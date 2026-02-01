Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal, en declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, proyectó un avance histórico para el agro santacruceño con la puesta en marcha de la producción del trigo. Adelantó que la cosecha de este cereal en Santa Cruz comenzará en un plazo de 20 a 30 días con rendimientos que prometen marcar un precedente.

Las expectativas oficiales son elevadas. El mandatario estima que la producción superará los 3.200 kilos por hectárea, representando un salto cualitativo para la provincia.

Vidal destacó que nunca se había realizado un proyecto de esta magnitud desde el Gobierno provincial. El plan de expansión es inmediato, fue lo indicado recientemente desde Santa Cruz Puede SAU. La gestión se prepara para que el próximo año la superficie de siembra supere las 2.400 hectáreas.

Actualmente, el establecimiento de la estancia Alice es el epicentro de esta actividad. Allí, se cultivaron 400 hectáreas destinadas a la producción de granos y pasturas. El objetivo central es garantizar el autoabastecimiento de forraje. Con el trigo y la avena, se busca avanzar hacia la industrialización de alimentos para ganado.

Esta estrategia pretende reducir la dependencia de insumos externos. La meta es potenciar la producción local y diversificar la matriz económica de la provincia.

De esta manera, el distrito patagónico se encuentra a la vanguardia de ampliar la producción del campo ante las adversidades que enfrenta el clima.

En Santa Cruz, una de las limitantes más importantes para la producción animal es la nutricional: ¿Cómo puedo asegurar una producción de cierta cantidad de carne o lana (en el caso de los ovinos) si un productor no posee la certeza que contará con pasto suficiente para alimentarlos ante una nevada o sequía extrema?

Los antecedentes brindan una clara muestra, por ejemplo la temprana nevada del invierno de 2024 que cubrió de hielo la superficie de los campos productivos.

Esos vaivenes —claro está, junto con el daño que provocan los predadores, los perros y los guanacos, algo que no desconocemos— hacen que muchos ganaderos tengan subutilizadas sus instalaciones productivas. En la práctica, cuentan con menos animales de los que podrían sostener según su verdadera capacidad, a raíz de situaciones que requieren una resolución inmediata.

