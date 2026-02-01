Your browser doesn’t support HTML5 audio
Producción histórica en Santa Cruz
En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el gobernador Claudio Vidal destacó la primera cosecha de avena impulsada desde el Gobierno provincial. Aseguró que se trata de un cambio de paradigma productivo, con producción a gran escala y proyección de crecimiento en los próximos años. También adelantó el inicio de la cosecha de trigo y se refirió a expectativas en producción avícola, viñedos y el proyecto de arvejas.
Deportes
Boxing Club busca hacer la primera diferencia en su compromiso del fin de semana.
Además, desde Puerto Deseado, la historia de Juan Carrasco, un niño de 10 años que sueña con ser como Messi.
Adultos mayores
Integrantes de una colonia de adultos mayores disfrutaron de una jornada recreativa en la Isla Pavón.
Innovación y ambiente
Avanza el cultivo de algas, un proyecto que combina desarrollo productivo con impacto ambiental cero en el mar.
Análisis político y social
La reforma laboral entra en su cuenta regresiva
Policiales y accidentes
Un conductor ebrio chocó contra una “bocha” en avenida San Martín y fue hospitalizado.
En Río Gallegos, una familia resultó hospitalizada tras un despiste sobre la Ruta Nacional N° 3.
Cordillera en alerta
En Los Alerces, Chubut, el incendio no da tregua y continúa el intenso combate contra el fuego.
Informe especial: Reforma de la Ley Penal Juvenil
El asesinato de Jeremías Monzón, cometido por otros tres menores, reavivó en Santa Cruz el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El caso volvió a poner en agenda una discusión nacional que cruza política, justicia y derechos.
La víctima y el dolor de la familia
Jeremías Monzón fue asesinado en un hecho que conmocionó a la comunidad. Su madre, Romina Monzón, fue recibida por Patricia Bullrich, en un encuentro cargado de dolor y reclamos de justicia.
Posturas políticas enfrentadas
La senadora Patricia Bullrich sostuvo que “se terminó la impunidad por la edad”, mientras que el diputado Jairo Guzmán defendió la necesidad de avanzar con la reforma.
Desde la oposición, Juan Carlos Molina cuestionó el enfoque del Gobierno y planteó si la ley busca “crear un nuevo enemigo”.
Columnas de opinión
Periodistas analizan el tema desde distintos ángulos:
- “¿El endurecimiento de penas reduce el delito juvenil?”. Por Florencia Guerrero, directora de Medios Digitales de Diario Crónica.
- “Criminalizar a menores no resuelve la inseguridad estigmatiza”.Por Pablo Manuel, de La Opinión Austral.
- “Menores, delito y abandono: las causas que nadie quiere mirar”. Por Cristian Sanz, director de Mendoza Today.
- “En Santa Cruz, sólo tres menores de edad cumplen medidas judiciales: ¿Es necesario el tratamiento de esta ley?”. Por Martín Muñoz Quesada, de La Opinión Austral.
Un debate profundo que interpela a la sociedad, la política y el sistema judicial, con miradas contrapuestas y preguntas abiertas.
