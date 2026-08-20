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El Gobierno nacional abrió una licitación internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias y conectan zonas productivas con los principales puertos argentinos y países limítrofes.

El Ministerio de Economía formalizó el proceso mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. El esquema contempla inversión privada, obras obligatorias, acceso abierto a la infraestructura y la posibilidad de adquirir material rodante, mientras los recursos obtenidos por su venta serán destinados a financiar la recuperación de las vías.

El Gobierno abrió la licitación por 50 años

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, señaló Caputo.

La resolución establece que el proceso se realizará bajo el régimen de concesión de obra pública y mediante un esquema de acceso abierto. Esto permitirá que distintos operadores puedan utilizar la infraestructura en condiciones objetivas y no discriminatorias.

El objetivo declarado por el Gobierno es incorporar capital privado para recuperar una red que, según los informes oficiales, acumuló durante años problemas de mantenimiento, deterioro de infraestructura y dificultades operativas.

Caputo sostuvo que el modelo estatal vigente no logró acompañar el crecimiento de la producción.

“Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces”, afirmó.

Qué se privatiza y cómo será el proceso

La privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. fue prevista por la Ley Bases y comenzó a instrumentarse formalmente con distintas medidas adoptadas por el Gobierno desde 2025.

El esquema aprobado contempla la desintegración vertical de la empresa en tres unidades: material rodante; vías e inmuebles aledaños; y talleres ferroviarios.

En esta etapa, la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0004-LPU26 permitirá seleccionar concesionarios para las vías y los inmuebles vinculados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Los adjudicatarios tendrán además la opción de adquirir el material rodante correspondiente a cada corredor.

El proceso contempla posteriormente la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A., una vez adjudicados y perfeccionados los contratos previstos en el programa de privatización.

Qué transporta el Belgrano Cargas y por qué es estratégico

El sistema ferroviario de cargas constituye una conexión clave entre las zonas productivas del interior y los principales puertos del país.

La red permite transportar grandes volúmenes de granos, alimentos, minerales, materiales de construcción y otros productos a distancias que, por vía terrestre, implican elevados costos logísticos.

Su importancia es especialmente relevante para las economías del norte y centro del país, donde las distancias hasta los puertos de exportación pueden superar ampliamente los 800 kilómetros.

El transporte ferroviario permite reducir el costo por tonelada movilizada en recorridos extensos y, de esa manera, mejorar la competitividad de las producciones regionales.

El sector agropecuario representa una parte central de las cargas movilizadas por el sistema. La red conecta áreas productivas con terminales portuarias, especialmente con el complejo agroexportador del Gran Rosario, desde donde se despacha una parte sustancial de las commodities argentinas hacia los mercados internacionales.

Pero el alcance de la infraestructura excede al agro. El crecimiento de la actividad minera en el noroeste argentino también incrementó la importancia estratégica de los corredores ferroviarios para trasladar minerales e insumos.

En particular, la conexión ferroviaria resulta relevante para proyectos vinculados con el litio y otros minerales destinados a la exportación.

La apuesta por bajar los costos logísticos

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para avanzar con la concesión es que la recuperación del sistema ferroviario permitiría mejorar la logística de las producciones argentinas.

La utilización del tren para grandes volúmenes y largas distancias puede disminuir la dependencia del transporte automotor y reducir la cantidad de camiones que circulan por las rutas nacionales.

Además del impacto sobre los costos de las empresas, el traslado de cargas por ferrocarril puede reducir el desgaste de las rutas y generar menores necesidades de mantenimiento vial.

Para el Gobierno, la recuperación de la infraestructura ferroviaria apunta así a convertir la red en una herramienta para aumentar la competitividad de las exportaciones.

Caputo planteó el objetivo en términos de un cambio de modelo.

“Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló”, afirmó.

Obras obligatorias durante los primeros cinco años

El pliego establece que los futuros concesionarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años de los contratos.

La planificación incluye intervenciones destinadas a eliminar un cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe, recuperar el ramal azucarero de la Línea Belgrano, mejorar la capacidad y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín y recuperar el ramal troncal de la Línea Urquiza.

También podrán incorporarse obras optativas propuestas por los oferentes. Estas iniciativas serán consideradas durante el proceso de evaluación de las ofertas.

El plazo de concesión de 50 años fue definido con el objetivo de brindar previsibilidad a inversiones ferroviarias de gran escala, cuyo período de recuperación puede extenderse durante varias décadas.

El material rodante también entra en el esquema

La privatización contempla además la posibilidad de que los concesionarios adquieran locomotoras y vagones correspondientes a cada línea.

La normativa establece que parte del material rodante podrá ser incluido en los contratos de concesión, mientras que otro material será vendido mediante remate público.

El dinero obtenido por esas operaciones no quedará como un recurso general del Estado, sino que tendrá un destino específico: financiar las obras vinculadas con la recuperación de la infraestructura ferroviaria.

La Resolución 1350/2026 establece que esos recursos serán administrados mediante un fideicomiso que deberá constituir Belgrano Cargas y Logística S.A.

De esta manera, el Gobierno busca que los activos existentes del sistema contribuyan a financiar las inversiones necesarias para recuperar las vías.

El RIGI como incentivo para las inversiones

El pliego también incorpora la posibilidad de que los futuros concesionarios accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

Caputo había anticipado que los inversores que destinen al menos 200 millones de dólares a la renovación de vías podrán acceder a los beneficios del régimen.

“Esta concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”, indicó el ministro.

El Gobierno sostiene que el incentivo busca aumentar la cantidad de interesados y favorecer ofertas más competitivas en la licitación.

Cuándo se presentan las ofertas por el Belgrano Cargas

La licitación se realizará mediante la plataforma CONTRAT.AR.

Los interesados podrán realizar consultas sobre la documentación hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10:00. La presentación de ofertas tendrá como fecha límite el 11 de noviembre de 2026 a las 9:59.

La apertura de las propuestas será ese mismo día, 11 de noviembre, a las 10:00, mediante un acto público realizado de manera electrónica a través de la plataforma.

La convocatoria será publicada durante diez días hábiles en el Boletín Oficial, en el sitio DGMARKET del Banco Mundial y en el sitio web del Ministerio de Economía, desde donde se podrá acceder a la licitación.

El diagnóstico oficial sobre la empresa

La documentación elaborada durante el proceso de privatización sostiene que, al inicio de la actual gestión, Belgrano Cargas y Logística atravesaba una situación operativa y financiera crítica.

Los informes oficiales mencionaron pérdidas económicas, deterioro de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos y falta de mantenimiento cíclico.

También se señaló que durante 2023 existió un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo.

Sobre ese diagnóstico se construyó el argumento oficial para modificar el modelo de administración y trasladar al sector privado la responsabilidad de aportar capital, capacidad de gestión y asumir el riesgo empresario.

“El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener”, sostuvo Caputo.

Una red que conecta 16 provincias y mercados regionales

Las tres líneas involucradas en la licitación suman 7.594 kilómetros de vías y atraviesan 16 provincias.

El sistema conecta regiones del norte, centro y Cuyo con los principales puertos argentinos y también cuenta con conexiones internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Por esa extensión, el Belgrano Cargas y las líneas que integran el proceso de concesión tienen una función que excede al transporte de mercaderías: permiten vincular territorios alejados de los grandes centros urbanos y de las terminales portuarias con los mercados nacionales e internacionales.

Para las economías regionales, disponer de una alternativa ferroviaria para trasladar producción puede ser determinante frente al costo del transporte por camión.

El objetivo del Gobierno: convertir el tren en una herramienta exportadora

La administración de Javier Milei presenta la privatización como parte de un proceso más amplio de transformación del sistema ferroviario y del programa de privatizaciones impulsado por la Ley Bases.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá atraer inversiones, mejorar la infraestructura y recuperar capacidad de transporte de cargas.

El desafío estará ahora en que el proceso licitatorio consiga atraer operadores dispuestos a comprometer inversiones de largo plazo y en que las obras obligatorias permitan recuperar una red cuyo deterioro fue señalado como uno de los principales problemas del sistema.

“Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”, concluyó Caputo.