ratificó que desde su bloque hay un fuerte apoyo hacia las universidades públicas, razón por la que “no podemos desfinanciar eso”.

Reyes remarcó la importancia de crear oportunidades para que se generen inversiones en Argentina y, en consecuencia, “sea mucho más posible tener fuentes de trabajo genuinas”. En tal sentido, ponderó: “No podemos depender del empleo público, porque llega un momento que esa caja no da más. Cuando el 90% de los ingresos de un Estado se comprometen en sueldos, es muy poco lo que puede hacer en salud, jubilación, seguridad”.

Consideró que en el país, y más precisamente en su provincia, “hay que cambiar la forma de pensar el modelo político, productivo y económico, y eso tiene que ver con crear oportunidades. Si una fábrica se instala en un lugar y genera arraigo, eso da un polo productivo”. De hecho, para Reyes el Régimen de Incentivo Para Grandes Inversiones (RIGI) “es bueno para generar y traer inversiones a Argentina”.

Despido en organismos nacionales

Consultada acerca de los despidos de estatales en distintos organismos bajo la órbita de la administración nacional, comentó: “Yo no conozco directamente cómo se ha hecho este tipo de retiros, despidos o no renovaciones de contratos. Sabemos que hay algunos entes públicos que han tenido una plantilla sobredimensionada y no se siente que las políticas públicas lleguen a la gente”.

En ese tenor, apuntó contra el gobierno anterior de Santa Cruz, criticando que “tenían Ministerio de Género y Diversidad y no veías un operador al lado de la mujer que sufre, de la mujer golpeada, de la niña abusada. Cada tanto daban una charla y armaban planes, pero no estaban en el territorio con la gente”.

Reyes fue categórica al asegurar: “No quiero más chicos pidiendo que los pongan en planta permanente, que digan ‘quiero entrar a la muni o al Estado’. Quiero que piensen que van a poder desarrollar su profesión, que puedan entrar a una empresa que se dedique a hidrógeno verde, a minería, a pesca, o a producción”.

“Tenemos que acercar un régimen electoral”

La diputada nacional reparó en la derogación de la Ley de Lemas, que tuvo lugar en el marco de la sexta sesión ordinaria del 51° Periodo Legislativo. Precisó que acercó diversas propuestas al Ejecutivo provincial, una de las cuales apunta a crear un régimen electoral: “Queremos ficha limpia, no más condenados sentados en la Cámara de Diputados o en otros puestos”.

Desde la UCR plantearon igualmente la implementación de una Boleta Única de papel: “Te la da el presidente de la mesa y ahorrás un montón”. Agregó que “también decimos debate de gobernadores obligatorios, es fundamental escucharlos, saber qué piensan de cada tema, más allá de tanta propaganda y gasto en campaña”.

Otro de los aspectos que tuvieron en cuenta, según detalló Reyes a LU12 , es el “control de los gastos de campaña, financiamiento, quién está pagando la campaña de cada candidato”, así como en la quita de la reelección indefinida: “No es bueno, las provincias con mayor nivel de institucionalidad no tienen la reelección indefinida. Eso ya es reforma constitucional”.

Proyecto para incluir en el Código penal la compra-venta de niños

Por otro lado, tocó el tema del caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio en 9 de Julio, Corrientes: “Una apropiación de un niño, generalmente con fines de trata, es un flagelo”. Luego, mencionó que en la Cámara de Diputados, desde su comisión, se trabaja en un proyecto para incluir en el Código Penal el delito de compra-venta de menores.

Indicó que si bien se trata de una propuesta similar a la presentada en el Senado por Carolina Losada -que fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta, pero volverá a ser tratada en comisión antes de su media sanción- “tenemos algunas diferencias, por ejemplo, en el tratamiento de la mamá: tenemos que darle a la madre que interviene en el proceso de entrega una pena atenuada”.

Sobre este último punto, explicó que “el gran terror del apropiador es el arrepentimiento de la madre, porque es lo que va a dar a un niño la posibilidad de recuperar su identidad. Muchas veces es una mujer en situación de vulnerabilidad, que no puede darle de comer a sus otros hijos, con poca instrucción, entonces el Estado no llega a protegerla”. Remarcó que “el caso Loan puso al descubierto la apropiación de un niño, pero hay miles de niños y niñas apropiados y tenemos fronteras absolutamente permeables”.

Baja de edad de imputabilidad

En otro tramo de la entrevista, habló del nuevo Régimen Penal Juvenil, presentado por los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, el cual comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. “Mi mirada es que la baja de edad de imputabilidad no es solamente eso”, comentó.

“Yo creo que a 14 podría bajar la edad de imputabilidad. Si entiende la criminalidad del acto, si sabe que está delinquiendo y comete un delito de adulto, puede tener una pena de adulto”, dijo. Sin embargo, cuestionó: “¿Pero qué hacemos antes y después de que esto llegue? Eso es lo que me interesa en el régimen penal juvenil”.

La legisladora argumentó que “primero hay que ver para qué delitos aplica. No es lo mismo robar un celular que matar a quemarropa a una persona. Hay que ver para delitos graves y menores, y ahí hay que tener una diferenciación porque nuestro sistema penal está colapsado. No los vamos a incluir junto con los delincuentes mayores porque sería iniciarlos en una carrera delictiva, tenemos que apuntar a la resocialización”.

Por esta razón, destacó la importancia de incorporar gabinetes psicológicos, asistentes sociales, acompañamiento terapéutico, capacitación y educación. “Tenemos que dar un destino y un futuro a alguien que eligió el camino de la delincuencia por alguna razón. No solo bajar la edad sino que vamos a hacer con estos niños-jóvenes para que no sea incorporarlos tempranamente a una vida de estigmatización delictiva”.

Balance del gobierno nacional y provincial

Para cerrar, Reyes compartió su visión de la política implementada por el nuevo gobierno nacional y provincial. En primer lugar, afirmó que Javier Milei “llegó diciendo lo que iba a hacer y no mintió, dijo que venía con motosierra, por el ajuste, por la privatización, lo está haciendo. De modo tal que en Juntos por el Cambio lo que hacemos es tratar de colaborar con nuestras diferencias”.

Señaló que el oficialismo posee una debilidad parlamentaria, “tiene pocos diputados y eso hace que le cueste más conseguir los consensos. Así que nuestra posición es acompañemos, hay cosas de acuerdo y otras que no. No nos gustó el trato, los calificativos, el poner a todos en la misma bolsa que fue la primera parte, pero después bajó un poco y pudimos conversar de lo que necesita cada una de las provincias y el país”.

En cuanto al plan económico, declaró que “está un poco todavía difuso. Sabemos que quiere equilibrar las cuentas y que con los jubilados y educación no puede ser, tiene que hacer una ingeniería más precisa. Estamos esperando la llegada de inversiones con buenos mensajes, pero está faltando cómo vamos a hacer para reactivar la economía”.

En lo referido al Gobierno encabezado por Claudio Vidal, sostuvo que “era una opción de cambio, distinta a la nuestra también. Realmente un cambio nos hace bien a todos, nos oxigena en un sistema republicano”. Expuso que, al igual que con Nación, es “esperar, ayudarnos, aportar lo que tenemos y lo que no nos gusta decirlo”.

Aunque cuestionó que “la sociedad anónima del Estado nos hace ruido, no es aquello que más nos gusta”, enfatizó que “es un gobierno nuevo que tiene que dar sus señales de dónde va a ir. Tiene dinero y hay que ver si va a fortalecer la educación, la salud, ver si va a ser más transparente en cuanto al manejo de recursos públicos y si va a generar oportunidades para las empresas e instalaciones de actividad privada”.

