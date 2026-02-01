Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, el gobernador Claudio Vidal visitó la estancia Alice en El Calafate, donde dio inicio a la primera cosecha de avena producida en Santa Cruz. Como se indicó en ese momento, se trata de un importante hito para el desarrollo productivo de la provincia, acompañado por la generación de trabajo genuino para quienes viven en estas tierras.

Para tan relevante acontecimiento, el Gobierno provincial invitó a los productores, trabajadores rurales, técnicos y a todos los actores del sector agropecuario, quienes se hicieron presentes y acompañaron el inicio de la primera cosecha de granos en la estancia Alice. Pero para conocer más de este tema, La Opinión Austral pudo entrevistar al gobernador Claudio Vidal, quien destacó este momento histórico que vive la provincia en materia productiva.

Claudio Vidal con la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente de la empresa Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori; y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y los propietarios de AgroCalafate, Nicolás Zuber, Tomás Ciurlanti y Ricardo Coggiola, de AgroCalafate en la Estancia Alice.

“Hay lotes que están aportando 2.700 kilos por hectárea de avena. Por ser la primera vez en la historia de esta provincia, es sumamente importante”, enfatizó el mandatario provincial. “Nunca se había hecho algo así desde el Gobierno provincial. Esto ya es producción a gran escala“, sostuvo, sin ocultar el orgullo que le genera poner en marcha el aparato productivo.

“Esto nos va a permitir fortalecer la ganadería” Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Más adelante, Vidal indicó a este medio que en un plano no mayor a 20 o 30 días “estimamos estar comenzando la cosecha de trigo“. Al respecto, expresó: “Tenemos muy buenas expectativas: creemos que va a superar los 3.200 kilos por hectárea, pero además de eso estamos preparándonos para que el próximo año podamos tener más de 2.400 hectáreas con siembra y después, una buena cosecha“, dijo.

La cosechadora utilizada en la plantación de El Calafate.

Es la primera vez que el Gobierno de la provincia hace algo de esta manera. “Es un cambio de paradigma“, aseguró el gobernador. “Apuntamos a crecer fuertemente en los próximos años en la producción de alimento balanceado. Eso nos va a permitir fortalecer la ganadería ovina, bovina y, además, apuntar fuerte a la producción de huevo“.

Pero el gobernador no sólo se refirió a este proyecto en la estancia Alice. “Ya tenemos un proyecto en marcha en Puerto Santa Cruz, donde estamos creando las ponedoras y esto va en línea también con lo que estamos haciendo fuerte en materia de producción”, adelantó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 1 de enero de 2026.

Por ejemplo, en Lago Posadas, “donde por primera vez hay 6.000 parras que trasplantamos y vamos por 6.000 más“, sostuvo sobre la producción de vid en Santa Cruz. Incluso dio un anticipo de otro de los proyectos. “Un dato relevante: hicimos una prueba de 4 hectáreas de arveja con muy buenos resultados“. En ese sentido, manifestó: “La arveja es como reemplazo de la soja para el balanceado“.

“Estamos analizando presupuestos para invertir en más maquinaria” Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto y dijo que se trata de “es un hecho histórico” y un “cambio de paradigma”.

Entre otras definiciones, Vidal sostuvo a La Opinión Austral que están apostando fuerte en materia de equipamiento. “Estamos analizando ya presupuestos para invertir en más maquinaria y hablando con distintos productores para comenzar a sembrar en Los Antiguos y otras localidades” y para finalizar, puntualizó: “Y también poniendo en marcha las tres plantas de pelletizado: una es de pellet de madera para calefacción y dos de pellet de alfalfa“.

El mandatario provincial condujo una de las cosechadoras en la estancia Alice, de El Calafate.

Los proyectos

Cabe destacar que en el establecimiento de la estancia Alice se cultivan pasturas para engorde de ganado Hereford. Se cultivaron 400 hectáreas de avena y trigo, lo que marcó un salto cualitativo en la producción provincial.

Como indicó el gobernador a La Opinión Austral, el objetivo de este proyecto es garantizar el autoabastecimiento de forraje y avanzar hacia la industrialización de alimentos para ganado, reduciendo la dependencia de insumos externos y potenciando la producción santacruceña. El proyecto se enmarca en la política del Gobierno provincial de diversificar la matriz productiva y generar empleo genuino a partir del aprovechamiento de los recursos locales.

El gobernador en medio de las plantaciones de avena en el sur de Santa Cruz.

Otro de los proyectos es el del viñedo en Lago Posadas. En marzo fue el convenio y la ejecución de trabajos en abril de 2024, incluyendo la mensura de la tierra, la preparación del suelo y la construcción de un alambrado perimetral para proteger el área del viñedo. Con la asesoría de un ingeniero agrónomo, se adquirieron 6.000 plantas de vides pertenecientes a seis variedades diferentes: Syrah, Malbec, Gewurztraminer, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, con 1.000 plantas de cada una.

Cabe destacar que este jueves, tanto la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, como el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, destacaron la decisión política del gobernador Vidal en estos proyectos productivos. “Este momento demuestra que Santa Cruz tiene las condiciones y las capacidades para producir. Hoy estamos viendo resultados concretos de un trabajo serio y sostenido“, afirmó Ricci. En tanto, Sívori señaló: “Queremos que estas hectáreas se multipliquen y convoquen a más productores“.

Este proyecto busca garantizar el autoabastecimiento de forraje.

A finales de 2025, la empresa Santa Cruz Puede SAU puso en marcha el proyecto avícola en la localidad de Puerto Santa Cruz, un trabajo en conjunto con el Municipio que marca un nuevo paso dentro del proceso de diversificación productiva que impulsa el Gobierno de Santa Cruz. En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Puerto Santa Cruz y Santa Cruz Puede SAU, se avanzó de manera significativa con el desarrollo del proyecto avícola local. Finalizada la primera etapa destinada al desarrollo y producción de 2.000 gallinas ponedoras Negra INTA, hoy la unidad cuenta con 1.000 pollitas ponedoras que transitan su período de cría, el cual se extiende por ocho semanas.

Hoy la unidad cuenta con 1.000 pollitas ponedoras.

Posteriormente, continuarán en la etapa de recría durante diez semanas más, hasta alcanzar la fase de postura, momento en el cual comenzarán a obtenerse los primeros huevos frescos de producción local.

El proyecto prevé una producción escalonada, con el objetivo de garantizar una oferta continua durante todo el año, a partir de la conformación de dos planteles de 1.000 aves cada uno. Este avance ha sido posible gracias al acompañamiento técnico del INTA AER Río Gallegos, cuyos profesionales brindaron capacitaciones al personal abocado al proyecto y mantienen un asesoramiento constante para asegurar su correcto desarrollo.

El emprendimiento se desarrolla bajo un modelo asociativo, donde la empresa provincial aporta el capital, la inversión inicial y la asistencia técnica, mientras que el Municipio contribuye con la mano de obra local.