Si no hay votos, no hay recursos; si no hay recursos, no hay votos. Un clásico de la puja de poder entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores que arrancará otro round a partir del próximo lunes en el Congreso para un nuevo período de sesiones extraordinarias, donde el oficialismo nacional intentará aprobar la reforma laboral. En la Casa Rosada se tienen fe, habilitan cambios pero dicen “no” a los reclamos públicos de los jefes provinciales.

La intrincada de la que no pudo salir Milei a pesar del triunfo electoral en las legislativas de octubre, regresa tres meses después, a copar los esfuerzos de sus alfiles. De cumplir el objetivo habrá un beneficio extra para el líder libertario –tal cual le ocurrió con la Ley Bases-: mostrarse como articulador de consenso con la oposición aliada y dialoguista ante un proyecto clave de cara al 2027.

Es así que en las provincias tienen bien claro cuánto “vale” cada respaldo. Para conseguir la media sanción en el Senado del proyecto que flexibiliza las condiciones de contratación para los trabajadores, La Libertad Avanza necesita unos 15 votos extra de las bancas que les responden a los gobernadores.

Las tratativas entre la mesa política de Milei y los jefes provinciales entran en 10 días claves. El 11 de febrero es la fecha tentativa a la que aspiran los violetas para tratar el proyecto en el recinto de la Cámara alta. Tiene allí dictamen de mayoría pero, de acuerdo a las últimas reuniones entre las partes, se harán cambios.

Los protagonistas del gobierno de Milei serán los integrantes de la mesa política: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía); Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Si los gobernadores no quieren, la reforma laboral no sale

Es importante para La Libertad Avanza, en el marco de la permanente construcción de la figura de un líder en apariencia intransigente con sus opositores, que Milei de señales de apertura, más no de ceder ante la voluntad de gobernadores “rebeldes”. Por eso habrá modificaciones del texto original de “Modernización” laboral”, tal cual figura en el temario, pero no en los términos que exigen las provincias.

Atentos a la estrategia de la Casa Rosada, los gobernadores preparan para la próxima semana –probablemente el martes- una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la ciudad de Buenos Aires. Los antecedentes de estas juntadas transversales de los jefes provinciales para definir posturas en sintonía ante la intransigencia de la Casa Rosada resultaron en duros reveses parlamentarios para Milei.

Es un espacio para generar consensos pero de acuerdo a las necesidades de las provincias, para que no queden voluntades perdidas en busca de algún Aporte del Tesoro Nacional (ATN), sino una formación ante la Casa Rosada previamente ensayada. La realidad es que si los gobernadores no quieren, la ley no sale.

Un punto insoslayable de la disputa que marcaron todos los gobernadores es que sus reparos no pasan por la reforma laboral, sino por los recursos provinciales. La mayoría no cuestiona el texto que modifica indemnizaciones, vacaciones, entre otros.

El problema es el capítulo fiscal de la reforma laboral incluye una baja de la alícuota de Ganancias que pagan las sociedades – empresas. Ese impuesto es coparticipable y aducen que si cae la recaudación, se afectan los recursos provinciales.

La Libertad Avanza tiene comprometido con el sector empresario una reducción progresiva en dos tramos, según figura en el artículo 190: bajará del 30% al 27% y el del 35% por una alícuota del 31,5%. Varios gobernadores hicieron cuentas sobre el impacto y pidieron que se remueva el artículo o que se acuerde una compensación. Una opción sobre la mesa: coparticipar el impuesto al cheque.

En la Casa Rosada anticipan que la respuesta a ese pedido es “NO”, con mayúsculas, como suele postear el Presidente de la Nación en X. Además, consideran que tienen la lógica argumental a su favor por tratarse de un alivio impositivo para las empresas.

Gobernadores “rebeldes” presionan a Milei de sur a norte

Los gobernadores no sólo remarcaron la caída de ingresos para las provincias que significaría, sino que también dejaron críticas al gobierno de Milei, algo que hasta ahora habían evitado. Los peronistas díscolos del norte que supieron aportar votos claves para el Presupuesto se encargaron el último jueves de advertir ante la prensa que los esperaba a la salida de una reunión en el centro porteño con el ministro Santilli, que las provincias están dispuestas a apoyar la reforma de Milei, pero “si no se afectan los intereses”.

Y apuntaron que la recaudación por coparticipación ya está afectada por la caída de consumo que se registra en el marco del modelo económico de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo: “La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias”, sostuvo Gustavo Sáenz (Salta), planteo que también hizo público Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Desde el sur, llegaron finalmente los reclamos ruidosos y en bloque de los gobernadores patagónicos cuyas provincias están dramáticamente afectadas por los incendios forestales. El pedido de ayuda a Nación llevó la firma de Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rolando Figueroa (Neuquén). Ocurrió en paralelo con la visita del presidente Milei a Mar del Plata y su paso por el escenario del show que brinda su expareja, la artista Fátima Florez.

Los patagónicos reclamaron que Milei sume al temario de extraordinarias (algo que sólo puede hacer el Ejecutivo Nacional) la Ley de Emergencia Ígnea para sumar recursos para combatir el fuego. La noticia coincidió en los diarios con las fotos de Milei cantando en “La Feliz”. Al mandatario nacional ya le reclamaban de algunos sectores por su ausencia en la zona de desastre, adonde sólo pasó el ministro del Interior, Santilli, quien recorrió partes de las hectáreas quemadas en Chubut.

La respuesta del Gobierno nacional grafica el estilo de negociación que podría repetir una vez más en febrero por la reforma laboral. Envió 100 mil millones de pesos directamente al sistema de Bomberos Voluntarios. Declaró la emergencia pero por DNU, así los fondos y las condiciones para su envío quedan a merced de la voluntad de Rosada y no del Congreso, donde los gobernadores son fuertes.

Por qué Milei considera clave el proyecto de reforma laboral

Aliados estratégicos de Milei como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de los Estados Unidos siguen de cerca el avance del proyecto de reforma laboral. Su aprobación sería una señal de fortaleza política de líder libertario para aquellos que apuestan a su gobierno.

En los pasillos de la Rosada consideran que esos respaldos internacionales, sumados a la baja del Riesgo País y combinados con la reforma laboral, podrían ser el motor que necesita la economía para despegar en 2026.

La baja del Riesgo País –previa muestra de voluntad para acumular reservas en el Banco Central– le permitiría a Milei y al ministro Caputo volver a los mercados de deuda internacional a tasa razonable, pues lo dotaría de previsibilidad de pago sobre futuros vencimientos. El indicador se encuentra en su mejor nivel en los últimos 8 años, cuando paradójicamente era ministro de Finanzas Luis Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. Era junio 2018.

La proyección de crecimiento económico en 2026 forma parte de las promesas que les hacen a los gobernadores a la hora de rechazar su pedido sobre Ganancias. “No habrá compensación porque esa baja la cubrirá la mejora de la economía”, le explican desde Balcarce 50. Por ahora, los jefes provinciales no parecen muy convenidos de apostar también a esa proyección.

