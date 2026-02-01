Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 1 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal destacó la primera cosecha de avena y aseguró que es un cambio de paradigma productivo en Santa Cruz. Adelantó el inicio de la cosecha de trigo. Boxing Club busca hacer la primera diferencia contra La Amistad en la final de la Región Patagónica del Regional Amateur. Informe especial por la baja de la edad de imputabilidad.

Producción histórica en Santa Cruz

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el gobernador Claudio Vidal destacó la primera cosecha de avena impulsada desde el Gobierno provincial. Aseguró que se trata de un cambio de paradigma productivo, con producción a gran escala y proyección de crecimiento en los próximos años. También adelantó el inicio de la cosecha de trigo y se refirió a expectativas en producción avícola, viñedos y el proyecto de arvejas.

Deportes

Boxing Club busca hacer la primera diferencia en su compromiso del fin de semana.

Además, desde Puerto Deseado, la historia de Juan Carrasco, un niño de 10 años que sueña con ser como Messi.

Adultos mayores

Integrantes de una colonia de adultos mayores disfrutaron de una jornada recreativa en la Isla Pavón.

Innovación y ambiente

Avanza el cultivo de algas, un proyecto que combina desarrollo productivo con impacto ambiental cero en el mar.

Análisis político y social

La reforma laboral entra en su cuenta regresiva

Policiales y accidentes

Un conductor ebrio chocó contra una “bocha” en avenida San Martín y fue hospitalizado.

En Río Gallegos, una familia resultó hospitalizada tras un despiste sobre la Ruta Nacional N° 3.

Cordillera en alerta

En Los Alerces, Chubut, el incendio no da tregua y continúa el intenso combate contra el fuego.

El asesinato de Jeremías Monzón, cometido por otros tres menores, reavivó en Santa Cruz el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El caso volvió a poner en agenda una discusión nacional que cruza política, justicia y derechos.

La víctima y el dolor de la familia

Jeremías Monzón fue asesinado en un hecho que conmocionó a la comunidad. Su madre, Romina Monzón, fue recibida por Patricia Bullrich, en un encuentro cargado de dolor y reclamos de justicia.

Posturas políticas enfrentadas

La senadora Patricia Bullrich sostuvo que “se terminó la impunidad por la edad”, mientras que el diputado Jairo Guzmán defendió la necesidad de avanzar con la reforma.

Desde la oposición, Juan Carlos Molina cuestionó el enfoque del Gobierno y planteó si la ley busca “crear un nuevo enemigo”.

Columnas de opinión

Periodistas analizan el tema desde distintos ángulos:

Un debate profundo que interpela a la sociedad, la política y el sistema judicial, con miradas contrapuestas y preguntas abiertas.

